Кулеба: Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger

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Кулеба: Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger

Последние удары ВС России практически лишили Украину систем ПВО, Воздушные силы ВСУ испытывают большие проблемы с наличием зенитных ракетных комплексов, а западные спонсоры не хотят восстанавливать боевой потенциал противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр пожаловался на нежелание Запада передавать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, вместо этого Украине втюхивают переносные зенитные ракетные комплексы типа Stinger. При этом, как утверждает Кулеба, у западных стран имеются "лишние" ЗРК, вот только их никто не хочет отдавать. А ведь Киеву эти комплексы нужнее.



Видим уже не просто желание, а решение партнеров по поставкам новых ракет для систем ПВО, уже имеющихся на Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger. Есть возможность у партнеров, но нет решения о поставках новых батарей ПВО класса Patriot в первую очередь

- завил глава МИД Украины.

Как пишут украинские ресурсы, на сегодняшний день до 75% российских ракет и дронов-камикадзе типа "Герань-2" поражают цели, поскольку ПВО не в состоянии отразить налеты. Это показали последние удары по Одессе, а также другим городам Украины. Более-менее защищен Киев, но и там ситуация не такая уж радужная, учитывая, что Россия целенаправленно уничтожает украинскую ПВО. А предлагаемые Западом ПЗРК типа Stinger сегодня не актуальны, потому что российская авиация предпочитает не входить в зону поражения.
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    22 комментария
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +11
      Сегодня, 07:07
      Во артист! Кто ж тебе даст Пэтриот, если ты его как гранаты расходуешь! laughing
      Вчера очередной навернули в Жулянах. Их уже с десяток уничтожили. В деньгах, это вообще серьезные цифры...
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 07:10
        Пусть какелы радуются что хоть Стингеры дают. А то вообще - рогатки с банками огурцов могли бы выдать.... lol
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 07:12
          Огурцами они вначале войны эффективнее работали))) Даже эпизоды из компьютерных игр выкладывали как кадры поражения авиации)))
        2. Tagan Ранг пользователя
          Tagan
          +2
          Сегодня, 07:27
          А то вообще - рогатки с банками огурцов могли бы выдать....

          Предварительно сняв с них оптические прицелы, чтобы высокие технологии не достались врагу.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +8
        Сегодня, 07:14
        Более-менее защищен Киев...

        -Как дела Киев? winked
        -Более-менее. Более менее, чем более.
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +3
      Сегодня, 07:10
      А тут писали что его снимут вот-вот
      А он все на месте и вещает
      Странно
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 07:11
        Второго такого дурака найти очень сложно)))
        1. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          +3
          Сегодня, 07:17
          Да ладно! Чтоб в окружении шута да дурaка не нашлось!
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +2
            Сегодня, 07:22
            Друзья мои, дураков там хватает, но тут важен масштаб!)))
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +3
          Сегодня, 07:18
          Цитата: Михаил-Иванов
          Второго такого дурака найти очень сложно)))

          Он не , а просто х.ам и н.а.г.л.ец. Типичный украинец, которому все должны. И будет стоять на этом намертво. Где еще такого "принципиального" найдут? hi
        3. бухач Ранг пользователя
          бухач
          +2
          Сегодня, 07:19
          По-моему вы ошибаетесь,на Украине не составит труда найти дураков и похлеще этого дурня,так что таки да-странно winked
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 07:11
      «Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger» —

      — "Просили Стингеры и Джавелины,прислали стринги и вазелин" ...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:20
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        "Просили Стингеры и Джавелины,прислали стринги и вазелин" ...

        Связь плохая. Русские ракеты нарушили. Вот с того конца и недослышали, что надо отдать, даром. laughing
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 07:16
      Ваще оборзели , нет що-бы в ножки кланятся в знак благодарности.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 07:18
      Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger
      На Западе наконец начинают понимать, что давать украине современное, дорогостоящее оружие - себе в убыток, как бы не хотелось навредить России.
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:22
      Кулеба: Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger
      . Запад понял, что не в осла корм....
      Морковку повесили перед мордой и хорош.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:22
      Кулеба: Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger
      . Запад понял, что не в осла корм....
      Морковку повесили перед мордой и хорош.
    8. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 07:25
      а западные спонсоры не хотят восстанавливать боевой потенциал противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
      fool Алё, вокзал отходит!... А он все поезд ждет.. request
      Есть возможность у партнеров, но нет решения о поставках новых батарей ПВО класса Patriot в первую очередь
      Ну да, все по анекдоту. - Кто такой, может, но не хочет? feel
    9. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +2
      Сегодня, 07:34
      Украинский министр пожаловался на нежелание Запада передавать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, вместо этого Украине втюхивают переносные зенитные ракетные комплексы типа Stinger. При этом, как утверждает Кулеба, у западных стран имеются "лишние" ЗРК, вот только их никто не хочет отдавать. А ведь Киеву эти комплексы нужнее.

      Чужой карман лучше чем свой знает wassat
    10. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 08:12
      Для борьбы с Геранями можно использовать Патриоты, но это как забивать гвозди микроскопом. Электронным. Так что Стингеры - это оптимальный для хахлов вариант.
    11. Стирбьорн Ранг пользователя
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 08:25
      А предлагаемые Западом ПЗРК типа Stinger сегодня не актуальны, потому что российская авиация предпочитает не входить в зону поражения.
      Логика не прослеживается. Ракеты и Герани можно и из Стингеров сбивать, причем тут авиация?!
    12. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:25
      Вчера видел репортаж как они Жуляны захищают .Девятиэтажка почти не пострадала ,просто окна вылетели у всех

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