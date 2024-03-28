«Чёрный орёл» – особенности танка, актуальные и сегодня
«Объект 640» или «Чёрный орёл» – пожалуй, один из самых известных проектов отечественного танкостроения, разработанный омским «Трансмашем» в 90-х годах. Впервые представленный широкой общественности более четверти века назад, он и сегодня вызывает повышенный интерес, благодаря конструкторским решениям, которые могли бы сильно пригодиться в современном бою.
Действительно, последние пару лет о «Чёрном орле» в средствах массовой информации вспоминают непривычно часто. Воспевают его характеристики и травят откровенные байки о якобы прибытии на фронт этих машин и постановки их в серийное производство. А вишенкой на торте стало недавнее заявление журнала Military Watch о намерении Омска выпускать совершенно новый танк, что было воспринято многими как намёк на возрождение «Объекта 640».
Что ж, здесь остаётся только отметить, что никакого серийного производства «Чёрного орла» нет, и не было никогда. Как не было никаких государственных заказов на его выпуск и научно-исследовательскую работу по разработке танка, о чём в 2009 году сообщало Министерство обороны. Все мероприятия по «Объекту 640» осуществлялись исключительно в рамках самостоятельной инициативы омского «Трансмаша».
Ходовой макет танка «Чёрный орёл», выполненный на шасси Т-80У с шестью опорными катками на борт. Представлен в 1997 году.
Сам же проект танка после банкротства предприятия и последующего поглощения его «Уралвагонзаводом» окончательно лёг под сукно наряду с широко известным унифицированным боевым отделением, спроектированным по теме «Бурлак». Так что о настоящем «Орла» речи нет – только о вероятном будущем, если наработки по нему будут использованы в производстве «восьмидесяток», которое планируют наладить в перспективе.
К слову, эти наработки действительно заслуживают внимания и реализации.
И дело не в электронике, системах защиты или двигателе, которые, согласно опубликованным в открытом доступе патентам, выглядели весьма достойно на фоне оснащения существующих отечественных танков. Куда важнее базовые вещи в виде конструктивных элементов, благодаря которым омичам удалось устранить наиболее крупные недостатки, присущие нынешним боевым машинам советского образца, а заодно серьёзно повысить защищённость своего изделия.
Их как минимум три.
Прототип танка «Чёрный орёл», выполненный на шасси с семью опорными катками на борт. Представлен в 1999 году.
Транспортно-заряжающий модуль
Пожалуй, одной из главных проблем танков советского типа, включая Т-64, Т-72 и Т-80, является отсутствие какой-либо изоляции боекомплекта от обитаемых отделений. Все выстрелы раздельного заряжания в виде снарядов и метательных зарядов в сгораемых гильзах находятся внутри корпуса – в баках-стеллажах, автомате/механизме заряжания пушки и дополнительных укладках.
С одной стороны, подобное решение позволило повысить защищённость боеукладок в курсовых углах маневрирования за счёт снижения вероятности их поражения.
С другой – превратило танки в натуральные пороховые бочки, практически не оставляющие никаких шансов экипажу на выживание в случае, если это поражение всё-таки произошло. Впрочем, и сами машины по этой причине зачастую превращаются в груду металлолома с оторванными башнями и разнесёнными в клочья корпусами.
Вид на транспортно-заряжающий модуль «Чёрного орла» со стороны кормы
В «Чёрном орле» этот изъян нашёл свое решение за счёт выноса всего боекомплекта в съёмный транспортно-заряжающий модуль в кормовой части башни, полностью изолированный от боевого отделения. В нём же располагается и автоматический механизм заряжания продольного типа с ленточным конвейером вместимостью более 30 выстрелов, загрузка которых происходит через люк в крыше модуля.
Выстрелы в конвейере уложены по направлению продольной оси пушки и сообщены с казенной ее частью отверстием, закрытым бронированной заслонкой и открываемым только во время заряжания снаряда. Поэтому контакт экипажа с открытой боеукладкой минимален – по сути, этакий автоматический аналог «бронешторок» в американских танках.
Вид сверху на ТЗМ: 1 – пушка, 2 – башня, 4 – крыша башни, 27 – загрузочно-дополнительный люк с крышкой, 28 – два люка с крышками для направления взрывной волны при аварийном взрыве, 93 – броневой корпус приводных механизмов стопора конвейера и раскрытия кассет.
Вид сбоку на ТЗМ: 1 – пушка, 4 – крыша башни, 8 – передняя стенка конструкции башни, 9 – задняя стенка конструкции башни, 10 – выстрел, 11 – корпус приемного лотка, 43 – каркас кассеты, 92 – корпус механизма досылания, 93 – броневой корпус приводных механизмов стопора конвейера и раскрытия кассет, 94 – подвижная направляющая.
Также в крыше транспортно-заряжающего модуля находятся две вышибных панели, которые предназначены для стравливания давления и направленного распространения ударной волны в случае горения пороховых зарядов и детонации содержащих взрывчатку снарядов.
Стоит отметить, что подобные модули (контейнеры) предлагались омским «Трансмашем» в самых различных вариациях, в том числе и в «Бурлаке» для Т-72 и Т-80. И предлагались не зря, поскольку с их помощью можно значительно повысить шансы на выживаемость экипажей, а безвозвратные потери танков сократить в 5–7 раз.
Кроме того, забашенные контейнеры также полностью исключают проблему классических автоматов/механизмов заряжания в плане ограничения длины подкалиберных снарядов.
Так что перспектива у этих конструкций есть, вопрос лишь в реализации.
