Битва за Францию: штурм Лаона
Наполеон возвращается в Суассон после битвы при Лаоне. За Наполеоном идут маршалы Ней и Бертье, генералы Друо и Жерар. Французский художник Жан-Луи-Эрнест Месонье
Общая ситуация
После сражения при Краоне, в котором Наполеон 7 марта 1814 года ценой больших потерь выбил 2 русские пехотные дивизии с Краонского плато (Как две русские дивизии остановили армию Наполеона), Русские войска отступили через Шевриньи к Лаону.
Здесь прусский фельдмаршал Блюхер собрал всю свою армию, 109 тыс. солдат (из них 22 тыс. конницы) и 260 орудий. Подтянули даже гарнизон крепости Суассон, которая контролировала важный мост через р. Эн. При этом Блюхер считал, что у Наполеона сил намного больше, чем было на самом деле (почти вдвое меньше, чем у союзников).
К Лаону вели две дороги, поэтому прусский командующий на правом фланге в предместьях города на Суассонской дороге поставил корпус Винцингероде. Сам Лаон, окружённый крепостной стеной и валом, занимал прусский корпус фон Бюлова. А на левом фланге, на пути из Берри-о-Бака были расположены прусские корпуса Клейста и Йорка. В резерве оставались соединения Ланжерона и Остен-Сакена.
Французский император стянул все возможные силы, доведя численность армии до 52 тыс. солдат (включая 10 тыс. кавалерии) при 180 орудиях. Бонапарт, в отличие от союзников, недооценивал противника. Он считал, что перед ним только часть вражеской армии, её арьергарды.
К тому же его армия была разделена на две части: сам император шёл по дороге от Суассона, маршал Мармон с 11-тысячным корпусом – от Реймса. Две части французской армии были разобщены болотистой местностью, также здесь сновали казачьи разъезды, которые перехватывали посланников. Поэтому у французов были проблемы со связью.
Сам город Лаон (Лан) был древней столицей Франции с крепкой средневековой крепостью, окружённой валом. Город располагался на высоком холме. Имелись башни с бойницами, старая крепостная стена. То есть обороняющиеся имели господствующую над местностью позицию.
Вокруг города были предместья и селения, небольшие речки и пересечённая местность суживали возможности по использованию кавалерии.
Штурм
9 марта 1814 года Наполеон стоял перед Лаоном, где его ждал не арьергард, а вся армия Блюхера, да ещё и с прекрасной позицией. Большая часть союзной армии располагалась к северу и востоку от города, за высотами, что скрывали их от французов.
Утром под прикрытием густого тумана маршал Ней с двумя дивизиями Молодой гвардии взял штурмом пригород Семилл у подножия Лаонского холма, а маршал Мортье с приданной кавалерией занял деревню Ардон, восточнее Семилл.
Суассонские ворота. Лаон
Русские и прусские войска под началом Бюлова и Воронцова пошли в контратаку и отбили позиции. Разгорелся ожесточенный бой. В течение дня позиции четырежды переходили из рук в руки. В конечном итоге гвардейцы Нея удержали Семиллы, а союзники отбили Ардон. Около 4 часов дня подошедшая дивизия Шарпантье захватила деревню Класси, а маршал Мармон силами дивизии Арриги взял деревню Атьес на левом фланге противника.
Ночь остановила сражение. В результате французы захватили передовые позиции, но не смогли продвинуться дальше вверх по Лаонскому холму. Наполеон, из-за потери вестовых, не знал, что делается на фронте у Мармона.
Сражение при Лаоне: маршал Ней захватывает пригород Семилл. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера «История Консульства и империи»
Разгром Мармона
В ночь с 9 на 10 марта прусская пехота генералов Йорка и Клейста при поддержке кавалерии Цитена и всей конной артиллерии армии смогла нанести внезапный удар по расположившемуся на отдых корпусу Мармона. Французы не смогли отразить удар и в беспорядке бежали до ущелья Фестьё. Мармон потерял более 3 тыс. человек (включая 2 тыс. пленными) и всю артиллерию – 45 пушек.
Несмотря на поражение корпуса Мармона, французы утром 10 марта продолжили атаки Лаона. Атака следовала за атакой, солдаты Нея доходили до старой крепостной стены. Однако союзники отбили и этот штурм. Наполеону не хватило солдат, и после 4 часов дня он начал отвод войск за Эну. Союзники противника не преследовали.
Французам помог приступ болезни прусского командующего. После поражения 1806–1807 гг. здоровье Блюхера было подорвано. Трудности похода и небывалое напряжение сил последних двух месяцев, очевидно, сказались на здоровье 72-летнего фельдмаршала. Он был в таком плохом состоянии, что не мог руководить войсками, отвечать на запросы штабных офицеров.
