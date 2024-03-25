Президент обратил внимание на то, с каким рвением на Западе заявляют, что «вины киевского режима в атаке на Красногорск нет»

Они пытаются всех убедить в том, что теракт совершён последователями ислама, членами запрещённой в нашей стране группировки ИГИЛ (*террористическая организация). Но мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и нашего народа. Нас интересуют заказчики всего этого.

Злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима.

В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе и показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команды из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде Гитлерюгенда в новом его, конечно, издании, выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых можно украсть и положить, как это водится на Украине, себе в карман.

Президент России высказался на совещании, которое посвящено расследованию нападения на людей в подмосковном Красногорске. Владимир Путин среди прочего обратил внимание на то, с каким рвением так называемый коллективный Запад начал заявлять, что «никакой вины Киева в этом теракте нет». Владимир Путин отмечает, как США пытаются убедить не только своих сателлитов, но и другие страны, что украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле» нет.Глава государства:Глава государства задался классическим в таких случаях вопросом: кому это в данный момент выгодно?Путин:Президент указал на то, что всё это произошло на фоне провала украинского контрнаступления, на фоне владения российскими войсками инициативой на фронте. Владимир Путин напомнил и о попытках противника прорваться через границу РФ, закрепиться в приграничных районах, об обстрелах российских городов, в том числе с применением натовских РСЗО.Президент РФ:Напомним, что буквально пару часов назад о якобы отсутствии вины киевского режим в атаке на «Крокус Сити Холл» заявил и министр обороны Британии Шаппс. По его словам, это дело рук ИГИЛ*. Действительно, рвение такое, что уже даже у западного обывателя возникают вопросы: с чего это власти столь активно пытаются выгородить Зеленского и украинские спецслужбы, за которыми стоят спецслужбы всё того же Запада.