Президент обратил внимание на то, с каким рвением на Западе заявляют, что «вины киевского режима в атаке на Красногорск нет»

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Президент обратил внимание на то, с каким рвением на Западе заявляют, что «вины киевского режима в атаке на Красногорск нет»

Президент России высказался на совещании, которое посвящено расследованию нападения на людей в подмосковном Красногорске. Владимир Путин среди прочего обратил внимание на то, с каким рвением так называемый коллективный Запад начал заявлять, что «никакой вины Киева в этом теракте нет». Владимир Путин отмечает, как США пытаются убедить не только своих сателлитов, но и другие страны, что украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле» нет.

Глава государства:



Они пытаются всех убедить в том, что теракт совершён последователями ислама, членами запрещённой в нашей стране группировки ИГИЛ (*террористическая организация). Но мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и нашего народа. Нас интересуют заказчики всего этого.

Глава государства задался классическим в таких случаях вопросом: кому это в данный момент выгодно?

Путин:

Злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима.

Президент указал на то, что всё это произошло на фоне провала украинского контрнаступления, на фоне владения российскими войсками инициативой на фронте. Владимир Путин напомнил и о попытках противника прорваться через границу РФ, закрепиться в приграничных районах, об обстрелах российских городов, в том числе с применением натовских РСЗО.

Президент РФ:

В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе и показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команды из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде Гитлерюгенда в новом его, конечно, издании, выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых можно украсть и положить, как это водится на Украине, себе в карман.

Напомним, что буквально пару часов назад о якобы отсутствии вины киевского режим в атаке на «Крокус Сити Холл» заявил и министр обороны Британии Шаппс. По его словам, это дело рук ИГИЛ*. Действительно, рвение такое, что уже даже у западного обывателя возникают вопросы: с чего это власти столь активно пытаются выгородить Зеленского и украинские спецслужбы, за которыми стоят спецслужбы всё того же Запада.
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    36 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 21:49
      Интересно ,куда побегут жаловаться заказчики - это не мы ,надо соблюдать международные законы ,где ваши доказательства?Вспомнят ,что есть такая контора ООН?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 21:56
        Цитата: tralflot1832
        Интересно ,куда побегут жаловаться заказчики

        Заказчики Вас уже минусуют.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 22:01
          Саrpenter.Путин В.В уже один раз заставил в 2021 г в июне переводить американцев его фразу на " американский " : Могут жаловаться в Лигу Сексуальных Реформ.( c ).
          1. ramzay21 Ранг пользователя
            ramzay21
            +1
            Сегодня, 23:13
            Если говорить о теракте то больше всего вопросов должно быть к власти а не к Украине. Украина враг и здесь все просто, а вот что делали власти чтобы предотвратить теракт?
            Почему возле зала где проходит массовое мероприятие не было хотя бы пары патрульных машин? Если бы были, то террористы были бы уничтожены после первых выстрелов еще у входа.
            Почему услышав выстрелы не примчались полицейские из соседнего здания отделения полиции и не защитили людей? Если бы они прибыли сразу, то сохранили бы десятки жизней.
            Почему спецназ ехал час, хотя у них штаб рядом?
            Почему продолжается бардак с мигрантами и крышевание этнических ОПГ Собяниным, Кириенко и другими, из-за чего нашу страну превратили в проходной двор?
            Почему Крокус центр загорелся как спичка от нескольких зажигалок, хотя по всем нормам там ничего не должно было загореться за такое время? Почему не сработала противопожарная сигнализация? И почему хозяева этого центра и те кому они платили взятки не арестованы? Заплатили кому надо?

