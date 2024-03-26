Посол РФ в США: Москва не будет «бегать» за Вашингтоном ради сотрудничества в сфере безопасности

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Посол РФ в США: Москва не будет «бегать» за Вашингтоном ради сотрудничества в сфере безопасности

Российская Федерация не против сотрудничества с США в вопросах безопасности, включая антитеррористическую деятельность. Но «бегать» за Вашингтоном ради сотрудничества в сфере безопасности Москва не будет. С таким заявлением выступил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что сотрудничать или нет в сфере безопасности с Россией – выбор американской стороны. Так посол прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что власти США не будут помогать России в связи с терактом в подмосковном Красногорске, где вооруженные террористы атаковали ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Если американцы не хотят с нами сотрудничать, то мы, как я сказал, бегать за ними не будем

- заявил посол РФ в США.

В то же время, отметил Антонов, Россия намерена взаимодействовать по вопросам безопасности со странами СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, другими дружественными государствами. Бороться с терроризмом, считает российский дипломат, можно лишь совместными усилиями. США тоже не смогут в одиночку справиться с этой проблемой, но это выбор Вашингтона, который в свое время прекратил сотрудничество с Россией в сфере антитеррористической деятельности. Теперь политические и идеологические вопросы для Вашингтона оказываются важнее соображений даже безопасности собственного населения, хотя это и противоречит здравому смыслу.
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    8 комментариев
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    1. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      +5
      Сегодня, 08:01
      Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что власти США не будут помогать России в связи с терактом в подмосковном Красногорске
      Конечно не будут, иначе выйдут на самих себя.
    2. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +3
      Сегодня, 08:05
      Тут речь не о сотрудничестве должна быть, а о имеющихся "неопровержимых доказательствах" участия покрываемых США нацистах в терактах на территории России!
    3. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 08:08
      Скажите этому Антонову, что США завозит оружие на Украину.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 08:29
        Трудно сказать что Антонов понимает и главное - кто мешает ему понять. Даже в разгар войны его риторика с врагом выглядит как попытка разрешить досадное недоразумение.
    4. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 08:19
      Очень свежая правильная мысль поговорить с террористами о безопасности. Главное результат всегда один и тот же, но лбы у нас крепкие и граблей видать еще много. Горбачев головного мозга не лечится, даже претендуя вроде на независимость, стремятся обнять "партнерский" сапог
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:21
      Сотрудничать с организатором террористических движение ,еще то удовольствие.Это как игра в карты с шулером
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:28
      власти США не будут помогать России в связи с терактом в подмосковном Красногорске
      Вот так цинично и без обиняков, что дает еще один повод считать Сша причастными к теракту.
    7. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -2
      Сегодня, 08:31
      И с чем у нас связано очередное дружеское виляние? Не с тем ли, что франция контингент грозит отправить в случае нашего успеха на фронте?

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