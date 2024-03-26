Посол РФ в США: Москва не будет «бегать» за Вашингтоном ради сотрудничества в сфере безопасности
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Российская Федерация не против сотрудничества с США в вопросах безопасности, включая антитеррористическую деятельность. Но «бегать» за Вашингтоном ради сотрудничества в сфере безопасности Москва не будет. С таким заявлением выступил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что сотрудничать или нет в сфере безопасности с Россией – выбор американской стороны. Так посол прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что власти США не будут помогать России в связи с терактом в подмосковном Красногорске, где вооруженные террористы атаковали ТРЦ «Крокус Сити Холл».
Если американцы не хотят с нами сотрудничать, то мы, как я сказал, бегать за ними не будем
- заявил посол РФ в США.
В то же время, отметил Антонов, Россия намерена взаимодействовать по вопросам безопасности со странами СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, другими дружественными государствами. Бороться с терроризмом, считает российский дипломат, можно лишь совместными усилиями. США тоже не смогут в одиночку справиться с этой проблемой, но это выбор Вашингтона, который в свое время прекратил сотрудничество с Россией в сфере антитеррористической деятельности. Теперь политические и идеологические вопросы для Вашингтона оказываются важнее соображений даже безопасности собственного населения, хотя это и противоречит здравому смыслу.
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