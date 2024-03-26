БПЛА-носитель дронов-камикадзе «Пчелка»

0
БПЛА-носитель дронов-камикадзе «Пчелка»
"Пчелка", предположительно, в зоне боевых действий


Список беспилотных летательных аппаратов, применяемых нашей армией в ходе текущей Спецоперации, постоянно пополняется. Недавно стало известно, что в войска поступил многоцелевой БПЛА под названием «Пчелка». Его используют в качестве носителя специальной аппаратуры, а также в роли «матки» для легких ударных беспилотников. Такой носитель в разы увеличивает боевой радиус дронов-камикадзе.



Несекретный образец


В десятых числах марта украинские ресурсы сообщили, что в районе г. Артемовск (укр. Бахмут) был замечен неизвестный российский БПЛА. Отмечалась характерная архитектура этого изделия, но остальные подробности, по понятным причинам, остались неизвестными для противника.

21 марта телеграм-канал «Русский инженер» раскрыл первые подробности – это стало возможным, поскольку украинская сторона уже узнала о нашем новом беспилотнике. Сообщается, что речь идет о БПЛА смешанной схемы под названием «Пчелка». Такая техника уже присутствует в войсках применяется на фронте, хотя точные сроки ее поступления не уточняются.

БПЛА «Пчелка» имеет особую конструкцию, объединяющую агрегаты самолета и вертолета, за счет чего достигаются желаемые летные и взлетно-посадочные характеристики. Полет обеспечивается двигателем внутреннего сгорания и электромоторами. Беспилотник используют в качестве носителя аппаратов-камикадзе и ретранслятора радиосигнала для них.

Также «Русский инженер» опубликовал короткое видео, демонстрирующее вертикальный взлет беспилотника. При этом переход к горизонтальному полету и выполнение задач не показаны. Также пока не показали функции несения полезной нагрузки в виде малых БПЛА и обеспечение их применения.


Вертикальный взлет "БПЛА"

Следует напомнить, что беспилотники-камикадзе стали одним из самых распространенных видов вооружения в зоне проведения Спецоперации. Такие изделия постоянно и массово применяются по разным целям и демонстрируют высокую эффективность. Теперь можно предполагать, что некоторая часть бронемашин и позиций противника была поражена ударными БПЛА при помощи нового изделия «Пчелка».

О существовании «Пчелки» стало известно противнику, что позволяет изменить режим секретности. Следует ожидать, что в ближайшее время появятся новые и более полные материалы о боевом применении такой техники, как самостоятельно, так и вместе с более легкими одноразовыми беспилотниками.

Многоцелевая система


Судя по внешнему виду и заявленным возможностям, речь идет о многоцелевом БПЛА «Пчелка» от АО «Эйрбург» (г. Екатеринбург). Это изделие впервые представили в июле прошлого года – тогда опубликовали краткое описание беспилотника, раскрыли часть характеристик и показали видео с летных испытаний. Демонстрировался вертикальный взлет, горизонтальный полет и последующая посадка «по-вертолетному».

В августе «Пчелку» впервые показали на одной из профильных отечественных выставок. В дальнейшем «Эйрбург» демонстрировал свою продукцию и на иных мероприятиях.

В декабре прошли любопытные испытания с решением транспортных задач в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. В мероприятиях приняли участие министерство здравоохранения и Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области. БПЛА принял медицинский груз в виде нескольких ампул с лекарственным препаратом, выполнил полет протяженностью ок. 30 км и доставил свою нагрузку к условным больным. Испытания признаны успешными.


"Пчелка" на одной из выставок 2023 г.

Вскоре, в январе, состоялись новые тесты, на этот раз на базе ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов». В этом случае «Пчелка» выполнила полет над лесным массивом и при помощи оптико-электронной станции с тепловизионным каналом выявила очаги возгорания торфяников. Разведка местности была проведена успешно и показала все преимущества беспилотных авиационных платформ.

Как теперь выясняется, некоторое количество «Пчелок» попали в войска и осваивают военные специальности. Их могут применять в качестве еще одного средства оптической разведки, а также в роли «матки» для более мелких дронов. Если БПЛА от «Эйрбурга» справится с такой задачей и хорошо зарекомендует себя, то следует ожидать его массовое внедрение в разных частях и подразделениях.

