Депутат Госдумы: в арсенале охранявшего «Крокус» ЧОПа были зарегистрированы десятки единиц оружия, включая «Сайгу»

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Депутат Госдумы: в арсенале охранявшего «Крокус» ЧОПа были зарегистрированы десятки единиц оружия, включая «Сайгу»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, возглавляющий парламентский комитет по информационным технологиям и связи, опубликовал информацию о частной компании, которая занималась охраной подмосковного «Крокус Сити Холла». Речь идёт о «ЧОП Крокус Профи», на вооружении которой, по данным депутата, находятся десятки единиц различного оружия, включая, ни много ни мало, служебные ружья «Сайга-20КВ». Это гладкоствольное оружие, курс обращения с которым проходят все охранники частных охранных предприятий, на вооружение которых оно находится.

Также, как информирует Александр Хинштейн, в зарегистрированном арсенале указанного ЧОПа были пистолеты ИЖ-71 – те самые, которые внешне весьма схожи с «Макаровым».



Если это оружие было в арсенале охранной организации, то почему же в таком случае прошла информация о том, что «охранники не были вооружены»?

Приводим цитату Александра Хинштейна:

Весь этот арсенал хранится в соседнем здании от «Крокуса» (Красногорск, Международная, 6), но охранники несли службу без него.

Как пишет депутат, в том же здании располагается база группы быстрого реагирования ЧОПа, которая (группа) обязана прибывать на место в экстренных случаях. Но не прибыла… Александр Хинштейн пишет, что эта группа в сам «Крокус Сити Холл» «не выезжала».
По данным Хинштейна, этот ЧОП «охраняет» ещё 16 объектов.
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    54 комментария
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    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +15
      Сегодня, 20:51
      В том же здании располагается отдел полиции полностью укомплектованый вроде как! Трусов судить в месте с террористами. Охрана на местах может оружия и не иметь. Но ГБР выехать был обязан, у них ещё бронежилеты при себе должны быть! В охрану в основном идут деньги зарабатывать, к схватке с террористами никто не готов.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +17
        Сегодня, 20:54
        Еще больше вопросов к Агаларову… генпрокуратура все еще не видит нарушений?
        Агаларовы интересно рулили Крокусом, пожарка для вида, служба быстрого реагирования тоже для вида и без оружия, не плохо пановало семейство в России
        1. ramzay21 Ранг пользователя
          ramzay21
          +9
          Сегодня, 20:56
          А у нас что с террористами должны ЧОПы бороться? А что делали сотрудники отделения полиции в соседнем здании, вооруженные настоящими автоматами АКСУ и настоящими пистолетами ПМ? Почему ОМОН ехал час, хотя его штаб совсем рядом? Что это трусость, предательство или выполнение приказа тех кто покрывает террористов?
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +11
            Сегодня, 20:59
            Цитата: ramzay21
            А у нас что с террористами должны ЧОПы бороться? А что делали сотрудники отделения полиции в соседнем здании

            Так ЧОП для чего нужен, что бы бабки "грести", они больше чем полицаи получают, зачем они нужны стране ?
            1. ramzay21 Ранг пользователя
              ramzay21
              +8
              Сегодня, 21:07
              Так ЧОП для чего нужен, что бы бабки "грести", они больше чем полицаи получают, зачем они нужны стране ?

              ЧОПам страна не платит им платят хозяева бизнеса и задачи они выполняют которые ставят их хозяева. Они могут хулиганов отпугнуть, воров поймать, порядок в торговых центрах обеспечивать, но с террористами должны работать люди подготовленные и соответственно вооруженные и оснащенные, то есть как минимум полиция.
              1. carpenter Ранг пользователя
                carpenter
                +6
                Сегодня, 21:11
                Цитата: ramzay21
                ЧОПам страна не платит им платят хозяева бизнеса и задачи они выполняют которые ставят их хозяева.

                Я понял, это "шарага" которая может работать и "на на наших и на ваших".
                А государству от нее пользы нуль, а может и хуже.
            2. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +3
              Сегодня, 21:10
              у нас что с террористами должны ЧОПы бороться? А что делали сотрудники отделения полиции в соседнем здании
              Да я согласен...и с них надо спрашивать...понятно, что проблема безопасности намного глубже и за месяц, год, два её не решить....очень много вопросов...но все эти вопросы объединяет одно - все они к власти......
              1. carpenter Ранг пользователя
                carpenter
                +4
                Сегодня, 21:12
                Цитата: Чёрный
                Да я согласен...и с них надо спрашивать...понятно, что проблема безопасности намного глубже и за месяц, год, два её не решить..

