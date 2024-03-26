Правительство РФ после событий в «Крокус Сити Холле» готовит ужесточение правил трудовой миграции в страну

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Правительство РФ после событий в «Крокус Сити Холле» готовит ужесточение правил трудовой миграции в страну

В Российской Федерации могут быть ужесточены правила трудовой миграции. Соответствующее решение, как сообщает ряд источников, готовится принять правительство РФ. Вероятно, толчком к такому решению послужили трагические события в подмосковном Красногорске, где выходцы из Таджикистана атаковали мирных граждан в ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Как отмечают источники, Минтруд РФ предлагает ввести ограничения по срокам действия трудовых договоров с мигрантами в рамках двух лет, в порядке целевого организованного набора работников. Трудовой мигрант в течение тридцати дней должен будет предоставить документ о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства российского государства.

Разрешения на работу по организованному целевому набору будут оформляться без учета квот. В случае досрочного расторжения работодателем такого договора, трудовой мигрант должен будет в течение тридцати дней покинуть территорию Российской Федерации, либо заключить договор с новым работодателем, участвующем в программе целевого организованного набора трудовых кадров.

На самом деле, порядок в сфере управления трудовой миграцией следовало навести уже очень давно. Последние события лишь обнажили всю суть очень масштабной и серьезной проблемы, с которой сталкивается наша страна, показали колоссальные риски для национальной безопасности российского государства вследствие бесконтрольного приема мигрантов из стран ближнего зарубежья.

Сейчас задача органов государственной власти – проанализировать ситуацию в сфере миграции и разработать основы новой государственной миграционной политики, с учетом текущих событий и специальной военной операции.
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    58 комментариев
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    1. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
      Оптимус_Прайм
      +15
      Сегодня, 07:50
      Вы только цены поднимите как всегда на услуги, а проблема останется.

      УЖЕСТОЧИЛИ.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +21
        Сегодня, 07:59
        За основу надо брать модель миграционного законодательства ОАЭ....мигрант не может , практически, получить . гражанство. Малейшее нарушение закона - вон из страны....Но никакое ужесточение миграционных законов не поможет, пока не будет наведён порядок в ФМС и ОВМ МВД....а то у нас и действующее сплошь и рядом нарушается....
        1. krot Ранг пользователя
          krot
          +6
          Сегодня, 08:01
          Чиновники на местах все-равно взятками испортят все начинания! Если были нарушения со стороны со стороны миграционной службы, те чинуши, которые это допустили должны сесть наравне с террористами!
          1. kreck Ранг пользователя
            kreck
            +9
            Сегодня, 08:11
            Чиновники на местах все-равно взятками испортят все начинания!

            „С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы.“ — Отто фон Бисмарк
            а у нас… куда ни кинь - всюду клин.
          2. Не_боец Ранг пользователя
            Не_боец
            +2
            Сегодня, 08:21
            Какие нафиг чиновники? Историю в Обнинске хорошо помним, когда мигрант со свежевылупленным свидетельством о владении русским языком по русски ни бэ ни мэ?
            Кто то пострадал, прикрыли контору которая ему бумажку выдала? Уверен что НЕТ.
            Надо с бизнеса начинать, с того что кормится на мигрантах.
          3. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            0
            Сегодня, 09:08
            Значит - должна быть персональная ответственность. Двух персонажей - того, кто пригласил мигранта в страну, заявив что он ему позарез нужен как работник, и того, кто разрешил въезд на этом основании.. Ответственность не контор, а лично этих людей. И за каждый чих гастарбайтера - отвечать должны именно они.

