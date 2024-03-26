Теперь мы прорабатываем его экстрадицию на Украину с передачей украинским правоохранителям, так как у него имеется вид на жительство в этой стране.

Кто это сделал, мы знаем. Нас интересует, кто заказчик всего этого.

В министерстве внутренних дел Словакии привели пример того, что на территории Украины в последнее время дают приют лицам, подозреваемым в совершении террористических преступлений или пособничестве терроризму. Соответствующее заявление сделал глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток.По его словам, в разработке ведомства находится дело о том, как в 2022 году через украинско-словацкую границу в ЕС под видом беженца прибыл гражданин Республики Таджикистан. Это лицо подозревалось в связях с террористической организацией. Название организации Эшток не публикует, зато подчёркивает, что она является аффилированной с ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) – прим. «ВО»).Эшток добавил, что сотрудники правоохранительных органов Словакии в итоге выходца из Таджикистана арестовали.Глава МВД Словакии:По словам Эштока, задержанный в Словакии не является непосредственно связанным с террористической группой, устроившей теракт в Подмосковье, но добавляют, что у словацкого МВД есть данные о том, что он тоже входит в структуры, сотрудничающие с ИГИЛ*.Накануне президент России Владимир Путин указал на то, с каким рвением страны Запада во главе с США пытаются убедить всех, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило ИГИЛ*.Владимир Путин: