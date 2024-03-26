В Дании перевернулся танк Leopard 1A5 украинских курсантов

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В Дании перевернулся танк Leopard 1A5 украинских курсантов

К востоку от датского города Скиве произошла авария, в результате которой низкорамный тягач, перевозивший танк Leopard 1A5, перевернулся. На этой машине тренировались украинские танкисты, направленные на прохождение военных курсов для обучения работе на немецких ОБТ.

Попавший в аварию Leopard 1A5DK был заимствован у Ассоциации ветеранов бронетехники Ольборга. Как указывается на TV MIDTVEST, водитель седельного тягача, уступая дорогу обгоняющему его грузовику, был вынужден съехать на обочину. Прицеп, оказавшись на мягком грунте, наклонился, что привело к его переворачиванию вместе с транспортируемым танком и тягачом. Водитель в результате инцидента не получил серьезных травм и чувствует себя, как заявлено, хорошо.





Leopard 1A5DK – это датский вариант версии A5, введенный в эксплуатацию в 1990-х годах для повышения боеспособности «кошек», уже достигших «зрелого» возраста. В отличие от остальных машин стандарта А5, данная модификация сохранила оригинальную башню, которая была усилена дополнительной броней. Основное вооружение осталось прежним –нарезная пушка L7A3 калибра 105 мм и спаренный с ней 7,62-мм пулемет MG3. Запас боеприпасов для орудия составляет 60 снарядов, 42 из которых размещены в корпусе, а 18 – в башне.

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    8 комментариев
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    1. kot-begemot Ранг пользователя
      kot-begemot
      0
      Сегодня, 06:04
      Не держит земля Леопардов,не к добру 404 такие приключения.
      Предлагаю скинуться на лечение и премию водителю тягача.
      1. Медведев_Дмитрий
        Медведев_Дмитрий
        0
        Сегодня, 06:18
        Какую сумму ? Тебе в ЦИПСО пересылать ? smile
        1. kot-begemot Ранг пользователя
          kot-begemot
          -1
          Сегодня, 06:43
          Уважаемый Медведев-Дмитрий,я не знаю какой вы,украинец или еврей,я вижу вы злобный новорег и очень много знаете о ЦИПСО,а я русский,россиянин и искрене рад очередной украинской зраде.
          А вы,немножко,но идиот.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 06:15
      Отвал нужно более высокий,и на него динамическую защиту прикрепить wassat А что касаемо перевернутого танка на трале,тут к месту поговорка про неумного человека и стеклянный половой орган!!! wassat
    3. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      -1
      Сегодня, 06:23
      Каждое ДТП в Дании видим, а что под носом своим - не видим....

      Помню, как работал в колхозе--там один водитель насажал в кабину девок да и перевернулся на бок. И ничего! Повылезали они, грузовик раскачали, на колеса поставили и дальше поехали...
    4. rusich Ранг пользователя
      rusich
      0
      Сегодня, 06:23
      Укродауны думали что на бричке ехали
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:33
      «В Дании перевернулся танк Leopard 1A5 украинских курсантов» —

      — Отрабатывает вводную "лежачего не бьют".Не прокатит ...
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:38
      низкорамный тягач, перевозивший танк Leopard 1A5, перевернулся
      Перевернулся и перевернулся. Жалко, что танк по всей видимости не пострадал и уже завтра всушники продолжат обучение.

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