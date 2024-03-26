Киев предпринял очередную атаку на Белгородскую область, снова ударив РСЗО RM-70 Vampire
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Киевская хунта не оставляет попыток нанесения ударов по Белгородской области, очередная атака последовала в ночь с понедельника на вторник, украинские вооруженные формирования ударили из РСЗО RM-70 Vampire. Российская ПВО перехватила практически все запущенные снаряды, тем не менее, на земле имеются повреждения и ранены люди.
По данным российского Минобороны, ВСУ снова применили "кочующую" РСЗО, которая выпустила пакет снарядов по территории Белгородской области и покинула позицию. Зенитные комплексы перехватили 13 реактивных снарядов, но на земле имеются сильные повреждения. На этот раз удар ВСУ пришелся на Белгородский район.
Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью
- сообщили военные.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ночных атак на Белгородскую область не было давно. Сегодня враг ударил по поселку Дубовое в Белгородском районе, ранения получили два местных жителя. Различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях и одной хозпостройке. На местах работают экстренные службы, подомовой обход начнется с утра.
Как отмечают эксперты, охотиться за одиночными РСЗО или минометами ВСУ бесполезно, проблему обстрелов приграничных регионов нужно решать кардинально, создавая санитарную зону или возвращая бывшие украинские территории в состав России.
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