                И ЧОПами ее не решишь, они бесполезны.
                1. Чёрный Ранг пользователя
                  Чёрный
                  +3
                  Сегодня, 21:14
                  ЧОПами ее не решишь, они бесполезны

                  Согласен на 100%....
          2. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
            БЭТ-МЕНТ
            +5
            Сегодня, 21:06
            Так вот и я о том же. Если это правда что в Крокусе целое отделение полиции было полностью вооружённое, почему об этом молчат? Как так? Ещё не понятно как с дробовиками можно автоматическому оружию противостоять. Хотя даже французский спецназ Сайгу использует! Если сейчас охрану выставлять в каждом ТРЦ надо все выдавать как миниму АКМСУ, либо Витязь!
            1. самый главный Ранг пользователя
              самый главный
              0
              Сегодня, 21:36
              Если сейчас охрану выставлять в каждом ТРЦ надо все выдавать как миниму АКМСУ
              Да хоть танки ставьте. Это не решит проблему. Проблема решается только устранением причин наличия возможности терактов, данном случае это бардак с миграцией.
          3. spirit Ранг пользователя
            spirit
            +7
            Сегодня, 21:06
            Что это трусость

            Скорее всего это та же банальная история как и на фронте.Никто брать ответственность не хотел(потом по шапке постучат),все должны решать большие дяди во главе вертикали,вот они час и решали,пока крокус горел.Вертикаль где решает пару человек,она такая
        2. ramzay21 Ранг пользователя
          ramzay21
          +8
          Сегодня, 20:59
          Еще больше вопросов к Агаларову…

          А что Агаларовы? Они в нашей стране бабло рубят, наша страна для них кормовая база, но это давно не новость!
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +7
            Сегодня, 21:02
            Цитата: ramzay21
            А что Агаларовы? Они в нашей стране бабло рубят, наша страна для них кормовая база
            И не только для них
        3. Викторио Ранг пользователя
          Викторио
          +4
          Сегодня, 21:07
          Цитата: Чёрный
          пожарка для вида,

          ===
          по противопожарке в центре у Подоляки на тг-канале поднята данная тема
        4. Анадыреанец Ранг пользователя
          Анадыреанец
          0
          Сегодня, 21:44
          Главноое что-бы было гладко на бумаге, и все соответствовало по тексту. Что на практике- никого не волновало.
    2. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      +9
      Сегодня, 20:52
      Если это оружие было в арсенале охранной организации, то почему же в таком случае прошла информация о том, что «охранники не были вооружены»?

      Оружие в арсенале и оружие на руках это не одно и то же.
      1. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        +3
        Сегодня, 21:12
        Цитата: Scientist_
        Оружие в арсенале и оружие на руках это не одно и то же.

        Да, надо узнать, чем реально была вооружена ГБР, от которой многие ждут дерзкого вступления в бой с пятью автоматчиками.
        1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
          БЭТ-МЕНТ
          0
          Сегодня, 21:17
          Так вот в том то и вопрос, автоматическое оружие не положено. Сайга автоматчиков остановит? На короткой дистанции конечно да, но а если дистанция боя больше будет? Крокус вон какой огромный. Тут или автоматы нужны или пистолеты пулеметы. Что их теперь охране будут выдавать?
          1. DenVB Ранг пользователя
            DenVB
            0
            Сегодня, 21:19
            Цитата: БЭТ-МЕНТ
            Тут или автоматы нужны или пистолеты пулеметы. Что из теперь охране будут выдавать?

            Вряд ли.
            1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
              БЭТ-МЕНТ
              0
              Сегодня, 21:21
              Так какой тогда смысл от вооруженной охраны если она нападающим в огневой мощи проигрывает?
              1. DenVB Ранг пользователя
                DenVB
                +2
                Сегодня, 21:22
                Цитата: БЭТ-МЕНТ
                Так какой тогда смысл от вооруженной охраны если она нападающим в огневой мощи проигрывает?

                Ну, у ЧОПов иногда междоусобные разборки бывают. Переделы рынка охранных услуг. Вот на разборку глупо с газовым баллончиком приезжать.
                1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
                  БЭТ-МЕНТ
                  0
                  Сегодня, 21:23
                  Дробовик тогда самое то!
                  1. DenVB Ранг пользователя
                    DenVB
                    0
                    Сегодня, 21:29
                    Цитата: БЭТ-МЕНТ
                    Дробовик тогда самое то!

                    Охолощенный пулемет Дегтярева тоже неплохо иметь. Откуда противнику знать - а вдруг оно стреляет.
        2. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 21:42
          Если там было под сотню охраны в броне и хотя бы с короткостволом никаких шансов у пяти террористов бы не было.
    3. Million Ранг пользователя
      Million
      +7
      Сегодня, 20:52
      Надо бы проверить владельца Крокуса на причастность к теракту.
      Кстати,что там со страховкой?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +14
        Сегодня, 20:57
        Цитата: Million
        Надо бы проверить владельца Крокуса на причастность к теракту.