            Если говорить об угрозе со стороны Украины, то СВО надо было начинать в 2014 году, уже бы вся Украина спокойно жила в составе РФ. Но он игрался и доигрался до 2022 года и даже начав СВО, то как ведет СВО Путин это преступление, потому что за его трусость жесты доброй воли и непростые решения с перегруппировками он платит жизнями наших людей.
            1. topol717 Ранг пользователя
              topol717
              -1
              Сегодня, 23:28
              Цитата: ramzay21
              Почему возле зала где проходит массовое мероприятие не было хотя бы пары патрульных машин?
              Там каждый день что то проходит, точно так же как и в театрах и в кинотеатрах и прочих ТРЦ. И что теперь, на каждый театра по 3 машины поставить?
              Почему услышав выстрелы не примчались полицейские из соседнего здания отделения полиции и не защитили людей?
              Откуда вы знаете кто где находился и кто откуда ехал?
              Почему спецназ ехал час, хотя у них штаб рядом?
              А у нас спецназ всегда в боевой готовности как пожарники?
              Почему Крокус центр загорелся как спичка от нескольких зажигалок, хотя по всем нормам там ничего не должно было загореться за такое время?
              Откуда вы знаете что там подожгли и что там горело? там полно магазинов ,в которых полно товаров.
              Почему не сработала противопожарная сигнализация?
              Откуда такая уверенность что она не сработала? Вы же не знаете что там поджигали.
              И почему хозяева этого центра и те кому они платили взятки не арестованы?
              Откуда у вас эта информация? Вы на ровном месте без всяких доказательств обвинили много людей, считаете это правильно?
              11 человек учувствовало в теракте, и не факт что это все, возможно из было больше, мы не знаем как они готовились, какие еще у них были сообщники. Может быть там бутылка с напалмом в каждой урне лежала.
              1. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
                Вольноопределяющийся Марек
                0
                Сегодня, 23:42
                Да не о сигнализации надо говорить! Хотя, это было бы очень кстати, что бы речевые информаторы сообщали по трансляции, куда и кому двигаться, где запасные выходы. А , почему не сработала сплинкерная система пожаротушения?
          2. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 23:25
            Цитата: tralflot1832
            Саrpenter.Путин В.В уже один раз заставил в 2021 г в июне переводить американцев его фразу на " американский

            Так американцы знают, что на них никто жаловаться не будет. Ну а если будут то Россия, Китай и Иран, но их же больше, вся западная сволота сатанистов.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 23:21
          Цитата: carpenter
          Интересно ,куда побегут жаловаться заказчики

          Заказчики Вас уже минусуют.

          Ну вот меня заказчики и отминусовали. Я был прав.
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 21:58
        Заказчики здесь очевидны, либо ми-6,либо цру - все остальные включая сбу , таджиков и отдельных граждан России лишь исполнители.
        1. opuonmed Ранг пользователя
          opuonmed
          0
          Сегодня, 22:06
          что ми6 что цру что гур с киевским режимом работают в одной связки против РФ ! как тока РФ узнает кто да че надо начинать до куда руки пока дотягиваются а со временем уже до всех дотянутся
      3. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 22:46
        Цитата: tralflot1832
        Интересно ,куда побегут жаловаться заказчики - это не мы ,надо соблюдать международные законы

        Пусть многие относятся к программе Соловьева с негативом, но сегодня в его выпуске, он сказал в первых строках, о том что мы все думаем, то чего хотим, так когда же мы поймем, что мы русские и когда нужно послать четкий ответ врагу. Почему "молчание ягнят" ?
    2. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 21:51
      Фашисты западные по команде как овчарки все бросились защищать укрорейх, отводить стрелки от них. А заодно ещё заставили пополнить ряды Гитлерюгенда молодняком: протолкнуть мобилизацию с 18 лет, и это примут, хозяев расстраивать нельзя, а под козырёк.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +5
        Сегодня, 22:03
        Цитата: Олеся Леся
        Фашисты западные по команде как овчарки все бросились защищать укрорейх, отводить стрелки от них. А заодно ещё заставили пополнить ряды Гитлерюгенда молодняком: протолкнуть мобилизацию с 18 лет, и это примут, хозяев расстраивать нельзя, а под козырёк.

        Террористов взяли живьём (похоже кроме одного, которого посетители выключили на концерте), пособников тожи живьём взяли. Паспорта, телефоны, часть оружия при них. С доказухой проблем нет. Террористов так глушанули при задержании, что они сейчас соловьями поют. Всех сдадут. Президент явно больше знает, чем озвучивает. Подождём результаты следствия.
        Судя потому, как сегодня глушанули СБУ, именно они и заказчики.
        А так в Турции 40 ваххабитов арестовали. Похоже султан тоже решил свой зад прикрыть.
        1. Олеся Леся Ранг пользователя
          Олеся Леся
          +3
          Сегодня, 22:09
          ФСБ и президент конечно больше знают, всю информацию не выложат в СМИ и не скажут, и это понятно. Главное чтобы они знали и действовали. )) А сбу глушили- это порадовало, там ещё на островке здание стоит их головное. Надеемся что не долго
          1. А. Эверт Ранг пользователя
            А. Эверт
            0
            Сегодня, 22:17
            На рыбальском острове в куеве здание гур, а не сбу.
            1. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              +1
              Сегодня, 22:29
              Цитата: А. Эверт
              На рыбальском острове в куеве здание гур, а не сбу.

