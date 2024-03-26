Киев предпринял очередную атаку на Белгородскую область, снова ударив РСЗО RM-70 Vampire

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Киев предпринял очередную атаку на Белгородскую область, снова ударив РСЗО RM-70 Vampire

Киевская хунта не оставляет попыток нанесения ударов по Белгородской области, очередная атака последовала в ночь с понедельника на вторник, украинские вооруженные формирования ударили из РСЗО RM-70 Vampire. Российская ПВО перехватила практически все запущенные снаряды, тем не менее, на земле имеются повреждения и ранены люди.

По данным российского Минобороны, ВСУ снова применили "кочующую" РСЗО, которая выпустила пакет снарядов по территории Белгородской области и покинула позицию. Зенитные комплексы перехватили 13 реактивных снарядов, но на земле имеются сильные повреждения. На этот раз удар ВСУ пришелся на Белгородский район.



Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью

- сообщили военные.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ночных атак на Белгородскую область не было давно. Сегодня враг ударил по поселку Дубовое в Белгородском районе, ранения получили два местных жителя. Различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях и одной хозпостройке. На местах работают экстренные службы, подомовой обход начнется с утра.

Как отмечают эксперты, охотиться за одиночными РСЗО или минометами ВСУ бесполезно, проблему обстрелов приграничных регионов нужно решать кардинально, создавая санитарную зону или возвращая бывшие украинские территории в состав России.
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    11 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 07:29
      Надо ускоряться в районе Белогоровки и Веселого. Сможеи выйти на берег реки Оскол, получим второй шанс работать по Харьковской области. Пока хохла не отодвинем за Харьков, они так и будут по Белгороду лупить!
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        0
        Сегодня, 07:33
        Цитата: Михаил-Иванов
        Пока хохла не отодвинем за Харьков, они так и будут по Белгороду лупить!

        recourse Они будут лупить и после... Решение принято, а системы, поменяют ишака на лошака. request
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 08:54
          Могу парировать, одно дело лупить из РСЗО недорогими боеприпасами, которых достаточно много на складах и совсем другое дело бить ракетами с миллионной стоимостью, которых не так много. Есть и еще один крайне важный фактор! Ракеты сбить легче чем снаряды.
          Есть пример Донецка! Отодвинув хохла из Авдеевки, удалось снизить интенсивность ударов по городу.
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +5
        Сегодня, 07:46
        Киев предпринял очередную атаку на Белгородскую область, снова ударив РСЗО RM-70 Vampire

        А кто то всё говорит про нехватку боеприпасов у всук.
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 08:27
          не надоело одно и тоже писать несколько месяцев подряд? для одного залпа всегда найдутся снаряды
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 07:40
      украинские вооруженные формирования ударили из РСЗО RM-70 Vampire
      Чехи уже в печенках сидят: поставляют эти РСЗО, вводят санкции, ведут разнузданную анти российскую политику и при этом спокойно и прекрасно себя чувствуют, как впрочем и другие пособники киевского режима. А это, как не верти, все таки наша недоработка. Страдальная Белгородская обл. будет подвергаться обстрелам до тех пор пока не будет создана заявленная "санитарная зона" и не будут уничтожены те кто сегодня активно оттуда ведет обстрелы.
      1. леонидыч Ранг пользователя
        леонидыч
        0
        Сегодня, 09:01
        Здается мне это санитарка ой как не скоро будет создана. Её просто нечем создать.
    3. alekc75 Ранг пользователя
      alekc75
      0
      Сегодня, 07:42
      почему нет птичек которые должны висеть в воздухе часами??
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 08:28
        есть и весят часами, только там вс. территорию с лесами не перекрыть
    4. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      +1
      Сегодня, 07:47
      А официально чехов спросили, они не возражают против того, что их оружие (РСЗО Вампир), которое они передали террористам, многократно применяется при терактах? Нужен любой их официальный ответ. Пригодится нам на будущее
    5. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 08:05
      Надо создавать санитарную зону.., а пока слушайте хорошую песню - вся жизнь впереди надейся и жди.

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