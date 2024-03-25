Украинский депутат: В новом законе предусмотрена мобилизация с 18 лет

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Украинский депутат: В новом законе предусмотрена мобилизация с 18 лет

В новом законе об ужесточении мобилизационных мероприятий, текст которого направлен на рассмотрение украинского парламента, предусмотрена мобилизация граждан, достигших 18-летнего возраста.

По словам украинского депутата Дмитрия Разумкова, в законопроекте прописано, что в случае, если человек в 18 лет прошел обязательную военную подготовку, он получает определенную военно-учетную специальность, становится на воинский учет и это дает право органам ТЦК (военкоматов) мобилизовать его в ВСУ.



По сути, это и есть законодательная реакция Киева на недавний визит сенатора Линдси Грэма (*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Тот, как известно, заявлял, что Киеву нужно проводить мобилизацию вне зависимости от возраста вместо того, чтобы рассуждать с какого возраста начинать - с 25 или с 27 лет.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, нехватка личного состава стала самой большой проблемой украинской армии в текущем году. Нередко сообщается о случаях, когда украинских граждан хватают на улице, избивают и насильно удерживают за решеткой, пока те не подпишут свое согласие идти служить. При этом сотни тысяч украинских мужчин стремятся любыми путями избежать явки в призывные пункты якобы "с целью регистрации учетных данных".

Чтобы решить проблему с дефицитом кадров в ВСУ, украинские власти намерены принять новый закон о мобилизации, согласно которому предполагается снизить мобилизационный возраст до 25 лет. Однако, после ввода обязательной базовой военной подготовки при достижении гражданами 18-летнего возраста, как следует из планируемых изменений в украинском законодательстве, у киевского режима появится возможность отправлять на фронт новые категории граждан.
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10 комментариев
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  1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +4
    Сегодня, 21:09
    Как только дети обратно в гробах поедут вот тут и конец Украине!
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 21:19
      Утилизация населения окраины вступает в завершающую фазу!
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 21:25
        Этак к осени штурмовые отряды грудничков поползут по раскисшим полям......эх, было бы смешно, если не было бы так грустно...
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 21:43
      Цитата: БЭТ-МЕНТ
      Как только дети обратно в гробах поедут вот тут и конец Украине!

      Каждый народ выбирает свой путь, кому жит, кому умирать. Рим умер еще в 476 году от Рождества Христова.
  2. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 21:17
    Закон не принят-чего рассказывать-что там может быть? tongue
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 21:26
    в случае, если человек в 18 лет прошел обязательную военную подготовку, он получает определенную военно-учетную специальность, становится на воинский учет и это дает право органам ТЦК (военкоматов) мобилизовать его в ВСУ.

    Сомневаюсь я, что будут смотреть на военно-учетную специальность. Будут грести всех подряд, если закон будет принят в таком виде.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 21:39
      Парни, я чего нам собственно, переживать, жалеть...это их мамаши с кастрюльками на голове на майдане скакали и учили русню ненавидеть...пусть теперь хлебают...
  4. Etoya Ранг пользователя
    Etoya
    +2
    Сегодня, 21:26
    Последняя стадия до постановки вопроса о вводе войск НАТО. Дальше запад будет поставлен перед выбором проигрыш или ввод войск
    1. Николай Иванов_5 Ранг пользователя
      Николай Иванов_5
      +1
      Сегодня, 21:36
      Трусливые и подлые, угодливо и заискивающе, вечно улыбающиеся звёздно-полосатые утырки со своими союзниками вряд ли сунутся защищать подающий укрорейх.
  5. Николай Иванов_5 Ранг пользователя
    Николай Иванов_5
    +3
    Сегодня, 21:27
    Зелебоба ведет все больше и больше покорных тупиц на убой, как скотину.

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