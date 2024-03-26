«Безобразный спектакль»: Небензя обвинил Францию в срыве заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии НАТО

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«Безобразный спектакль»: Небензя обвинил Францию в срыве заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии НАТО

Россия обвинила Францию в "дипломатической агрессии", с соответствующим заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя после срыва французами заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии силами НАТО. Дмитрий Полянский назвал это действо "безобразным спектаклем".

Франция сорвала проведение запрошенного Россией заседания, посвященного 25-летней годовщине бомбардировок Югославии. По словам французского представителя при ООН Николя де Ривьера, на сегодняшний день эта тема якобы не актуальна. Кроме того, француз обиделся, что с ним якобы никто не проконсультировался по теме заседания. В итоге Франция выступила против, хотя повестка дня была уже утверждена.



Как заявил Небензя, вопрос бомбардировок Югославии очень важен для сегодняшней Сербии, да и для Балкан в целом. Но для Франции важнее выгородить своих хозяев из США и союзников по НАТО.

Сегодня, в 25-ю годовщину агрессии НАТО против суверенной Югославии мы стали свидетелями дипломатической агрессии со стороны Франции, действующего члена НАТО

- заявил российский постпред добавив, что агрессия НАТО против суверенной страны длилась 78 суток, но Запад об этом не хочет слышать, объявляя этот вопрос историческим. На самом деле он актуальный и на сегодняшний день.

Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, западные страны до ужаса боятся темы бомбардировок Югославии, поскольку никто из них никакого наказания за это не понес. Весь этот спектакль, устроенный французом, имел только одну цель - не допустить обсуждения этой темы.
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    5 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 06:49
      Конечно, не нравится западу когда их в собственный кал носом возят как нашкодившего кота.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:00
        Дмитрий а мы на это хамство французов ответим в Синегале,это будет по существенней.Ещё одна политология выходит из под контроля Франции.Оставим только мигрантов во Францию,это же тоже доход который можно монетизироаать? hi
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 06:53
      Вся эта ООН один сплошной спектакль и профанация. Второй коллайдер - все участвуют, живут кучеряво,зарплату получают и при этом ничего не делают. Разогнать ее надо.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 06:54
      на сегодняшний день эта тема якобы не актуальна
      Может француз приедет в Сербию и это повторит там? Конечно для Запада эта тема не актуальна, т.к. не хочется в очередной раз слышать о своих военных преступлениях.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +8
        Сегодня, 06:55
        Сербов сейчас топчут вовсю. Тяжко им - вокруг только страны НАТО. Приходится их руководству юлить и "между струек дождя просачиваться" (с)....

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