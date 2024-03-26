В Дании перевернулся танк Leopard 1A5 украинских курсантов
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К востоку от датского города Скиве произошла авария, в результате которой низкорамный тягач, перевозивший танк Leopard 1A5, перевернулся. На этой машине тренировались украинские танкисты, направленные на прохождение военных курсов для обучения работе на немецких ОБТ.
Попавший в аварию Leopard 1A5DK был заимствован у Ассоциации ветеранов бронетехники Ольборга. Как указывается на TV MIDTVEST, водитель седельного тягача, уступая дорогу обгоняющему его грузовику, был вынужден съехать на обочину. Прицеп, оказавшись на мягком грунте, наклонился, что привело к его переворачиванию вместе с транспортируемым танком и тягачом. Водитель в результате инцидента не получил серьезных травм и чувствует себя, как заявлено, хорошо.
Leopard 1A5DK – это датский вариант версии A5, введенный в эксплуатацию в 1990-х годах для повышения боеспособности «кошек», уже достигших «зрелого» возраста. В отличие от остальных машин стандарта А5, данная модификация сохранила оригинальную башню, которая была усилена дополнительной броней. Основное вооружение осталось прежним –нарезная пушка L7A3 калибра 105 мм и спаренный с ней 7,62-мм пулемет MG3. Запас боеприпасов для орудия составляет 60 снарядов, 42 из которых размещены в корпусе, а 18 – в башне.
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