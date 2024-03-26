Глава МВД Словакии: В 2022 году в страну с территории Украины под видом беженца въехал человек, входящий в сотрудничающую с ИГИЛ группировку

13
Глава МВД Словакии: В 2022 году в страну с территории Украины под видом беженца въехал человек, входящий в сотрудничающую с ИГИЛ группировку

В министерстве внутренних дел Словакии привели пример того, что на территории Украины в последнее время дают приют лицам, подозреваемым в совершении террористических преступлений или пособничестве терроризму. Соответствующее заявление сделал глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток.

По его словам, в разработке ведомства находится дело о том, как в 2022 году через украинско-словацкую границу в ЕС под видом беженца прибыл гражданин Республики Таджикистан. Это лицо подозревалось в связях с террористической организацией. Название организации Эшток не публикует, зато подчёркивает, что она является аффилированной с ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) – прим. «ВО»).



Эшток добавил, что сотрудники правоохранительных органов Словакии в итоге выходца из Таджикистана арестовали.

Глава МВД Словакии:

Теперь мы прорабатываем его экстрадицию на Украину с передачей украинским правоохранителям, так как у него имеется вид на жительство в этой стране.

По словам Эштока, задержанный в Словакии не является непосредственно связанным с террористической группой, устроившей теракт в Подмосковье, но добавляют, что у словацкого МВД есть данные о том, что он тоже входит в структуры, сотрудничающие с ИГИЛ*.

Накануне президент России Владимир Путин указал на то, с каким рвением страны Запада во главе с США пытаются убедить всех, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило ИГИЛ*.

Владимир Путин:

Кто это сделал, мы знаем. Нас интересует, кто заказчик всего этого.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:03
      Теперь мы прорабатываем его экстрадицию на Украину с передачей украинским правоохранителям, так как у него имеется вид на жительство в этой стране.

      Ага, террориста террористам хотят вернуть. belay Ну дела....
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:13
        Цитата: Nexcom
        террориста террористам хотят вернуть

        Ну, так он как бомба замедленного действия. Оно им надо? Как шум поднялся, так сразу избавиться решили. Но опять - украина! Вид на жительство - украина. И потом Зеля с пеной у рта будет доказывать, что украина к терактам не имеет отношения
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 07:15
          Да уже неважно что там кокаинум-фюрер будет доказывать.... Елена hi
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 07:20
        Цитата: Nexcom
        Теперь мы прорабатываем его экстрадицию на Украину с передачей украинским правоохранителям, так как у него имеется вид на жительство в этой стране.

        Ага, террориста террористам хотят вернуть. belay Ну дела....

        Забавляет заявление главы МВД Словакии "прорабатываем вопрос возвращения... Украине", как будто они хотят возвращать террориста по частям winked
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 07:03
      Матрасы гнут свою линию с этим ИГИЛ. Если ИГИЛ уже нет, то его надо реинкарнировать. И все эти потуги, чтобы отмазать хохла! Все СМИ задействовали и карманных политиков.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:04
        Ну и что от этого изменится ? Халва, халва, халва.... (с)
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 07:06
          Я больше скажу, а кто их вообще сейчас слушает? Они это сами выдумывают, сами озвучивают и, по ходу, сами в это верят. Их самих без всякого ИГИЛ с Гаити выгнали недавно, на очереди переезд из Ирака и Сирии.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +3
        Сегодня, 07:22
        Цитата: Михаил-Иванов
        И все эти потуги США, чтобы отмазать хохла!

        Это значит, в первую очередь себя отмазать
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 07:25
          Да ладно, полосатики повторяют стандартные процедуры, а так, их это давно уже никак не заботит.
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 07:25
          Я их уже перестал разделять...
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:06
      «Украины в последнее время дают приют лицам, подозреваемым в совершении террористических преступлений или пособничестве терроризму» —

      — Украина сама является гнездом терроризма ...
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:14
      на территории Украины в последнее время дают приют лицам, подозреваемым в совершении террористических преступлений или пособничестве терроризму
      Стоит заметить, что не "в последнее время", а территория украины уже давно стала прибежищем для всякого сброда: от уголовных преступников, нацистов до террористов с БВ и Средней Азии. Вот только "друзья украины" не желают этого замечать. Надеюсь, что им это рано или поздно, но аукнется.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:23
      Глава МВД Словакии: В 2022 году в страну с территории Украины под видом беженца въехал человек, входящий в сотрудничающую с ИГИЛ группировку
      . Ха, ха и ещё раз ХА!
      Начинайте считать и готовится, к "интересном".

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»