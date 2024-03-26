БПЛА-носитель дронов-камикадзе «Пчелка»
"Пчелка", предположительно, в зоне боевых действий
Список беспилотных летательных аппаратов, применяемых нашей армией в ходе текущей Спецоперации, постоянно пополняется. Недавно стало известно, что в войска поступил многоцелевой БПЛА под названием «Пчелка». Его используют в качестве носителя специальной аппаратуры, а также в роли «матки» для легких ударных беспилотников. Такой носитель в разы увеличивает боевой радиус дронов-камикадзе.
Несекретный образец
В десятых числах марта украинские ресурсы сообщили, что в районе г. Артемовск (укр. Бахмут) был замечен неизвестный российский БПЛА. Отмечалась характерная архитектура этого изделия, но остальные подробности, по понятным причинам, остались неизвестными для противника.
21 марта телеграм-канал «Русский инженер» раскрыл первые подробности – это стало возможным, поскольку украинская сторона уже узнала о нашем новом беспилотнике. Сообщается, что речь идет о БПЛА смешанной схемы под названием «Пчелка». Такая техника уже присутствует в войсках применяется на фронте, хотя точные сроки ее поступления не уточняются.
БПЛА «Пчелка» имеет особую конструкцию, объединяющую агрегаты самолета и вертолета, за счет чего достигаются желаемые летные и взлетно-посадочные характеристики. Полет обеспечивается двигателем внутреннего сгорания и электромоторами. Беспилотник используют в качестве носителя аппаратов-камикадзе и ретранслятора радиосигнала для них.
Также «Русский инженер» опубликовал короткое видео, демонстрирующее вертикальный взлет беспилотника. При этом переход к горизонтальному полету и выполнение задач не показаны. Также пока не показали функции несения полезной нагрузки в виде малых БПЛА и обеспечение их применения.
Вертикальный взлет "БПЛА"
Следует напомнить, что беспилотники-камикадзе стали одним из самых распространенных видов вооружения в зоне проведения Спецоперации. Такие изделия постоянно и массово применяются по разным целям и демонстрируют высокую эффективность. Теперь можно предполагать, что некоторая часть бронемашин и позиций противника была поражена ударными БПЛА при помощи нового изделия «Пчелка».
О существовании «Пчелки» стало известно противнику, что позволяет изменить режим секретности. Следует ожидать, что в ближайшее время появятся новые и более полные материалы о боевом применении такой техники, как самостоятельно, так и вместе с более легкими одноразовыми беспилотниками.
Многоцелевая система
Судя по внешнему виду и заявленным возможностям, речь идет о многоцелевом БПЛА «Пчелка» от АО «Эйрбург» (г. Екатеринбург). Это изделие впервые представили в июле прошлого года – тогда опубликовали краткое описание беспилотника, раскрыли часть характеристик и показали видео с летных испытаний. Демонстрировался вертикальный взлет, горизонтальный полет и последующая посадка «по-вертолетному».
В августе «Пчелку» впервые показали на одной из профильных отечественных выставок. В дальнейшем «Эйрбург» демонстрировал свою продукцию и на иных мероприятиях.
В декабре прошли любопытные испытания с решением транспортных задач в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. В мероприятиях приняли участие министерство здравоохранения и Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области. БПЛА принял медицинский груз в виде нескольких ампул с лекарственным препаратом, выполнил полет протяженностью ок. 30 км и доставил свою нагрузку к условным больным. Испытания признаны успешными.
"Пчелка" на одной из выставок 2023 г.
Вскоре, в январе, состоялись новые тесты, на этот раз на базе ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов». В этом случае «Пчелка» выполнила полет над лесным массивом и при помощи оптико-электронной станции с тепловизионным каналом выявила очаги возгорания торфяников. Разведка местности была проведена успешно и показала все преимущества беспилотных авиационных платформ.
Как теперь выясняется, некоторое количество «Пчелок» попали в войска и осваивают военные специальности. Их могут применять в качестве еще одного средства оптической разведки, а также в роли «матки» для более мелких дронов. Если БПЛА от «Эйрбурга» справится с такой задачей и хорошо зарекомендует себя, то следует ожидать его массовое внедрение в разных частях и подразделениях.
