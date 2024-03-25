Детонация в санатории: взрывы на объекте СБУ в Одессе продолжались несколько минут после ракетного удара

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Детонация в санатории: взрывы на объекте СБУ в Одессе продолжались несколько минут после ракетного удара

Российские ракеты и дроны сегодня в течение практически всего дня «поздравляли» СБУ с профессиональным праздником. По свидетельствам украинских источников, офицеры службы безопасности Украины сегодня собирались на различных объектах от запада Украины до Киева, Одессы и Харькова, чтобы «выслушать слова благодарности, напутствия от командования в работе и для получения наград». Несколько прилётов сегодня по «награждаемым» было в Киеве. А во второй половине дня, как уже сообщало «Военное обозрение», удар был нанесён по одному из объектов (как выяснилось, по объекту спецслужбы Украины) в Одессе.

Речь идёт о поражении цели в виде санатория СБУ, расположенного неподалёку от черноморского побережья.



Что обращает на себя особое внимание, так это возникшая после прилёта детонация. Продолжались вторичные взрывы, по свидетельствам очевидцев, в течение нескольких минут. И вряд ли детонировали конфеты, которыми сегодня в честь «праздника» начальство СБУ угощало своих подчинённых…



Соответственно, можно говорить о том, что территория санатория СБУ одновременно являлась ещё и местом хранения арсенала оружия и боеприпасов, в том числе поставленных по линии оказания западной военной помощи.

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    14 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +10
      Сегодня, 20:14
      День сбу отметили в укрорейхе с огоньком
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +5
      Сегодня, 20:16
      Ухры жгут - зер гут.
      Что следующим сожгут сами у себя? Где кондиционеры взорвутся?
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +4
        Сегодня, 20:23
        Цитата: антивирус
        Ухры жгут - зер гут.
        Что следующим сожгут сами у себя? Где кондиционеры взорвутся?

        Праздник удался. am good
        1. gsev Ранг пользователя
          gsev
          +3
          Сегодня, 20:37
          Цитата: Бородач
          Праздник удался.

          В Одессе размещались самые зловредные СБУшники, помимо прочего промышлявшие работорговлей. Надеюсь, что часть из них на пути в ад.
        2. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Сегодня, 20:48
          Коньяк паленый подсунули или виски просроченный. Поэтому и детонировало. А если серьёзно, то сработали отлично.
      2. Tusv Ранг пользователя
        Tusv
        +1
        Сегодня, 20:49
        Цитата: антивирус
        Где кондиционеры взорвутся?

        Судя по тексту кондиционеры не причем. Сказано жеж, что конфетки взрывались
    3. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 20:16
      Жаль только что про последствия этих поздравлений вряд ли узнаем.
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        0
        Сегодня, 20:43
        Узнаем. Озверевшие твари ответят терактами. Найти исполнителей и устроить расстрел оказалось проще простого. Если действие не довести до конца, всегда будет противодействие.
    4. фигвам Ранг пользователя
      фигвам
      +2
      Сегодня, 20:18
      Какие жирные цели за последние дни...
    5. Ретвизан 8 Ранг пользователя
      Ретвизан 8
      +3
      Сегодня, 20:19
      Дай то Бог , чтобы СБУ потрепали и если ущерб приличный , то это им за Гиви за Моторолу, за Захарченко и за многих других ребят павших от ихних подлых ударов в спину.
      1. gsev Ранг пользователя
        gsev
        0
        Сегодня, 20:39
        Цитата: Ретвизан 8
        то это им за Гиви за Моторолу, за Захарченко

        Часть организаторов покушения на Захарченко и Моторолу была в Одессе. Возможно кого то из них и достали.
    6. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +4
      Сегодня, 20:24
      Все равно после козлов санаторий сносить надо будет, людей-то не поселишь после них.
      1. Олег Апушкин Ранг пользователя
        Олег Апушкин
        +2
        Сегодня, 20:33
        Согласен с Вами, по поводу стойкой вони от селюков, очень заразная оказалась.
    7. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 21:39
      Похоже, что сегодня украинской разведке был нанесен целый салат ударов.

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