            Кто-то сейчас заявит что это будут типа стрелочники. Да. Но после десятка показательных посадок - уверен, желающих стать стрелочниками резко переведутся. И кто тогда будет ставить подписи?
        2. Dimy4 Ранг пользователя
          Dimy4
          +8
          Сегодня, 08:04
          За основу надо брать модель миграционного законодательства ОАЭ

          Это надо чтобы у нас правительство действовало в интересах страны как в ОАЭ.
          1. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            0
            Сегодня, 09:09
            В ОАЭ действуют также в своих интересах. Сплошь родственники. Народу живущему в трущобах просто запрещено появляться на публике. Рабочая сила им там не нужна без квалификации. А у нас населения в Ханты-Мансийске 1,5 человека на 3 кв.км. Потребность в дешёвой рабочей силе есть. ФМС должна нормально работать, критерии ужесточать. Низкоквалифицированных рабочих желающих работать в России всё равно достаточно
        3. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 08:55
          Цитата: Чёрный
          За основу надо брать модель миграционного законодательства ОАЭ....мигрант не может , практически, получить . гражанство. Малейшее нарушение закона - вон из страны....Но никакое ужесточение миграционных законов не поможет, пока не будет наведён порядок в ФМС и ОВМ МВД....а то у нас и действующее сплошь и рядом нарушается....

          Ничего в миграционной политике не поменяется, потому что это выгодно бизнесу, тому же самому Агаларову, который не обеспечил безопасность людей.
      2. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
        Оби Ван Кеноби
        +2
        Сегодня, 08:43
        Гаранту и его друзьям никакой порядок в стране не нужен.
        Было бы желание, все бы сделали.
        Миграционные законы есть и сейчас, только кто их соблюдает?
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 08:51
        Пока Правительство что-то сделает, уже мир поменяется. Процесс уже пошел. В Московской области со вчерашнего дня у всех, кто имеет контракты на объемы строительства затребовали документы рабочих со всеми разрешениями. Конкретно у моих знакомых сегодня встреча с администрацией, ментами, миграционными властями.
        Удивляет то, что для наведения банального порядка надо дождаться убийства сотни наших граждан...
        1. Dimy4 Ранг пользователя
          Dimy4
          0
          Сегодня, 09:03
          Пока Правительство что-то сделает, уже мир поменяется

          Да уж, третий ледниковый период наступит, да динозавры после него опять заведутся. А чего, им не к спеху, они обеспечены, деточки за границей, красота.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 07:50
      — "Гром" грянул ...
      1. Вежливый Лось Ранг пользователя
        Вежливый Лось
        +4
        Сегодня, 08:23
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — "Гром" грянул ...

        Это не гром. Это купола с храмов падают. А "мужику" креститься уже вера не позволяет. После намаза то.
        Хр ень это все, а не ужесточение правил миграции. Так, ладошкой по
    3. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +10
      Сегодня, 07:51
      Ужасно только то , что поводом для этого давно напрашивающегося решения, стало убийство полутора сотен человек....
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +6
        Сегодня, 08:23
        Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
        Ужасно только то , что поводом для этого давно напрашивающегося решения, стало убийство полутора сотен человек..
        Только одними мигрантами в РФ убивается в год примерно по 120 человек. Но это не за один раз, а растягивается на год. Представьте себе, если бы их не было, не было бы и этих 120 убийств в год. А ещё есть кражи, грабежи и изнасилования
        1. Алексей Зоммер Ранг пользователя
          Алексей Зоммер
          -4
          Сегодня, 08:39
          Цитата: Голландец Михель
          Представьте себе, если бы их не было, не было бы и этих 120 убийств в год. А ещё есть кражи, грабежи и изнасилования

          Ваша логика очень ущербна.
          Представите себе если бы в нашей стране вообще не жило бы ни одного человека.
          Ни одного преступления не было бы совсем.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 08:41
            Цитата: Алексей Зоммер
            Ваша логика очень ущербна
            А у вас её совсем нет
    4. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +5
      Сегодня, 07:52
      порядок в сфере управления трудовой миграцией следовало навести уже очень давно
      Хочется спросить, а что мешало? Видно выгодопреобретатели на самом верху сидят negative
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 08:24
        Цитата: marchcat
        Хочется спросить, а что мешало
        Доходы, получаемые от использования мигрантов
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          +2
          Сегодня, 08:39
          По итогам гастарбайтеры приносят стране убытки, потому, что вывозят с собой валюту.
          1. Гнусный скептик Ранг пользователя
            Гнусный скептик
            0
            Сегодня, 09:08
            По итогам гастарбайтеры приносят стране убытки, потому, что вывозят с собой валюту.