              А какая разница? Одно слово - румыны. am good
              1. А. Эверт Ранг пользователя
                А. Эверт
                -1
                Сегодня, 22:32
                А чего румыны? Вроде бы румынских корней у куевской швали не замечено.
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 21:52
      А чего искать заказчиков?-не достаточно допросить и посмотреть телефоны террористов и их инфу в инете?-времени потребуется пару часов-а оно уходит и скоро и инфы не найдешь
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        -3
        Сегодня, 21:57
        Цитата: костя1
        А чего искать заказчиков?

        Чего искать, они вас уже минусуют.
      2. Володин Ранг пользователя
        Володин
        +3
        Сегодня, 21:59
        Цитата: костя1
        А чего искать заказчиков?-не достаточно допросить и посмотреть телефоны террористов и их инфу в инете?-времени потребуется пару часов-а оно уходит и скоро и инфы не найдешь

        Ну, во-первых, чьи смартфоны нашли, уже посмотрели. Во-вторых, вы же всерьёз не думаете, что там среди их контактов так и будет написано "Киев. ГУР. Буданов" или "Лондон. МИ6". На ВО на днях выходил материал о том, что Дуров мог бы существенно облегчить расследование, предоставив данные о реальном расположении тех контактов, с которыми шла связь, контактов тех контактов. А Запад мог бы, если он "против терроризма", предоставить данные о том, откуда у него всё-таки оказалась информация о возможном теракте в Москве. Но Кирби прямо сказал, что "ничем помочь не может" - ну правильно, на себя же не покажут
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          -1
          Сегодня, 22:10
          Куда вас понесло-к каким то Кирби-да и детский бред нести не надо про адрес Ми-6-есть контакты-значит-с кем то говорил-фиксируется телефон собеседника-координаты-перемещения за последнее время-адреса телефонов-с кем собеседник общался и так далее по цепочке-время упустишь-разбегутся как тараканы-да и аванс этот хрен на карту получал-можно определить откуда перевод-с какого банка-каким лицом....
    4. _Ugene_ Ранг пользователя
      _Ugene_
      +1
      Сегодня, 21:54
      Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе
      это маловероятно, подобное уже не раз было и к панике в обществе не привело
    5. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 21:56
      Запад отмазывает киевский режим и себя тоже оправдывает типа смотрите мы предупреждали своих граждан ! Хотя все эти игил и подобные организации созданы западом для создания бардака в странах ! чтобы сша могли чувствовать себя спокойно у себя в сша, за океаном. типа в сша спокойно а там где то далеко за океаном война бардак и тп и тд
    6. ugos Ранг пользователя
      ugos
      0
      Сегодня, 22:02
      Говорят турки арестовали 40 человек, по наводке из Москвы.
    7. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 22:03
      Так вчерась была тема, что мы западу уже не верим. Повторение - мать учения? - лучше бы сказали в нато: когда и где следующий подобный терракт.
    8. Дон Аналитик Ранг пользователя
      Дон Аналитик
      0
      Сегодня, 22:13
      И укрорейх, и игил(запрещëнная в рф организация) созданы сша.
      Укрорейх под кураторством виктории нуланд, игил под кураторством обамы.
      По внимательнее надо обратить внимание на увольнение нуланд. В команде байдена произошëл раскол. И все стрелки на игил на западе это чернила осьминога для прикрытия байдцев.
    9. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 22:20
      Использование ИГИЛ для прикрытия настоящего заказчика- это старый испытанный приём дезинформации. И судя по бурной защите куевского режима его хозяевами - понятно, что они в какой-то мере причастны.
      1. spirit Ранг пользователя
        spirit
        -2
        Сегодня, 22:46
        ИГИЛ для прикрытия

