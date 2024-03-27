Пора навсегда отучить ВСУ стрелять по российским городам: автономные разведывательно-ударные контуры и удары по площадям
РСЗО «Ураган». Изображение mil.ru
С приближением выборов президента России вооружённые силы Украины (ВСУ) как с цепи сорвались. Выразилось это не в достижении каких-то военных побед над Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ), не в захвате территорий (они, конечно, пытаются, но это лишь приводит к ускоренной могилизации личного состава ВСУ), а в нанесении варварских ударов по мирному населению с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и иных дальнобойных средств поражения, в том числе с использованием кассетных и зажигательных боеприпасов.
Потери мирного населения в Белгороде столь чувствительны, что принято решение об эвакуации из города 9 000 детей.
Вообще, обстрелы мирного населения – это излюбленная тактика ВСУ, которую они стали использовать, начиная ещё с 2014 года. К сожалению, противостоять этому очень сложно, например, когда РСЗО противника на колёсном шасси быстро выдвигается на огневой рубеж, отстреливает десяток-два реактивных снарядов, а затем быстро сворачивается и меняет позицию.
Кстати, проблемы с отловом украинских РСЗО, в первую очередь систем типа HIMARS, во многом опровергают мнение скептиков о нецелесообразности применения колёсной техники в вооружённых силах, например, ВС РФ крайне необходимы артиллерийские системы на колёсном шасси, о путях создания которых в кратчайшие сроки мы ранее говорили в материалах «Буксируемая артиллерия: новая жизнь в формате колёсных САУ» и «Мобильность и проходимость: объединить преимущества колёсных и гусеничных самоходных артиллерийских установок (САУ)».
Возникает вопрос, как нам прекратить или хотя бы значительно уменьшить интенсивность обстрелов Белгорода и других городов нашей страны?
Скорость реакции
Одной из наиболее острых, обсуждаемых проблем на российских тематических ресурсах является проблема длительного прохождения цикла команд между обнаружением цели и отдачей команды на её уничтожение средствами поражения. Иными словами, предположительно, российские разведывательно-ударные контуры (РУК) включают в себя слишком много звеньев, в том числе центры принятия решений высокого уровня. В результате возникают ситуации, когда противнику удаётся нанести удар и унести ноги до момента нанесения ответного удара.
Где-то в последние полгода создаётся впечатление, что ситуация очень заметно изменилась к лучшему – стали чаще появляться новости об успешном уничтожении дальнобойных РСЗО и артиллерийских систем противника, в том числе и видеодоказательства уничтожения печально известных РСЗО HIMARS. Однако интенсивность обстрелов Белгорода из РСЗО противника, причём из не самых дальнобойных чешских РСЗО RМ-70 «Вампир», показывает, что нам ещё есть куда стремиться.
Чехия должна дорого заплатить за поставки ВСУ своих РСЗО RМ-70 «Вампир», как и любая другая страна, ставшая стороной конфликта
Нет сомнений, что любое внесение изменений в структуру и алгоритмы функционирования такой огромной структуры, как ВС РФ – это сложный и длительный процесс, однако война не предполагает наличия лишнего времени на размышления.
В связи с вышеизложенным предлагается обеспечить создание автономных разведывательно-ударных контуров (АРУК), предназначенных для охоты на дальнобойные средства поражения противника.
В состав таких АРУК должны входить средства разведки, дальнобойные средства поражения, а главное – ответственно лицо, способное принимать решение о нанесении удара без согласования с вышестоящими инстанциями. Действия АРУК должны быть абсолютно автономными в рамках решаемых ими задач, АРУК не должны привлекаться для решения сторонних задач, например, обеспечения огневой поддержки или чего-то ещё.
«Зоопарк» и «Ураган»
Состав средств разведки и поражения должен определяться задачами, возлагаемыми на конкретный АРУК. К примеру, в рамках решения задачи по защите Белгорода от ударов украинскими снарядами РСЗО РМ-70 «Вампир» с дальностью стрельбы порядка 20 километров в состав АРУК можно ввести радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, например, тот же «Зоопарк-1», а в качестве средств поражения задействовать две РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами 9М27К (К1/К2/К3), 9М59 с дальностью стрельбы до 35 километров.
АРУК в составе РЛС контрбатарейной «Зоопарк-1» и РСЗО «Ураган». Изображение Wikimedia Commons/Allocer/Mil.ru
Есть такое выражение – «для того, чтобы видеть в небе над собой только хороших парней, с плохими надо разобраться ещё на земле». Эта фраза вполне релевантна и ситуации с РСЗО – для того, чтобы нам не приходилось сбивать снаряды РСЗО противника в воздухе, необходимо разобраться с их носителями на земле, особенно учитывая последствия их прилёта по мирным городам.
К примеру, в рамках решения этой задачи четыре группы АРУК-«охотников» размещаются в Белгородской области, примерно в десяти километрах от линии боевого соприкосновения (ЛБС), после чего РЛС контрбатарейной борьбы начинают отслеживать пуски РСЗО противника. Как только факт таких пусков будет обнаружен и будут определены координаты точки стрельбы, то без промедления отдаётся приказ о нанесении удара пакетом РСЗО «Ураган».
