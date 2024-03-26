«Безобразный спектакль»: Небензя обвинил Францию в срыве заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии НАТО
Россия обвинила Францию в "дипломатической агрессии", с соответствующим заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя после срыва французами заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии силами НАТО. Дмитрий Полянский назвал это действо "безобразным спектаклем".
Франция сорвала проведение запрошенного Россией заседания, посвященного 25-летней годовщине бомбардировок Югославии. По словам французского представителя при ООН Николя де Ривьера, на сегодняшний день эта тема якобы не актуальна. Кроме того, француз обиделся, что с ним якобы никто не проконсультировался по теме заседания. В итоге Франция выступила против, хотя повестка дня была уже утверждена.
Как заявил Небензя, вопрос бомбардировок Югославии очень важен для сегодняшней Сербии, да и для Балкан в целом. Но для Франции важнее выгородить своих хозяев из США и союзников по НАТО.
- заявил российский постпред добавив, что агрессия НАТО против суверенной страны длилась 78 суток, но Запад об этом не хочет слышать, объявляя этот вопрос историческим. На самом деле он актуальный и на сегодняшний день.
Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, западные страны до ужаса боятся темы бомбардировок Югославии, поскольку никто из них никакого наказания за это не понес. Весь этот спектакль, устроенный французом, имел только одну цель - не допустить обсуждения этой темы.
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