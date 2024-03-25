Британия создаст новую ядерную боеголовку без проведения подземных испытаний

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Британия создаст новую ядерную боеголовку без проведения подземных испытаний

Ядерные силы Британии представлены четырьмя АПЛ Vanguard, которые могут нести до 16 МБР Trident II. Ракеты поставляются США, но размещенные в них боеголовки (до 8 в одной МБР) выпускаются собственными силами.

Как было заявлено в Минобороны страны, Британия реализует программу замены боевой части ЯО, создавая новую боеголовку A21/Mk7 (также известную как Astraea), которая будет унифицирована с американской БЧ W93/Mk7 (разрабатывается в США для установки на АПЛ с 2034 года).



Это будет первая британская боеголовка, разработанная в эпоху, когда мы больше не испытываем наше оружие под землей, соблюдая наш добровольный мораторий

- говорится в документе Минобороны.

Чтобы обойтись без испытаний, была разработана уникальная технология проверки боеголовок с помощью лазерной установки Orion размером с футбольное поле, которая позволяет исследовать физику экстремальных температур и давлений, возникающих при ядерном взрыве. В то же время суперкомпьютеры дают возможность проводить моделирование, не прибегая к детонации БЧ. Недавно был заказан суперкомпьютер Valiant для проверки конструкции, производительности и надежности боевой части.

Для замены носителей ЯО с 2016 года ведется строительство субмарин типа Dreadnought. Поступление на флот первой из них ожидается в начале 2030 годов. Всего будет построено 4 АПЛ этого проекта. Стоимость программы составляет £31 млрд.

Как указывается в документе военного ведомства, обновление ядерного арсенала вызвано угрозами со стороны ряда стран:

Россия пытается использовать безрассудную ядерную риторику, чтобы помешать отправке помощи на Украину. Китай стремительно наращивает количество боеголовок и расширяет дальность действия средств доставки. Северная Корея регулярно бряцает своим ядерным оружием. Иран производит высокообогащенный уран без обеспечения надлежащего доступа МАГАТЭ.


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    11 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 22:11
      Ну вот все нехорошие и страшные и Россия и Китай и Иран и КНДР... Одни англосаксы белые и пушистые, ну а самая невинная это Украина...??? Когда порешь полную ересь, главное это не засмеяться... laughing am
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 22:12
      Без испытаний-это как-то ли взорвется-то ли-нет-одно из двух? laughing
      1. SoboL Ранг пользователя
        SoboL
        0
        Сегодня, 22:33
        Цитата: костя1
        Без испытаний-это как-то ли взорвется-то ли-нет-одно из двух? laughing

        Мы, тоже без натуральных испытаний свои ЯО модернизируем. Овсянщики технологии имеют, что получится на выходе - поглядим. В любом случае, поганый островишко нам не конкурент, в этом плане.
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          +1
          Сегодня, 22:47
          Цитата: SoboL
          Мы, тоже без натуральных испытаний свои ЯО модернизируем. Овсянщики технологии имеют, что получится на выходе - поглядим. В любом случае, поганый островишко нам не конкурент, в этом плане.
          У нас есть большой опыт, плюс работают заводы по обогащению плюс атомные станции. одним словом в делении атома что то понимаем. А теперь к хорошим новостям. Согласно последним фильмам Голивуда, сделано в UK, это еще хуже чем made in chaina 20 лет назад. Между прочим качество различных Ягуаров и Лендровоеров а так же авианосцев, это все подтверждает. Правда всякие БМВ, выкупили британские автозаводы и очень сильно подняли качество.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 22:17
      Англичане думают что они имеют право нам указывать каким оружием с ними воевать?Успокою,ухорез будет использован в последнюю очередь.
    4. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 22:22
      Ой ёй. Как бы не вышло как с новым авианосцеи. Ох эти британские учёные!) Да и ядрёной риторикой сотрясают воздух именно янки с юристами. И тут же в этой новости ответ янкам: за стол переговоров должны сесть не только США, РФ, КНР, но также Франция с Англией.
    5. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 22:35

      Ядерные силы Британии представлены четырьмя АПЛ Vanguard, которые могут нести до 16 МБР Trident II

      Помним, помним... Испытания МБР, вышла и рядом упала с подлодкой.
      Нет ребята вам лучше виртуальные испытания делать... Так безопаснее... Прежде всего для вас. laughing
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +1
        Сегодня, 22:50
        Им лучше делать виртуальные ракеты, боеголовки и авианосцы. И все это виртуально потом испытывать.
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 23:20
      В то же время суперкомпьютеры дают возможность проводить моделирование, не прибегая к детонации БЧ.

      Интересно, "испытание "компьютером, это что ? Любое испытание ЯО, только в реалии, а остальное фейк и ужас.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 23:30
        Ну расчет термоядерного - в целом компы и имитация вполне тянут - процесс статистический и вероятносный и ранее измерений много. Это вам не задача 3-х тел, в которой мы можем только меньше 1% частных случаев request
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 23:21
      Резиновая женщина размером с футбольное поле? Сильно! good lol
      Мы вот просто выходим из моратория good
      Ладно бы еще боеголовки... вот что-то 2 последних пуска не заладились... а последний, так трайдент вообще подбил саму подлодку, раскурочив емнип тонкий(внешний) корпус. lol

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