Учитывая то, что мы отправили на «охоту» четыре группы АРУК, то на рассчитанную огневую позицию РСЗО противника прилетит от одного до четырёх пакетов реактивных снарядов калибра 220 мм с кассетной боевой частью (один пакет с одного АРУК, в зависимости от того, сколько АРУК отработают цель в этом секторе). Даже учитывая погрешность в определении координат огневой позиции и то, что РСЗО противника может попытаться «уйти», площадь поражения одного, а тем более нескольких пакетов РСЗО «Ураган», скорее всего, будет достаточна для поражения цели с высокой вероятностью.
Кому-то может показаться расточительством – тратить несколько пакетов снарядов РСЗО на одну РСЗО противника, но лучше самим потратить несколько полных пакетов на уничтожение РСЗО противника, нежели потом перехватывать запущенные из неё пакеты снарядов, что практически невозможно обеспечить в полной мере, и это обойдётся гораздо дороже, даже исходя из стоимости потраченных зенитных управляемых ракет (ЗУР), не говоря уже о последствиях прилёта пропущенных снарядов.
Для минимизации количества обстрелов российских городов и иных населённых пунктов жизненно важно реализовать для украинских РСЗО и артиллерии железное правило: «выстрелил – умер». Со временем многие экипажи РСЗО предпочтут выпустить свои снаряды в близлежащую лесополосу, нежели добровольно подставить себя на убой.
Многообразие видов
Предложенный состав АРУК в виде РЛС «Зоопарк» и РСЗО «Ураган» является лишь одним из возможных вариантов реализации, различных по составу и решаемым задачам АРУК может и должно быть много. Разнообразные версии АРУК должны быть оптимизированы для охоты на разные типы дальнобойных вооружений противника.
Не меньшее значение будут играть и условия противодействия, характер местности. Например, в ряде случаев противник может работать дальнобойными средствами поражения из населённых пунктов, что сделает невозможным применение для его уничтожения РСЗО.
С другой стороны, использование населённых пунктов в качестве огневых позиций ограничит район поиска. Соответственно АРУК, предназначенный для работы в таких условиях может включать в себя дополнительное средство разведки – беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа ZALA Z-20 и средство поражения БПЛА типа «Ланцет».
АРУК, включающий разведывательные БПЛА ZALA Z-20 и БПЛА-камикадзе семейства «Ланцет», предположительно, может оперировать на удалении порядка 60 километров от точки запуска. Изображение zala-aero.com
При противодействии таким системам, как НIМARS, потребуются соответствующие средства поражения, например, РСЗО «Торнадо-С» с управляемыми боеприпасами с дальностью стрельбы до 120 километров, а для уничтожения тех же PСЗО HIMARS, но применяющих оперативно-тактические ракеты АТАСМS, в состав АРУК может быть включен ОТРК «Искандер».
Пожалуй, здесь основной проблемой станет обеспечение своевременного обнаружения дальнобойных вооружений противника, размещаемых в глубине его территории, в то же время при необходимости АРУК должны работать и по данным внешнего целеуказания, например, спутниковой или агентурной разведки.
В общем, существует множество вариантов реализации АРУК, но главное – это «узкая специализация» и высокая скорость принятия решений о нанесении удара. Силы и средства, включённые в состав АРУК, предназначенных для охоты на дальнобойные средства поражения противника, не должны отвлекаться ни на какие другие цели – танки, «опорники», скопления живой силы и прочее.
Выводы
Развёртывание АРУК, предназначенных для охоты на дальнобойные средства поражения, позволит значительно снизить потенциал противника по нанесению ударов на оперативную глубину наших позиций, а главное – минимизировать количество случаев ранения и гибели мирных жителей, разрушений гражданской инфраструктуры.
Судя по всему, приоритетной задачей на текущий момент является уничтожение дальнобойных средств поражения, позволяющих осуществлять массированный обстрел неуправляемыми снарядами – РСЗО и самоходных артиллерийских установок (САУ). Конечно, с военной точки зрения, высокоточное оружие большой дальности значительно опаснее, но ВСУ никогда не смогут много его тратить на удары по мирному населению, кроме того, именно неуправляемые снаряды РСЗО они используют для перегрузки наших систем ПВО.
Обнаружить местоположение РСЗО или САУ, осуществляющих стрельбу неуправляемыми боеприпасами, также проще из-за предсказуемой траектории полёта их снарядов, а также времени, необходимого на отстрел боекомплекта, тогда как у управляемых снарядов траектория может изменяться, что усложняет определение точки запуска, а времени на отстрел одного-двух управляемых реактивных снарядов системы НIМARS явно требуется меньше, чем полпакета-пакета снарядов РСЗО «Град».
АРУК могут быть ориентированы не только на уничтожение дальнобойных вооружений противника, но и на цели других типов, например, на зенитные ракетные комплексы (ЗРК), самолёты и вертолёты противника на аэродромах, операторов сети спутниковой связи Starlink и многое другое.
Для получения результата важно лишь соблюсти принцип автономности и целеориентированности автономных разведывательно-ударных контуров, создаваемых для уничтожения того или иного типа цели.
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