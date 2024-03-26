«Рубят сук, на котором сидят»: Песков предупредил Брюссель о последствиях кражи российских замороженных средств
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Россия примет ответные меры в случае принятия Брюсселем решения о передаче доходов от замороженных российских активов Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля предупредил Евросоюз, что действия Брюсселя по изъятию любой части российских замороженных средств не останется без ответа со стороны России. Москва отреагирует на это удобным ей способом, а Евросоюз своими действиями разрушит инвестиционную привлекательность, так как гарантий сохранности средств уже не будет. По словам Пескова, сейчас Брюссель "рубит сук, на котором сидит".
Европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение (...) Потому что частная собственность или право государства на свои авуары — это святое, это нельзя трогать. И вот если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий
Ранее в Брюсселе заявили, что приняли решение об изъятии части доходов от замороженных российских средств и перенаправления их Украине для закупки вооружений. При этом заявлялось, что ЕС якобы не боится действий России, которые последуют в ответ на кражу денег. С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. Однако позднее саммит глав государств Евросоюза не утвердил планы по изъятию средств российского Центробанка.
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