Украинский депутат: В новом законе предусмотрена мобилизация с 18 лет
В новом законе об ужесточении мобилизационных мероприятий, текст которого направлен на рассмотрение украинского парламента, предусмотрена мобилизация граждан, достигших 18-летнего возраста.
По словам украинского депутата Дмитрия Разумкова, в законопроекте прописано, что в случае, если человек в 18 лет прошел обязательную военную подготовку, он получает определенную военно-учетную специальность, становится на воинский учет и это дает право органам ТЦК (военкоматов) мобилизовать его в ВСУ.
По сути, это и есть законодательная реакция Киева на недавний визит сенатора Линдси Грэма (*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Тот, как известно, заявлял, что Киеву нужно проводить мобилизацию вне зависимости от возраста вместо того, чтобы рассуждать с какого возраста начинать - с 25 или с 27 лет.
Как пишет американское издание The Wall Street Journal, нехватка личного состава стала самой большой проблемой украинской армии в текущем году. Нередко сообщается о случаях, когда украинских граждан хватают на улице, избивают и насильно удерживают за решеткой, пока те не подпишут свое согласие идти служить. При этом сотни тысяч украинских мужчин стремятся любыми путями избежать явки в призывные пункты якобы "с целью регистрации учетных данных".
Чтобы решить проблему с дефицитом кадров в ВСУ, украинские власти намерены принять новый закон о мобилизации, согласно которому предполагается снизить мобилизационный возраст до 25 лет. Однако, после ввода обязательной базовой военной подготовки при достижении гражданами 18-летнего возраста, как следует из планируемых изменений в украинском законодательстве, у киевского режима появится возможность отправлять на фронт новые категории граждан.
- Wikipedia
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