            Вы решили упорствовать в глупостях.
            1. СергейАлександрович Ранг пользователя
              СергейАлександрович
              0
              Сегодня, 09:08
              Кого вы хотите обмануть?
              1. Гнусный скептик Ранг пользователя
                Гнусный скептик
                0
                Сегодня, 09:13
                Кого вы хотите обмануть?

                Никого.
          2. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            0
            Сегодня, 09:14
            Не только. Дешёвый труд тормозит техническое оснащение производств. Зачем покупать скажем мини-экскаватор, если можно нанять десяток таджиков с лопатами? А значит - и производство этих экскаваторов не востребовано... И далее по цепочке.

            Не зря есть теория, что технологический взлёт Европы и развал феодальных отношений начался сразу после Чёрной смерти.. Когда в результате резко сократившегося населения - не менее резко возросла стоимость рабочих рук.
      2. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +1
        Сегодня, 08:25
        Пока ИХ детей на подобном концерте не завалят, они особо чесаться не будут.
      3. Ильнур Ранг пользователя
        Ильнур
        0
        Сегодня, 08:50
        Видно выгодопреобретатели на самом верху сидят

        А где бы они сидели, как не на верху, не мы же с вами эти законы принимаем, не мы же эти законы подписываем...
    5. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      +14
      Сегодня, 07:53
      Шумиха уляжется и всё пойдёт по прежнему по накатанному
    6. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      +2
      Сегодня, 07:57
      То есть повышение размера взятки. Тьфу!
    7. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +9
      Сегодня, 07:57
      Ужесточение правил трудовой миграции это конечно хорошо. А вот что делать с миллионами уже завезенных "ценных специалистов", с розданными паспортами, с нац ОПГ? Будет очередная имитация деятельности? И сколько по времени сможет полиция работать в таком режиме, как сейчас?
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 09:14
        В данном случае у этих таджиков не было российских паспортов. При желании они могли бы даже по туристической визе прибыть в Россию. Кто-то должен следить за выдачей виз и "подноготной" всех вьезжающих. И такие органы есть. Почему работают не так как надо - другая история
    8. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +8
      Сегодня, 07:57
      Учитывая, что у нас суровость законов нивелируется их не исполнением, то....
      А ответственность тех начальствующих тел, что будут игнорить закон будет? Или, как некое должностное лицо на Урале которое публично оправдало избиение мигрантскими дикарями девочки, почему еще в своем кресле? Ах да , у нас в России от самых верхов случайные люди во власти.
      Не верю.
      1. Ильнур Ранг пользователя
        Ильнур
        0
        Сегодня, 08:58
        некое должностное лицо на Урале которое публично оправдало избиение мигрантскими дикарями девочки, почему еще в своем кресле?

        Так у нас "независимая" судебная система, и судьи независимые ни от кого... Пока не будет изменения такой системы так и будут на нас ездить, так и будет бардак...
    9. Rashid Ранг пользователя
      Rashid
      +1
      Сегодня, 07:59
      Ужесточение правил могут принять, а могут и не принять.
      1. С.З. Ранг пользователя
        С.З.
        0
        Сегодня, 08:24
        Цитата: Rashid
        Ужесточение правил могут принять, а могут и не принять.


        Принятые правила могут исполнять, а могут и не исполнять.
    10. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      +13
      Сегодня, 08:00
      На самом деле, порядок в сфере управления трудовой миграцией следовало навести уже очень давно.

      На самом деле очень давно надо было посадить на кол лиц ответственных за миграцию в Россию.
      Люди русскоговорящие и достойные которые хотели бы вернуться и жить в России не могут нормально оформить документы должны годами ждать гражданство. А толпы азиатов спокойно годами живут и работают в России и плевать они хотели на наши законы.
    11. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +5
      Сегодня, 08:02
      Трудовой мигрант в течение тридцати дней должен будет предоставить документ о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства российского государства.

