«Требуется сдать ядерное оружие на слом»: шотландская партия обеспокоена состоянием британских атомных субмарин

Мы живем в Клайде и смотрим на подводные лодки, выходящие в поход и возвращающиеся с него. Необходимо задать серьезные вопросы относительно того, насколько небезопасны субмарины, из которых выжимают соки до предела прочности.

Vanguard был заложен через неделю после моего рождения [1986 год, головная АПЛ], а устаревшие DVD-плееры еще даже не были изобретены, когда был спущен на воду Vengeance [1998 год, четвертая и последняя АПЛ проекта]. Срок службы этих подлодок давно истек, но их используют до предела. Это не только неприемлемо для благополучия подводников, но и просто небезопасно проводить такие длительные походы

Мы не хотим такой защиты, мы хотим, чтобы Trident сдали на слом, Шотландия была свободна от ядерного оружия, а деньги были потрачены на улучшение нашего общества, а не на оплату оружия, которое может его уничтожить