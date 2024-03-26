Кулеба: Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger
Последние удары ВС России практически лишили Украину систем ПВО, Воздушные силы ВСУ испытывают большие проблемы с наличием зенитных ракетных комплексов, а западные спонсоры не хотят восстанавливать боевой потенциал противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Украинский министр пожаловался на нежелание Запада передавать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, вместо этого Украине втюхивают переносные зенитные ракетные комплексы типа Stinger. При этом, как утверждает Кулеба, у западных стран имеются "лишние" ЗРК, вот только их никто не хочет отдавать. А ведь Киеву эти комплексы нужнее.
- завил глава МИД Украины.
Как пишут украинские ресурсы, на сегодняшний день до 75% российских ракет и дронов-камикадзе типа "Герань-2" поражают цели, поскольку ПВО не в состоянии отразить налеты. Это показали последние удары по Одессе, а также другим городам Украины. Более-менее защищен Киев, но и там ситуация не такая уж радужная, учитывая, что Россия целенаправленно уничтожает украинскую ПВО. А предлагаемые Западом ПЗРК типа Stinger сегодня не актуальны, потому что российская авиация предпочитает не входить в зону поражения.
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