Технические особенности


«Пчелка» представляет собой конвертоплан с возможностью вертикального и горизонтального полета. В связи с особым сочетанием летных и взлетно-посадочных режимов используется специфическая схема и компоновка. Так, аппарат имеет вытянутый «самолетный» фюзеляж переменного сечения с тонкой хвостовой балкой, на которой расположены стабилизатор, а также киль с нижним гребнем такого же размера. БПЛА получил низкорасположенное прямое крыло. Под центральной частью консолей помещены продольные балки, на концах которых находятся винтомоторные группы. В носовой части имеется Л-образная опора-шасси. Функции костыля выполняет оперение.

Габариты и масса «Пчелки» неизвестны. Длина аппарата может достигать 1,2-1,5 м при сопоставимом размахе крыла. Полезная нагрузка заявлена на уровне 3 кг, и максимальный взлетный вес должен быть в несколько раз больше.


Общий вид изделия. Видна характерная архитектура

В носовой части фюзеляжа помещен компактный двигатель внутреннего сгорания с тянущим воздушным винтом, отвечающий за горизонтальный полет. Подъемная система из четырех винтомоторных групп оснащена электродвигателями. Как именно организована работа двух двигательных установок, неизвестно. Возможно, ДВС и электромоторы никак не связаны и используют собственные системы питания – из бака и от аккумулятора соответственно.

«Пчелка» способна взлетать и садиться вертикально с переходом к полету «по-самолетному». Скоростные характеристики беспилотника не сообщаются. Дальность полета – до 300 км. Высоты применения – от 50 до 2500 м.

БПЛА имеет систему дистанционного управления и двустороннюю связь с наземной станцией оператора. Для разведки или мониторинга «Пчелка» несет компактную сферическую ОЭС под носовой частью фюзеляжа. Оптика может иметь дневной и/или ночной канал.

Теперь известно, что БПЛА «Пчелка» может нести и беспилотники меньшего размера. Способ размещения такой нагрузки пока не демонстрировался; количество аппаратов на внешней подвеске неизвестно. Сообщается, что вместе с беспилотниками-камикадзе большой БПЛА может нести радиостанцию-ретранслятор сигналов. В таком случае боевой радиус ударных дронов увеличивается в разы.

Многообещающие идеи


К сожалению, о военной версии многоцелевого БПЛА «Пчелка» и о ее применении пока известно крайне мало. Фактически сообщается только о возможности несения малых беспилотников и о функции ретрансляции сигнала. В связи с этим новую отечественную беспилотную авиационную систему не удастся оценить в полной мере.


Вид на носовую часть с ДВС и ОЭС

Впрочем, можно рассмотреть концепцию, на основе которой построен боевой вариант комплекса «Пчелка». Идея размещения одного летательного аппарата на другом, более крупном, в целом очевидна, но ее реализация является отдельной непростой задачей. Такая концепция имеет понятные преимущества, связанные с ростом дальности и боевого радиуса, за счет чего улучшает боевые качества в целом. Носитель-ретранслятор позволяет вынести рубежи запуска беспилотника-камикадзе далеко за пределы собственной дальности последнего и достать более удаленную цель.

При всем этом, беспилотная «матка» по типу «Пчелки» может использоваться в качестве средства наблюдения, разведки и корректировки. Благодаря этому беспилотная система с двумя основными компонентами имеет возможность самостоятельно осуществлять все этапы удара с воздуха.

Если большой БПЛА может нести несколько малых аппаратов, то система получает возможность нанести несколько ударов по одной цели с корректировкой между ними либо выполнить ряд атак разных объектов. В обоих случаях собственными средствами системы осуществляется и повторяется цикл «разведка – обнаружение – пуск беспилотника-камикадзе – фиксация результатов».

В целом идея БПЛА с возможностью размещения мелких аппаратов-камикадзе выглядит интересной и многообещающей. Ее реализация на основе многоцелевого беспилотника «Пчелка» тоже пока не дает заметных поводов для критики. При всем этом, такая система уже используется на фронте и решает реальные боевые задачи. Какие успехи она показывает в реальной обстановке, станет ясно позже – когда можно будет не только раскрыть факт ее существования, но и рассказать о применении.
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»