        Ну у нас же "Талибан" теперь друзья.Вот пусть кто проворонил этот теракт и едут в горы Афганистана и вместе с "друзьями" ищут главаря этой организации и допрашивают его,кто? что ?почему?
    10. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +4
      Сегодня, 22:22
      Что толку сейчас рассуждать о заказчиках? Тем более, что всё это лишь на уровне домыслов. Первопричина - это орды неконтролируемых нашим государством мигрантов, которых под контроль может взять любой желающий и применить их в своих планах. Такой вывод напрашивается.
      1. К_4 Ранг пользователя
        К_4
        +3
        Сегодня, 22:45
        Согласен. И главное, смотрите, никто не стал проверять те же диаспоры, места скопления тожероссиян, хотя они этого ожидали и многие сидели пару дней тише мышей. Не пойму смысл их выгораживания, но разве это тупо не предательство интересов страны?
    11. Деревенский я...... Ранг пользователя
      Деревенский я......
      0
      Сегодня, 22:41
      что «никакой вины Киева в этом теракте нет» -
      Благородно...., то есть американцы и англичане берут эту вину полностью на себя. По организации теракта "пиджачок" им как раз в пору. Может, если хорошо попросить, то и в подрыве "Северного потока" признаются.
    12. рюрикович Ранг пользователя
      рюрикович
      0
      Сегодня, 22:58
      Смысл то в том, что в одно время Запад рьяно себя позиционировал как борец против терроризма. А теперь если окажется(а оно окажется), что дороги ведут в Киев, а оный сейчас для западного пипла есть оплот демократии и его нужно поддерживать против "мордора",то автоматом Запад становится пособником. Потому и визжат про ИГиЛ, в надежде, что все это схавают.
      Не-а,не прокатывает...
      Как там - на воре и шапка горит
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        0
        Сегодня, 23:08
        Цитата: рюрикович
        А теперь если окажется(а оно окажется), что дороги ведут в Киев, а оный сейчас для западного пипла есть оплот демократии и его нужно поддерживать


        Если пованговать, то вполне ожидаемо, что в ближайшее время для отвлечения внимания может ещё какое нибудь событие произойти и тема для обсуждения чудным образом переключится, например, посадят Трампа или Байдена младшего. wassat И западный пипл схавает версию про ИГИЛ (запрещено), потому что наши медиа не в силах перебить их медиа. А наша проблема, касаемо бесконтрольных мигрантов, так и останется. Вон у этих и регистрация какая-то мутная и не работали нигде. Закорючки и печати-то в их документах стоят наши местные, от наших служб и чиновников.
    13. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 23:00
      Зеленский должен быть уничтожен вместе со своими подельниками: " Слугами народа".
    14. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      0
      Сегодня, 23:28
      Вор громче всех кричит "держите вора"
    15. Aleks88
      Aleks88
      0
      Сегодня, 23:41
      Стараюсь гнать от себя дурные мысли, но выходит мало. Давайте поговорим? Я хоть выговорюсь. Мне легче станет (нет).

      Вот смотрите!

      Я кучу раз пересмотрел видео-ролики нападения на Крокус-Экспо, которые есть в сети, почему-то в месте где камеры были буквально на каждом шагу, в сеть вышли только малокачественные видео-ролики из которых я знаете, что увидел?

      Что двигались некоторые из них, не плохо (для новичков). Выбежав из машин вскинули стволы, голова-ствол и даже какой-то тактический шаг. Где? Сколько? На каком оружии? (Если они сообщили, что подняли его из тайника перед терактом), на каком полигоне? И самое главное кто их обучал?

      Сколько их было на самом деле?

      Некоторые из очевидцев сообщали о двух десятках человек. Где они? Показалось?

      Я знаю это чувство, когда в первый раз убиваешь в бою, это одно, но стрелять в беззащитных...

      Теракт длился 18 минут.

      Как не сработанная и не обученная группа, так лихо накрошила такое огромное количество народу? Как таксисты, курьеры и строители такое смогли совершить, с таким звериным хладнокровием, так умело ориентировались в помещениях, знали их план, и по какому плану действовали твари, которые едва могут выговорить три русских буквы?

      Как они смогли так лихо выбраться из Москвы и беспрепятственно доехали до Брянской границы? Понятно, что их вели (сопровождали) скорее всего наши спецслужбы, чтобы подтвердить факт того, что все концы ведут в Украину.

      Вопросов у меня становится всё больше.

      П.С.: Тринадцатый

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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