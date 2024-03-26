Правительство РФ после событий в «Крокус Сити Холле» готовит ужесточение правил трудовой миграции в страну
В Российской Федерации могут быть ужесточены правила трудовой миграции. Соответствующее решение, как сообщает ряд источников, готовится принять правительство РФ. Вероятно, толчком к такому решению послужили трагические события в подмосковном Красногорске, где выходцы из Таджикистана атаковали мирных граждан в ТРЦ «Крокус Сити Холл».
Как отмечают источники, Минтруд РФ предлагает ввести ограничения по срокам действия трудовых договоров с мигрантами в рамках двух лет, в порядке целевого организованного набора работников. Трудовой мигрант в течение тридцати дней должен будет предоставить документ о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства российского государства.
Разрешения на работу по организованному целевому набору будут оформляться без учета квот. В случае досрочного расторжения работодателем такого договора, трудовой мигрант должен будет в течение тридцати дней покинуть территорию Российской Федерации, либо заключить договор с новым работодателем, участвующем в программе целевого организованного набора трудовых кадров.
На самом деле, порядок в сфере управления трудовой миграцией следовало навести уже очень давно. Последние события лишь обнажили всю суть очень масштабной и серьезной проблемы, с которой сталкивается наша страна, показали колоссальные риски для национальной безопасности российского государства вследствие бесконтрольного приема мигрантов из стран ближнего зарубежья.
Сейчас задача органов государственной власти – проанализировать ситуацию в сфере миграции и разработать основы новой государственной миграционной политики, с учетом текущих событий и специальной военной операции.
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