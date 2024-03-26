Politico: Выделенный Киеву в марте новый пакет военной помощи был потрачен ещё в ноябре прошлого года

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Politico: Выделенный Киеву в марте новый пакет военной помощи был потрачен ещё в ноябре прошлого года

Последний пакет военной помощи на 300 млн. долларов, выделенный США Украине в марте 2024 года, был символическим, поскольку деньги из него были потрачены еще в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, ссылающегося на неназванный источник из Белого дома, объявление о выделении средств Украине, которое так обрадовало Зеленского, было символическим. На самом деле Киев ничего не получил, так как деньги были потрачены еще в ноябре 2023 года. Как подчеркнул источник, на данный момент средства недоступны, а если бы их можно было передать, то ничего на поле боя они бы не изменили.



Деньги, выделенные в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, входили в пакет правительственного бюджета на 1,2 триллиона долларов, подписанный президентом Джо Байденом в субботу. Но на самом деле деньги были заложены еще в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования

- приводит издание слова источника.

Да и с дополнительным финансированием в сумме 61 млрд. долларов, которое запросил Байден, не все так просто. Все дело в том, что примерно половина этой суммы вообще не покинет территорию США, уйдя на закупки вооружений для американской армии, переданных ранее Украине из собственных запасов. Вопрос выделения денег Киеву может быть рассмотрен в начале апреля, свой вариант законопроекта разрабатывает Палата представителей во главе со спикером Майком Джонсоном. Ранее сообщалось, что он хотел выдать Киеву гораздо меньшую сумму, да еще и в кредит. Как будет на самом деле, скоро узнаем.
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    2 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:19
      «Всё дело в том, что примерно половина этой суммы вообще не покинет территорию США, уйдя на закупки вооружений для американской армии» —

      — Из кармана в карман перекладывают ...
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:43
      объявление о выделении средств Украине, которое так обрадовало Зеленского, было символическим. На самом деле Киев ничего не получил, так как деньги были потрачены еще в ноябре 2023 года.
      Кручу-верчу, как хочу. Зато Европа услышала, что американцы выделили очередные средства и поспешит сделать то же.

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