Изоляция топливных баков
Если говорить в целом, то баки с горючим являются источником повышенной опасности абсолютно в любом танке. Более того, пожар, вызванный воспламенением топлива, является одной из самых распространённых причин потерь бронетехники и гибели экипажей. Особенно это касается советских танков, топливные баки которых, как и боекомплект, находятся в обитаемых отделениях.
В «Чёрном орле» эта проблема, хоть и не была полностью решена – вероятность пожара в любом случае будет не нулевой – но сведена до минимума с помощью полной изоляции топлива от экипажа. Реализовано это было с помощью выноса ёмкостей с топливом в крупные отсеки в корпусе справа и слева от механика-водителя, отделённые бронированными перегородками.
Сечение носовой части корпуса: 39 – листы из противорадиационного материала, 24 – левый борт, 35, 36, 37 – изолированные отсеки, 27 – верхний лобовой лист; 33, 34 – вертикальные броневые листы, установленные параллельно оси танка , 25 – правый борт, 38 – листы из противоосколочного материала, 26 – днище.
Похожее решение было применено, например, в американских «Абрамсах» – у него по бокам от механика-водителя тоже находятся два больших бака за стальными плитами. И решение это вполне оправданное, поскольку позволяет значительно повысить вероятность выживания экипажа и живучесть танка.
Кроме того, в «Объекте 640» отсеки с топливом служат ещё и дополнительной защитой. Как в плане того, что солярка или керосин сами по себе являются дополнительным экраном, снижающим бронепробиваемость кумулятивной струи. Так и за счёт бронированных перегородок, снабжённых противоосколочным подбоем, уберегающим экипаж и внутреннее оборудование танка от вторичных осколков при пробитии брони.
Башня с защитой крыши
Небезынтересна и башня «Чёрного орла», радикально отличающаяся от таковых у любого отечественного и зарубежного танка. Её омские инженеры разрабатывали с учётом роста бронепробиваемости классических противотанковых средств, а также распространения новых на тот момент ракет, атакующих в крышу танка.
Фактически она является частью полностью переработанного боевого отделения советского Т-80, в котором наводчик и командир, за счёт вынесенного за пределы корпуса автомата заряжания, могут располагаться как в башне в походном положении, так и ниже башенного погона в боевом положении с помощью регулируемых по высоте сидений.
Такой подход, с одной стороны, уменьшал вероятность поражения экипажа, поскольку на башню, по статистике, приходилось наибольшее количество снарядных попаданий. А с другой – позволял уменьшить её высоту и направить высвобожденный резерв по массе на усиление бронирования.
Что же по конструкции, то выполнена она в виде трёх изолированных между собой отсеков. В левом и правом соответственно находятся места для наводчика и командира (в походном положении). В среднем – «посадочное» место для основного вооружения в виде гладкоствольной пушки. Оно, стоит заметить, в «Орле» планировалось полностью герметичным, дабы исключить контакт башнёров с пороховыми газами и придать дополнительную защиту в случае попадания снаряда в один из отсеков.
Вид в плане на башню танка
Поперечный разрез башни. 1 – ниши для броневого наполнителя, образованные внешними и внутренними стальными листами, 2 – отсеки экипажа, 3 – амбразура пушки
Как можно заметить по предоставленным выше чертежам, бронирование левого и правого отсека образовано разнесенными между собой наружными и внутренними стальными листами. Распределены они от пушечной амбразуры в лобовой части до поперечной оси башни и представлены в виде расположенных соосно усеченных пирамид с углом наклона 20–30 градусов.
Внутри – рёбра жёсткости, предохраняющие внешние листы от прогиба и пролома при ударе снаряда. А также броневой наполнитель, перекрывающий не только лобовую и бортовые проекции, но и крышу башни, придавая ей дополнительную защиту от «крышебойных» боеприпасов. Разумеется, не абсолютную – этого не позволит габарит бронирования – но весьма существенную относительно серийных башен с 40-миллиметровыми крышами, коим часто не помогает ни «реактивная броня», ни козырьки, высота которых не всегда учитывает остаточную пробиваемость кумулятивных снарядов.
В своё время такой вариант исполнения башни оценивался достаточно высоко, а сами авторы прямо утверждали следующее:
Актуален он и сегодня, как из-за возможности дальнейшего усиления бронирования, так и ввиду широкого распространения дронов и других противотанковых средств, способных поразить боевую машину в уязвимые места.
Примечательно, что низкопрофильные башни подобного толка имеют некоторые преимущества и по сравнению с необитаемыми боевыми модулями, так как не ставят экипаж в полную зависимость от электроники и предоставляют возможность использования оптических прицелов и приборов наблюдения.
Выводы
Конечно, на этом нововведения «Чёрного орла» не заканчиваются. По планам этот танк должен был обладать и другими преимуществами.
В их числе переработанная защита корпуса (с применением платформы на семи катках), новая система управления огнём с многофункциональными пультами управления для наводчика и командира, комплекс активного противодействия «Дрозд-2» («Афганит»), динамическая, гидродинамическая защита и прочее.
И было бы хорошо, если бы эта машина целиком, а не частично, пошла в серийный выпуск.
Но, к сожалению, большинство из новшеств в настоящее время не могут быть реализованы ввиду отсутствия производственной базы и соответствующей нагрузки на промышленность, связанной со специальной операцией на Украине.
Тем не менее, эти решения, отработанные на танке в Омске, в том или ином виде явно могут послужить заделом для возобновлённого выпуска Т-80.
- Эдуард Перов
- dzen.ru / btvt.narod.ru / база патентов «Яндекса»
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