Руководство армией перешло к начальнику штаба Гнейзенау, который не отличался решительностью и авторитетом у командиров. Начштаба отдал приказ вернуться назад к Лаону войскам, которые преследовали Мармона, и корпусам Ланжерона и Остен-Сакена, которым поставили задачу через Брюэр выйти в тыл французской армии, отрезая её от Суассона.
Наполеон отдал приказ о ночном отступлении к Суассону и спокойно ушёл. Остатки корпуса Мармона также ушли к Фиму. Французы потеряли за два дня боев 9 тыс. человек, союзники – до 4 тыс. человек.
Таким образом, Силезская армия, имея полное преимущество в силах, упустила шанс окружить и полностью разгромить Бонапарта, закончить войну.
Начались споры. Генерал Йорк, разозлённый тем, что не развили успех его корпуса и не довершили разгром маршала Мармона, подал прошение об освобождении от занимаемой должности. Его лично уговаривал остаться Блюхер и прусский принц Вильгельм.
Русские генералы также выражали недовольство из-за нерешительности и осторожности нового командования.
Сражение при Лаоне. Худ. Олег Пархаев
Реванш Наполеона под Реймсом
Французы отдохнули в Суассоне, получили подкрепление, прибывшее из Парижа. 12 марта Наполеон узнал, что пал город Сен-При, который взял русско-прусский корпус под началом русского генерала графа Э. Сен-При (француза на русской службе). Численность отряда составляла 13–14 тыс. солдат, русский 8-й пехотный корпус и дивизия пруссаков генерала Ягова (4 тыс.). Французы потеряли несколько сотен человек пленными и до 10 орудий.
Реймс был важным пунктом, через который можно было нарушить связь армий Блюхера и Шварценберга, снабжение Силезской армии. Поэтому Наполеон решил отбить город.
12 марта он двинулся с 30-тысячной армией к Реймсу. Французы снова шли двумя колоннами: главные силы от Суассона, Мармон – от Берри-о-Бака.
Портрет Эммануила Францевича Сен-При мастерской Джорджа Доу. Военная галерея Зимнего дворца,
Генерал Сен-При знал, что французская армия разбита при Лаоне и отошла к Суассону. Он был уверен, что противник разбит, и ему ничего не угрожает. Войска были расквартированы в городе и в пригородах.
Утром 13 марта 1814 года авангарды Мармона атаковали несколько прусских батальонов и рассеяли их. Два батальона были блокированы в деревне Росне и сложили оружие. Сен-При начал собирать войска, ещё не зная, что перед ним главные силы противника.
В 4 часа дня началась общая атака колонн Наполеона и Мармона. Русские полки встретили удар превосходящих сил противника. Командир корпуса в самом начале этого боя получил тяжёлое ранение ядром в плечо или ногу. Данные об обстоятельствах его ранения разнятся: в одних источниках сообщается, что медики были вынуждены ампутировать ему раненую ногу, в других – что часть кости правого плеча, причём большая часть его грудной клетки была также раздроблена от попадания ядра. Генерал попал в плен и скончался 29 марта.
Почетная гвардия в битве при Реймсе. Худ. Феликс Эмманюэль Анри Филиппото. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера «История Консульства и империи»
Войсками командовали генералы И. Д. Панчулидзев и Г. А. Эммануэль (Манойлович).
Особенный героизм проявил Рязанский пехотный полк под началом полковника Ивана Скобелева (дед знаменитого «Белого генерала» М. Д. Скобелева). Пока третий батальон Рязанского полка оборонял бруствер напротив главных ворот Реймса и отбивал атаки французов, пытавшихся пробиться в город, его первый батальон, изначально находившийся в двух километрах от городских стен, построился в каре против французской кавалерии и, поместив в центр раненого генерала Сен-При, пробился к третьему батальону.
Затем эти два батальона Рязанского пехотного полка, став ядром русского арьергарда, сдерживали натиск французов до тех пор, пока большая часть 8-го корпуса не отступила из города. Сам Рязанский полк был отрезан, но ночью на 14 марта ушёл от неприятеля по городским закоулкам.
В бою под Реймсом союзники потеряли до 3,5 тыс. человек, из них 2,5 тыс. пленными (практически все пруссаки). Трофеем французов стали 10 или 11 орудий, из них одно русское, остальные прусские. Французские потери составили всего около 700 человек.
Наполеон снова поднял моральный дух своей армии, перехватил важную коммуникацию противника.
Союзное командование снова впало в ступор, остановило наступление и отдало инициативу французам.
Предоставив армии двухдневный отдых, Бонапарт повёл армию на юг против Главной армии Шварценберга. 17 марта Наполеон направил свои поредевшие полки через Фер-Шампенуаз к Труа, чтобы ударить во фланг или тыл Шварценбергу.
Победа Наполеона в битве при Реймсе 13 марта 1814 года
- Александр Самсонов
- https://ru.wikipedia.org/
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