        Но зато продюсер Пригожин очень озабочен, что его друзья потеряли бизнес, но соболезнований по убиенным нет, а его жена певица Валерия озабочена, а где им теперь выступать.
        Вот они неруси.
        1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
          БЭТ-МЕНТ
          +3
          Сегодня, 21:13
          Так у них где выгода там и Родина!
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +2
            Сегодня, 21:16
            Цитата: БЭТ-МЕНТ
            Так у них где выгода там и Родина!

            Против России как Галкин не орут, но делают то же самое, для них основное бабло, и они болеют за своих "сокамерников".
            1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
              БЭТ-МЕНТ
              +2
              Сегодня, 21:17
              Они умнее просто, чем Галкин!
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +4
      Сегодня, 20:52
      По данным Хинштейна, этот ЧОП «охраняет» ещё 16 объектов.

      Ну вот такие они ЧОПы, а на работают, и нужны ли они вообще, может пора и подумать.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 20:54
      Что то здесь не совсем понятно с этим оружием.Оно вроде бы есть ,а по факту его нет.Здась надо лезть в дебри законов о ЧОПах.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +4
        Сегодня, 21:01
        Цитата: tralflot1832
        Что то здесь не совсем понятно с этим оружием.Оно вроде бы есть ,а по факту его нет.Здась надо лезть в дебри законов о ЧОПах.

        Вот и опять вопрос про ЧОП, почему они должны иметь оружие, даже в Прибалтике, только дубинки, но не оружие.
        1. Викторио Ранг пользователя
          Викторио
          +2
          Сегодня, 21:11
          Цитата: carpenter
          в Прибалтике

          ===
          там неплохо работает городская муниципальная полиция. крепкие ребята с оружием на машинах. постоянное патрулирование.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 21:14
            Цитата: Викторио
            там неплохо работает городская муниципальная полиция. крепкие ребята с оружием на машинах. постоянное патрулирование.

            Ну я же и про то, там живу и вижу. Мне проще нажать кнопку муниципалам, и они быстро приедут, максимум 5 минут.
            1. Викторио Ранг пользователя
              Викторио
              +3
              Сегодня, 21:22
              Цитата: carpenter
              там живу и вижу

              ===
              уехал в декабре. здесь. краснодарский край, полицию вижу только у их здания. свобода, народ курит и выпивает без ограничений, машины ставят везде, музон из машин на полную в любое время. в общем весело.
    6. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      +12
      Сегодня, 20:54
      (группа) обязана прибывать на место в экстренных случаях. Но не прибыла

      А ещё в полутора километрах от Крокуса стоят здания московской областной думы и областного правительства. И наверняка там и поблизости куча вооруженных до зубов силовиков. Идти до Крокуса им было 10 минут. Но не пришли.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +6
        Сегодня, 21:04
        Цитата: Scientist_
        Идти до Крокуса им было 10 минут. Но не пришли.

        Вопрос - "а хотели ли идти "?, Пусть ФСБ разберется. Много вопросов без ответов, когда среднеазиаты имеют в России статус "неприкасаемых".
      2. tolancop Ранг пользователя
        tolancop
        +3
        Сегодня, 21:16
        А ещё в полутора километрах от Крокуса стоят здания московской областной думы и областного правительства. И наверняка там и поблизости куча вооруженных до зубов силовиков. Идти до Крокуса им было 10 минут. Но не пришли

        А должны были? Вообще-то у этих силовиков СВОЙ объект охраны, за который они ОТВЕЧАЮТ. Бросить СВОЙ пост, помчавшись неизвестно куда и зачем... Ну-ну.... А вытащить охрану с интересующего объекта, устроив заваруху поблизости -классика жанра.
        1. DenVB Ранг пользователя
          DenVB
          +3
          Сегодня, 21:26
          Цитата: tolancop
          Вообще-то у этих силовиков СВОЙ объект охраны, за который они ОТВЕЧАЮТ. Бросить СВОЙ пост, помчавшись неизвестно куда и зачем...

          Не зря немцы во время войны предпочитали атаковать на стыках между нашими дивизиями или даже армиями. Прекрасно знали, что каждая дивизия будет делать вид, что это её не касается - пусть сосед отдувается.
    7. Комментарий был удален.
    8. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +5
      Сегодня, 20:57
      Вообще красавчики охраны нет оружия нет так и надо, ещё двери все позакрывали. Вопрос кто бОльшие террористы.
      1. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        +1
        Сегодня, 21:16
        Цитата: Incvizitor
        Вообще красавчики охраны нет оружия нет так и надо, ещё двери все позакрывали.

