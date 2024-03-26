Появились новые свидетельства методов сокрытия потерь киевским режимом

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Появились новые свидетельства методов сокрытия потерь киевским режимом

Появляются новые свидетельства того, как военнослужащие киевского режима избавляются от тел своих «побратимов». Делается это с целью сокрытия потерь, соответственно и с целью, чтобы, на основании директивы военно-политического страны, не выплачивать пособия родственникам погибших.

Информационная служба РИА Новости публикует отснятые дроном ВС РФ кадры, на которых видна эвакуационная машина противника. Она подъезжала к линии боевого соприкосновения для вывоза тел погибших и для доставки медикам раненых.



В одной из точек маршрута автомобиль сворачивает в сторону небольшой лесопосадки. Из эвакуационной машины были извлечены тела двоих погибших и буквально сброшены в овраг на расстоянии нескольких метров от грунтовой дороги.



Напомним, что ранее глава киевского режима Зеленский заявил о том, что потери украинской армии с начала конфликта составляют 31 тысячу человек. Эти кадры лишний раз доказывают стратегию режима по сокрытию реальных потерь. Зачастую сама же украинская армия открывает огонь по территории, на которой находятся тела погибших, чтобы никакой возможности забрать эти тела не было.
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    6 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:29
      Ну если просто сбросили в овраг - так это палево. Всё-равно потом найдут останки и по анализу ДНК смогут идентифицировать. А вот если бы в походных крематориях жгли (которые какелам бундесы поставили в свое время) - тогда и не найти было бы..... Видимо какелы заморачиваться не хотят совсем.... Даже на своих плевать им.
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +2
      Сегодня, 06:30
      И таких скотомогильников там сотни.....
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 06:31
        Эпидобстановка будет там - ё-маё от таких открытых могильников......
        Собаки бездомные и прочие зверушки начнут это всё жрать и растаскивать....
        1. 75Сергей Ранг пользователя
          75Сергей
          0
          Сегодня, 06:41
          Надо выкладывать это на укропском Телеграмме - "Хочу жить", правда можно выложить и оставить комментарии один раз, т.к. банят оперативно.
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            0
            Сегодня, 06:48
            Да вот ещё - на какельские ресурсы ходить.... Их проблемы что с ними так поступают.
            Им радиоканал для сдачи в плен обозначили - если хотят жить пусть сдаются.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:48
      Какая страна такое и отношение к своим погибшим. Если своих раненых бросают, то что уж говорить об убитых. И тут причина не только в сокрытии потерь, пусть лучше числятся без вести пропавшими, чем выплачивать родственникам положенную сумму, как за погибшего.

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