Появились новые свидетельства методов сокрытия потерь киевским режимом
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Появляются новые свидетельства того, как военнослужащие киевского режима избавляются от тел своих «побратимов». Делается это с целью сокрытия потерь, соответственно и с целью, чтобы, на основании директивы военно-политического страны, не выплачивать пособия родственникам погибших.
Информационная служба РИА Новости публикует отснятые дроном ВС РФ кадры, на которых видна эвакуационная машина противника. Она подъезжала к линии боевого соприкосновения для вывоза тел погибших и для доставки медикам раненых.
В одной из точек маршрута автомобиль сворачивает в сторону небольшой лесопосадки. Из эвакуационной машины были извлечены тела двоих погибших и буквально сброшены в овраг на расстоянии нескольких метров от грунтовой дороги.
Напомним, что ранее глава киевского режима Зеленский заявил о том, что потери украинской армии с начала конфликта составляют 31 тысячу человек. Эти кадры лишний раз доказывают стратегию режима по сокрытию реальных потерь. Зачастую сама же украинская армия открывает огонь по территории, на которой находятся тела погибших, чтобы никакой возможности забрать эти тела не было.
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