        А если бы запасные двери были открыты, то у каждой двери надо было еще минимум по двое вооруженных автоматами охранников держать, чтобы террористы не ворвались.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 21:21
        Цитата: Incvizitor
        Вообще красавчики охраны нет оружия нет так и надо, ещё двери все позакрывали.

        Хотя все знали, что придет на концерт, аж 6500 зрителей. Это профпригодность, или помощники террористов. (выразился неправильно, но на ум больше не приходит).
        Ну забаньте тогда меня, пусть я за все отвечу.
    9. пешик
      пешик
      +6
      Сегодня, 21:01
      Ну, наверно, они сдрейфили - нахрен вмешиваться, у них же жёны, пусть само как-нибудь рассосётся. Это же не вагнеровцы.
    10. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +2
      Сегодня, 21:02
      Всех этих чоповцев необходимо привлечь к ответственности за НЕ исполнение своих служебных обязанностей повлекших смерть двух и более лиц.

      "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 14.02.2024)

      Да, все кто это прочитает, и чувствует что у него есть "яйца", имеет право написать заявление в суд о привлечении к уголовной ответственности.
      1. Адрей Ранг пользователя
        Адрей
        +2
        Сегодня, 21:18
        Цитата: JÜRGEN WEGNER
        Всех этих чоповцев необходимо привлечь к ответственности за НЕ исполнение своих служебных обязанностей повлекших смерть двух и более лиц.

        А как быть с "государевыми людьми", которые были в радиусе 1.5 км и не почесались даже в течении часа? Это их ПРЯМЫЕ служебные обязанности.
        А в отношении ЧОПа надо еще посмотреть, должны ли они по контракту оказывать противодействие террористам laughing
        1. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
          JÜRGEN WEGNER
          +1
          Сегодня, 21:30
          Если это вооруженная охрана, и имеет в распоряжение огнестрельное оружие, то да. Обязанны. Огнестрельное оружие, разрешение на него выдаёться не для того чтобы зайцев стрелять в лесу. А именно для предотвращения совершения преступления против охраняемого обьекта и охраняемых лиц. Применять против вооруженных лиц охраняемого обьекта - прямая обязанность.

          А что касается должностных лиц, да... Они тоже подлежат ответственности.

          Но их будет трудно привлечь. Будут мотивировать подъездным временем по нормативам, пробками и прочей хиромантией. И опять же, будут ссылаться на "не проверенную информацию".

          Чоп был обязан с огнестрелом принять удар на себя.
          1. Адрей Ранг пользователя
            Адрей
            0
            Сегодня, 21:35
            Цитата: JÜRGEN WEGNER
            А что касается должностных лиц, да... Они тоже подлежат ответственности.
            Но их будет трудно привлечь.

            Цитата: JÜRGEN WEGNER
            Чоп был обязан с огнестрелом принять удар на себя.

            Я правильно понял, что наказывать будем тех, до кого сможем дотянуться?
        2. rafat Ранг пользователя
          rafat
          0
          Сегодня, 21:35
          Я так думаю что они должны в экстренных случаях открывать те самые запертые двери и всячески организовывать эвакуацию людей в экстренной ситуации , вон пацаны как себя проявили а среди этих дядей героев не видно .
    11. gabs Ранг пользователя
      gabs
      +3
      Сегодня, 21:07
      На массовых мероприятиях оружие запрещено. По ГБР да вопрос - где она была.
    12. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 21:11
      В ход уже пошла цистерна лапши на уши про внешних врагов, а про органы служить и защищать ни слова. Где были, что делали во время... Девушку Чопу отмажут, там взятки гладки.
    13. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 21:19
      Если в организации есть оружие-это вовсе не значит что сотрудник работающий вахтером в магазине-со стволом ходит
    14. Б-15 Ранг пользователя
      Б-15
      0
      Сегодня, 21:33
      Цитата: ramzay21
      Почему ОМОН ехал час, хотя его штаб совсем рядом?

      Откуда у Вас такая информация?
      Через 22 минуты, что действительно много, СОБР был на месте. Но была пятница и много машин было на МКАДе.
    15. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:33
      Приводим цитату Александра Хинштейна:

      Весь этот арсенал хранится в соседнем здании от «Крокуса» (Красногорск, Международная, 6), но охранники несли службу без него.

      Как пишет депутат, в том же здании располагается база группы быстрого реагирования ЧОПа, которая (группа) обязана прибывать на место в экстренных случаях. Но не прибыла… Александр Хинштейн пишет, что эта группа в сам «Крокус Сити Холл» «не выезжала».
      По данным Хинштейна, этот ЧОП «охраняет» ещё 16 объектов.
      И среди ЧОПов давно пора порядок навести. А сколько подобных ЧОПов по стране ?! Ждёмс очередной "крокус" ?!

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