      Вот документ им за деньги какой хочешь наваяют. На границе надо проверять. Не моешь ответить самостоятельно на пару вопросов - нет тебе ходу, возвращайся, язык учи у себя дома.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:17
        На границе надо проверять. Не моешь ответить самостоятельно на пару вопросов - нет тебе ходу, возвращайся, язык учи у себя дома.

        good
    12. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      +7
      Сегодня, 08:02
      Цитата: Чёрный
      За основу надо брать модель миграционного законодательства ОАЭ....мигрант не может , практически, получить . гражанство. Малейшее нарушение закона - вон из страны....Но никакое ужесточение миграционных законов не поможет, пока не будет наведён порядок в ФМС и ОВМ МВД....

      И самое главное, никаких семей завозить нельзя, только работник сам приезжает и живут мигранты в отдельных городках. После окончания работы - немедленно ВСЕ отправляется на свою территорию, они не имеют никаких прав на здравоохранение, соц.пособия, пенсии и т.п.
      Но пока не слышно, что наши власти идут таким путём. Значит, очередная залепуха
    13. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +10
      Сегодня, 08:03
      Трудовой мигрант в течение тридцати дней должен будет предоставить документ о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства российского государства.

      У нас школьники не могут запомнить историю Российского государства, а тут мигрант выучит...
      Должен знать русский язык и государственное устройство. Никаких семей и родственников до получения гражданства (которое получает минимум через 10 лет). Пусть считает это командировкой, трудоустройством по контракту.
      А уж гражданство выдавать по особым условиям.
      1. С.З. Ранг пользователя
        С.З.
        0
        Сегодня, 08:25
        "А уж гражданство выдавать по особым условиям."

        В данном случае граждан России не было.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +4
        Сегодня, 08:26
        Цитата: ROSS 42
        А уж гражданство выдавать по особым условиям
        Да вообще его не выдавать. А зачем?
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 09:03
          Цитата: Голландец Михель
          Да вообще его не выдавать. А зачем?

          Хотя бы затем, чтобы реализовать право человека стать гражданином России.
          Я бы более предвзято отнёсся к гражданам с двойным гражданством...
    14. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +9
      Сегодня, 08:07
      Без бутылки не разберешься, чё понаписали. Мигранты едут работать на рынках. Идут работать в частные мгазнчики, где хозяин другой мигрант. Мигранты парикмахеры. В большинстве случаев им никакие разрешения не нужны. Или уже всё схвачено за всё заплачено.
      1. С.З. Ранг пользователя
        С.З.
        +1
        Сегодня, 08:28
        У меня полно знакомых, которые нанимают таджиков для работ на дачах - стройка, ремонт, отделка.

        Все поголовно эти хозяева сначала нанимали своих, но после того, как все поголовно свои либо перепились либо накосячили, либо исчезли после аванса, стали нанимать таджиков, которые работают качественно, предсказуемо, берутся на любую работу и не пьют. Цены, правда, на них растут.

        Я к тому, что рынок иностранной рабсилы очень широк и востребован.
    15. Million Ранг пользователя
      Million
      +6
      Сегодня, 08:09
      Опять нам кость кинули..Ничего не изменится...
    16. Arnok Ранг пользователя
      Arnok
      +4
      Сегодня, 08:16
      могут быть ужесточены правила трудовой миграции

      Соответствующее решение <....> готовится принять правительство РФ.

      Пчелы
      Против
      Мёда
      laughing
    17. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +4
      Сегодня, 08:18
      Первая задача закрыть границы до окон, ания разработки и принятия новой миграционной политики. Иначе это не закончится никогда.
      Тридцать дней чтоб предоставить документы о знаний языка и прочего слишком много. Мигрант же должен приезжать с этими документами. И при расторжении трудового договора 30 дней на выезд много, достаточно 5.
    18. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:22
      Правительство РФ после событий в «Крокус Сити Холле» готовит ужесточение правил трудовой миграции в страну

      ха ха ха
    19. Морской Кот Ранг пользователя
      Морской Кот
      +2
      Сегодня, 08:23
      Заболтают, или вывернут всё шиворот-навыворот. Как обычно.
    20. Владимир-ТТТ Ранг пользователя
      Владимир-ТТТ
      +5
      Сегодня, 08:23
      Начинать нужно с правительства, которое такое допустило, и президента, руководителя такого правительства.
      Но так как они лица неприкасаемые, то все эти мероприятия - не более чем "пук"...

