Президент обратил внимание на то, с каким рвением на Западе заявляют, что «вины киевского режима в атаке на Красногорск нет»
Президент России высказался на совещании, которое посвящено расследованию нападения на людей в подмосковном Красногорске. Владимир Путин среди прочего обратил внимание на то, с каким рвением так называемый коллективный Запад начал заявлять, что «никакой вины Киева в этом теракте нет». Владимир Путин отмечает, как США пытаются убедить не только своих сателлитов, но и другие страны, что украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле» нет.
Глава государства:
Глава государства задался классическим в таких случаях вопросом: кому это в данный момент выгодно?
Путин:
Президент указал на то, что всё это произошло на фоне провала украинского контрнаступления, на фоне владения российскими войсками инициативой на фронте. Владимир Путин напомнил и о попытках противника прорваться через границу РФ, закрепиться в приграничных районах, об обстрелах российских городов, в том числе с применением натовских РСЗО.
Президент РФ:
Напомним, что буквально пару часов назад о якобы отсутствии вины киевского режим в атаке на «Крокус Сити Холл» заявил и министр обороны Британии Шаппс. По его словам, это дело рук ИГИЛ*. Действительно, рвение такое, что уже даже у западного обывателя возникают вопросы: с чего это власти столь активно пытаются выгородить Зеленского и украинские спецслужбы, за которыми стоят спецслужбы всё того же Запада.
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