Минобороны США: Хуситы обстреляли китайский танкер в Красном море
Пентагон сообщил о произведенном хуситами ракетном обстреле нефтяного танкера, принадлежащего китайской компании.
Как утверждается в Центральном командовании США, по судну MV Huang Pu, которое шло под панамским флагом, было выпущено пять противокорабельных баллистических ракет. Одна из них настигла цель. После этого был отправлен сигнал бедствия, однако запроса о помощи не последовало. Повреждения судна оказались минимальными, экипаж потушил собственными силами возникший на борту небольшой пожар.
Как указывается в издании USNI News, хуситы обещали не трогать китайские суда [как и российские]. Возможно, что произошла ошибка, так как владелец судна сменился в феврале 2024 года.
Отмечается, что по поводу ракетного обстрела китайского танкера хуситы сохраняют молчание, хотя они обычно объявляют об ударах по кораблям. Никаких заявлений не последовало и от правительства КНР.
Ранее обозреватели ни раз указывали, что выбор хуситами целей в Красном море таит в себе опасность нанесения ударов по судам нейтральных к ним стран. Если выданная Пентагоном информация верна, то нападение на MV Huang Pu является как раз подтверждением этого. Для международного судоходства характерны постоянные манипуляции с пропиской кораблей, их арендой и оформлением прав собственности. Одно и то же судно сегодня может использоваться США, а завтра уже Китаем. В этой чехарде высок риск поразить, что называется, не тот корабль.
США активно муссируют эту тему с той явной целью, чтобы Китай выступил против йеменских повстанцев.
Информация