      Причем мигранты - это стройка.
      Строят - человейники.
      В которых затем живут те же мигранты. Кому принадлежат и кто сдает квартиры - как бы дело третье.
      Хотя и не совсем. Именно благодаря москвичам, которые покупают квартиры, что бы сдавать мигрантам - все это проистекает.
      И вишенка на торте - финансирует все эти стройки так или иначе - наше государство из бюджета.
    21. turembo Ранг пользователя
      turembo
      +5
      Сегодня, 08:24
      И это ужесточение? Это очередной плевок в своих граждан, все уже давно придумано, возьмите опыт ОАЭ, или других стран с нормальной миграционной политикой, а не вводите экзамены на знание Российского флага, когда сам флаг весит на стене на против, ну не можете что то стоящее придумать, не можете тупо скопировать, хотя бы просто введите персональную ответственность работодателей, ФМС и прочих думающих о России людей которые говорят что мигранты нам нужны. Совершил Ваш "таджик" преступление, будьте добры в соседнюю камеру......
    22. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      0
      Сегодня, 08:26
      Полезно почитать всем Второзаконие гл 28.
      Кроме ".. Придёт народ, языка которого не знаешь и он будет головой, а ты будешь хвостом"...
      Есть ещё и: ".. будешь ужасом и притчею и посмешищем у всех народов". ....

      Да... с.. раздолбать свою собственную страну в мирное время, как в 1991-это не фунт изюма..:." Никто, кроме нас! "
    23. Апис1962 Ранг пользователя
      Апис1962
      +1
      Сегодня, 08:26
      Нужно вводить уголовную ответственность принимающего лица в том числе за невыезд мигранта по окончании соглашения. И самое главное наверное в уголовном законодательстве приравнять диаспоры к преступным группировкам.
    24. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +3
      Сегодня, 08:33
      Трудовой мигрант в течение тридцати дней должен будет предоставить документ о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства российского государства.
      в случае досрочного расторжения работодателем такого договора, трудовой мигрант должен будет в течение тридцати дней покинуть территорию Российской Федерации

      В итоге получаем два месяца болтания мигранта без дела. За такое время можно много гадостей натворить.
      Проверка языка, законов и т.д должна проводиться на границе России, не знающие языка возвращаются сразу. После окончания договора - неделя на отправление домой.
    25. Earl Ранг пользователя
      Earl
      0
      Сегодня, 08:34
      Трудовой мигрант ... должен будет предоставить документ о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства российского государства
      , что особенно важно и нужно тем, кто работает дворником. В результате это "ужесточение" приведет лишь к увеличению взяток. В первую очередь необходимо бороться с коррупцией, но в этом не заинтересованны коррупционеры у власти.
    26. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
      Оби Ван Кеноби
      +2
      Сегодня, 08:38
      На самом деле, порядок в сфере управления трудовой миграцией следовало навести уже очень давно.

      Ну кто бы мог подумать!
    27. Абросимов Сергей Олегович Ранг пользователя
      Абросимов Сергей Олегович
      +2
      Сегодня, 08:48
      Ужесточили - это хорошо. Это прекрасно. Только я не до конца понял, а что именно ужесточили - собственно въезд и пребывание на территории России трудовых мигрантов и все???
      А как же гражданство? Про него забыли???
      Т.е. трудовые мигранты из стран Средней Азии будут въезжать по ужесточенным правилам, здесь, в России рожать детей и их дети будут получать гражданство по праву рождения?
      Да и сами мигранты, въехав на территорию Матушки-России по ужесточенным правилам тут же получат гражданство???
      Я что-то не понимаю или над нами всеми в очередной раз издеваются???

      Кстати, а как на счет ответственности принимающего работодателя за деяния принятого/ввезенного им мигранта? например личной персональной ответственности руководителя организации, начальника отдела кадров, прораба? Причем, вплоть до уголовной ответственности, с санкциями как для соучастников?

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