Детонация в санатории: взрывы на объекте СБУ в Одессе продолжались несколько минут после ракетного удара
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Российские ракеты и дроны сегодня в течение практически всего дня «поздравляли» СБУ с профессиональным праздником. По свидетельствам украинских источников, офицеры службы безопасности Украины сегодня собирались на различных объектах от запада Украины до Киева, Одессы и Харькова, чтобы «выслушать слова благодарности, напутствия от командования в работе и для получения наград». Несколько прилётов сегодня по «награждаемым» было в Киеве. А во второй половине дня, как уже сообщало «Военное обозрение», удар был нанесён по одному из объектов (как выяснилось, по объекту спецслужбы Украины) в Одессе.
Речь идёт о поражении цели в виде санатория СБУ, расположенного неподалёку от черноморского побережья.
Что обращает на себя особое внимание, так это возникшая после прилёта детонация. Продолжались вторичные взрывы, по свидетельствам очевидцев, в течение нескольких минут. И вряд ли детонировали конфеты, которыми сегодня в честь «праздника» начальство СБУ угощало своих подчинённых…
Соответственно, можно говорить о том, что территория санатория СБУ одновременно являлась ещё и местом хранения арсенала оружия и боеприпасов, в том числе поставленных по линии оказания западной военной помощи.
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