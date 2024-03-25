Депутат Госдумы: в арсенале охранявшего «Крокус» ЧОПа были зарегистрированы десятки единиц оружия, включая «Сайгу»
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, возглавляющий парламентский комитет по информационным технологиям и связи, опубликовал информацию о частной компании, которая занималась охраной подмосковного «Крокус Сити Холла». Речь идёт о «ЧОП Крокус Профи», на вооружении которой, по данным депутата, находятся десятки единиц различного оружия, включая, ни много ни мало, служебные ружья «Сайга-20КВ». Это гладкоствольное оружие, курс обращения с которым проходят все охранники частных охранных предприятий, на вооружение которых оно находится.
Также, как информирует Александр Хинштейн, в зарегистрированном арсенале указанного ЧОПа были пистолеты ИЖ-71 – те самые, которые внешне весьма схожи с «Макаровым».
Если это оружие было в арсенале охранной организации, то почему же в таком случае прошла информация о том, что «охранники не были вооружены»?
Приводим цитату Александра Хинштейна:
Как пишет депутат, в том же здании располагается база группы быстрого реагирования ЧОПа, которая (группа) обязана прибывать на место в экстренных случаях. Но не прибыла… Александр Хинштейн пишет, что эта группа в сам «Крокус Сити Холл» «не выезжала».
По данным Хинштейна, этот ЧОП «охраняет» ещё 16 объектов.
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