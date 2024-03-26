Киев предпринял очередную атаку на Белгородскую область, снова ударив РСЗО RM-70 Vampire

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью

Киевская хунта не оставляет попыток нанесения ударов по Белгородской области, очередная атака последовала в ночь с понедельника на вторник, украинские вооруженные формирования ударили из РСЗО RM-70 Vampire. Российская ПВО перехватила практически все запущенные снаряды, тем не менее, на земле имеются повреждения и ранены люди.По данным российского Минобороны, ВСУ снова применили "кочующую" РСЗО, которая выпустила пакет снарядов по территории Белгородской области и покинула позицию. Зенитные комплексы перехватили 13 реактивных снарядов, но на земле имеются сильные повреждения. На этот раз удар ВСУ пришелся на Белгородский район.- сообщили военные.По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ночных атак на Белгородскую область не было давно. Сегодня враг ударил по поселку Дубовое в Белгородском районе, ранения получили два местных жителя. Различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях и одной хозпостройке. На местах работают экстренные службы, подомовой обход начнется с утра.Как отмечают эксперты, охотиться за одиночными РСЗО или минометами ВСУ бесполезно, проблему обстрелов приграничных регионов нужно решать кардинально, создавая санитарную зону или возвращая бывшие украинские территории в состав России.