Технические особенности
«Пчелка» представляет собой конвертоплан с возможностью вертикального и горизонтального полета. В связи с особым сочетанием летных и взлетно-посадочных режимов используется специфическая схема и компоновка. Так, аппарат имеет вытянутый «самолетный» фюзеляж переменного сечения с тонкой хвостовой балкой, на которой расположены стабилизатор, а также киль с нижним гребнем такого же размера. БПЛА получил низкорасположенное прямое крыло. Под центральной частью консолей помещены продольные балки, на концах которых находятся винтомоторные группы. В носовой части имеется Л-образная опора-шасси. Функции костыля выполняет оперение.
Габариты и масса «Пчелки» неизвестны. Длина аппарата может достигать 1,2-1,5 м при сопоставимом размахе крыла. Полезная нагрузка заявлена на уровне 3 кг, и максимальный взлетный вес должен быть в несколько раз больше.
Общий вид изделия. Видна характерная архитектура
В носовой части фюзеляжа помещен компактный двигатель внутреннего сгорания с тянущим воздушным винтом, отвечающий за горизонтальный полет. Подъемная система из четырех винтомоторных групп оснащена электродвигателями. Как именно организована работа двух двигательных установок, неизвестно. Возможно, ДВС и электромоторы никак не связаны и используют собственные системы питания – из бака и от аккумулятора соответственно.
«Пчелка» способна взлетать и садиться вертикально с переходом к полету «по-самолетному». Скоростные характеристики беспилотника не сообщаются. Дальность полета – до 300 км. Высоты применения – от 50 до 2500 м.
БПЛА имеет систему дистанционного управления и двустороннюю связь с наземной станцией оператора. Для разведки или мониторинга «Пчелка» несет компактную сферическую ОЭС под носовой частью фюзеляжа. Оптика может иметь дневной и/или ночной канал.
Теперь известно, что БПЛА «Пчелка» может нести и беспилотники меньшего размера. Способ размещения такой нагрузки пока не демонстрировался; количество аппаратов на внешней подвеске неизвестно. Сообщается, что вместе с беспилотниками-камикадзе большой БПЛА может нести радиостанцию-ретранслятор сигналов. В таком случае боевой радиус ударных дронов увеличивается в разы.
Многообещающие идеи
К сожалению, о военной версии многоцелевого БПЛА «Пчелка» и о ее применении пока известно крайне мало. Фактически сообщается только о возможности несения малых беспилотников и о функции ретрансляции сигнала. В связи с этим новую отечественную беспилотную авиационную систему не удастся оценить в полной мере.
Вид на носовую часть с ДВС и ОЭС
Впрочем, можно рассмотреть концепцию, на основе которой построен боевой вариант комплекса «Пчелка». Идея размещения одного летательного аппарата на другом, более крупном, в целом очевидна, но ее реализация является отдельной непростой задачей. Такая концепция имеет понятные преимущества, связанные с ростом дальности и боевого радиуса, за счет чего улучшает боевые качества в целом. Носитель-ретранслятор позволяет вынести рубежи запуска беспилотника-камикадзе далеко за пределы собственной дальности последнего и достать более удаленную цель.
При всем этом, беспилотная «матка» по типу «Пчелки» может использоваться в качестве средства наблюдения, разведки и корректировки. Благодаря этому беспилотная система с двумя основными компонентами имеет возможность самостоятельно осуществлять все этапы удара с воздуха.
Если большой БПЛА может нести несколько малых аппаратов, то система получает возможность нанести несколько ударов по одной цели с корректировкой между ними либо выполнить ряд атак разных объектов. В обоих случаях собственными средствами системы осуществляется и повторяется цикл «разведка – обнаружение – пуск беспилотника-камикадзе – фиксация результатов».
В целом идея БПЛА с возможностью размещения мелких аппаратов-камикадзе выглядит интересной и многообещающей. Ее реализация на основе многоцелевого беспилотника «Пчелка» тоже пока не дает заметных поводов для критики. При всем этом, такая система уже используется на фронте и решает реальные боевые задачи. Какие успехи она показывает в реальной обстановке, станет ясно позже – когда можно будет не только раскрыть факт ее существования, но и рассказать о применении.
- Рябов Кирилл
- АО "Эйрбург", Telegram / "Русский инженер"
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