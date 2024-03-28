«Крокус Сити Холл»: послесловие
Вместе справимся
«История разделась на до и после» или «россияне проснулись в другой стране» – подобные журналистские штампы после массового убийства соотечественников приходят на ум в первую очередь. Террористический акт в «Крокус Сити Холле» именно такой. Мы десятилетиями будем вспоминать день скорби 22.03.2024, как вспоминаем Беслан и «Дубровку».
Но жертвы в Красногорске удивительным образом открыли светлые стороны нашего народа. Казалось бы, Россия уже третий год сражается с нацизмом на Украине и сердца немалой части населения должны ожесточиться. Говоря научным языком, порог эмоциональной чувствительности должен повыситься. А с ним случилась бы отстраненность от событий в «Крокусе». Но каждый россиянин пропустил трагедию через свою душу.
Реакция общественности действительно беспрецедентная. За несколько дней после трагедии в Москве собрали более двух тонн донорской крови от добровольцев. Это при условии, что запасов на станциях переливания крови было с избытком, но москвичи все шли и шли.
Читатели наверняка могут указать на не самые гуманные способы работы с террористами. Всем известны жесткие кадры первичных допросов задержанных нелюдей. Дескать, где здесь человечность?
Но гуманности в действиях силовиков, если вдуматься, с избытком. Для всех без исключения расстрел десятков невинных людей стал неожиданностью. Пожалуй, только в Соединенных Штатах и Европе восприняли террористический акт как закономерность. Помнится, они предупреждали о чем-то подобном еще в начале марта.
Какое отношение страны НАТО имеют к этому теракту и степень их вовлеченности, покажет время и расследование, а пока факт остается фактом – для российских силовиков атака на «Крокус Сити» оказалась неожиданностью.
На момент задержания таджиков в брянских лесах не было понимания, где и когда что-то подобное случится вновь. И случится ли вообще. Поэтому всем потенциальным убийцам мирных граждан необходимо было быстро и просто объяснить, что произойдет с желающими повторить трагедию в «Крокусе».
Первое – от возмездия не уйдут.
Второе – возмездие будет очень болезненным и унизительным.
Гуманно?
По отношению к россиянам очень гуманно – неизвестно, сколько упырей остановилось в шаге от непоправимого после просмотра жесткого видеоряда. Да и для террористов, честно говоря, после сотворенного в «Крокусе», меры физического воздействия выглядят слишком мягкими.
В отличие от некоторых стран с «просвещенной демократией», четверке серийных убийц еще и жизни в итоге сохранят. В России смертная казнь на бумаге существует, но на деле давно запрещена под формулировкой – «мораторий».
В первые дни после «Крокуса» были слышны призывы к возвращению смертной казни, хотя бы в качестве исключения для четырех нелюдей. Вероятнее всего, этого не случится.
С одной стороны, у Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова впереди долгая жизнь где-нибудь в российском Заполярье. Где четверка будет медленно, но верно сходить с ума и лезть на стены от безысходности.
С другой стороны, никто у террористов не сможет отобрать надежду, пусть и призрачную, на счастливый конец истории. С учетом стремящегося к нулю уровня интеллекта убийц, верить в прекрасное освобождение они не перестанут. И это плохо.
А смертный приговор эту надежду убьет. К слову, отсрочка исполнения расстрельного решения суда может быть бесконечной. И это хорошо.
Новое общество России
Вовлеченность в историю «Крокуса» и сопереживание россиян достойны уважения.
Выражаясь казенным штампом, инициатива пришла снизу. Сначала банки один за другим принялись компенсировать кредиты и ипотеку семьям, пострадавшим и погибшим. Горе деньгами не выкупить, но что еще может сделать банкир в такой ситуации?
Интересно, что Центробанк спохватился позднее и только в воскресенье 24 марта «рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших в «Крокус Сити Холле». Есть ощущение, что на подобный шаг государственные финансовые структуры идут впервые. Акты террора в России случались и ранее, но такая сфокусированность государства на проблеме – первый раз.
И не только Кремля, но и региональных элит. По всей стране и по собственной воле отменяются развлекательные и спортивные мероприятия. Президент объявил днем общенационального траура 24 марта, но отмена увеселительных событий продлится в России как минимум неделю. Достаточно вспомнить праздник День города в Москве 6 сентября 2004 года, спустя всего три дня после бесланской трагедии. За двадцать лет Россия изменилась до неузнаваемости.
Есть и другие примеры.
Несколько малолетних девиц (если не сказать иначе) в социальных сетях откровенно поглумились над жертвами «Крокус Сити Холла». Еще три-четыре года назад это бы им сошло с рук, а для определенной части молодежи они бы превратились в кумиров. Сейчас же родители взяли недоумков за шкирку, ткнули носом в камеру смартфона и заставили извиняться. Есть прогресс? Есть, но пока медленный и недостаточный.
Нельзя не коснуться темы национальности террористов.
Посмотрите, насколько лояльным осталось отношение россиян к уроженцам Таджикистана после «Крокуса». Одной из целей терроризма является разжигание межнациональной розни или попросту резни неугодных. Пойти на такое – значит встать на одну доску с убийцами и позволить террористам добиться своего.
Достаточно представить последствия, если бы подобное случилось, например, в Соединенных Штатах. Скольких бы уже линчевали вчерашние рабовладельцы?
События в «Крокус Сити Холле» стали, пусть и печальным, но маркером возрождения российского общества. Как и символом дальнейшего отчуждения от явления, которое мы именуем «украинский неонацизм».
Глумление над жертвами теракта из Украины было предсказуемо, но сейчас оно перешло на новый уровень. В Киеве, к примеру, в ресторане можно заказать сет «Крокус Сити», это позиционируется как «блюдо, которое стоит 250 гривен, и в него входят картофель-фри, куриные крылья, луковые кольца и жареная моцарелла». Вдобавок можно заказать стейк «Дарья Дугина». Столичный ресторан носит имя «Офензива» и, как утверждают местные, достаточно популярен.
Наверное, призывать стереть его с лица Украины будет не совсем корректно, но очень хочется, чтобы такое заведение не могло бы больше принимать посетителей…
«Крокус Сити Холл» должен навсегда остаться в наших сердцах. Не только потому, что погибли и пострадали сотни ни в чем не повинных человек, но и потому, что он стал одним из водоразделов. Россию уже не узнать – еще три года назад мы жили совсем в другой стране.
Вместе мы действительно справимся со всеми вызовами и пусть трагедия «Крокус Сити Холла» станет последней, а впереди останутся только победы.
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