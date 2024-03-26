«Обладает внушительной огневой мощью»: замечено САО «Лотос» с решетчатым каркасом
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В социальной сети появились кадры, на которых было замечено САО 2С42 «Лотос», транспортируемое на тягаче в неизвестном направлении. Это 120-мм самоходное орудие, созданное на базе БМД-4М получило решетчатый каркас, обеспечивающий повышенную защиту бортов и башни.
Возникает предположение о потенциальном развертывании Россией этой новой артиллерийской системы на Украине, что укладывается в практику использования передовых боевых машин в конфликте
- отмечается в издании Army Recognition.
«Лотос» был впервые представлен широкой публике в 2019 году. Данная машина призвана заменить 2С9 «Нону-С», состоящую на вооружении ВДВ. Она может использоваться как миномет или гаубица и способна вести огонь как прямой, так и непрямой наводкой. Максимальная дальность стрельбы машины достигает 13 км. Боезапас составляет 40 снарядов, имеется автомат заряжания.
«Лотос» представляет собой передовой образец российской военной техники. Он обладает не только внушительной огневой мощью, но и мобильностью и защитой
- говорится в издании.
Новая САО, как и ее предшественница «Нона-С», является авиадесантируемой системой. Еще до начала украинского конфликта ряд обозревателей указывали на не востребованность специальной техники ВДВ на современном поле боя. Возможно, что после подавления ПВО противника она сможет показать себя по предназначению.
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