«Рубят сук, на котором сидят»: Песков предупредил Брюссель о последствиях кражи российских замороженных средств

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«Рубят сук, на котором сидят»: Песков предупредил Брюссель о последствиях кражи российских замороженных средств

Россия примет ответные меры в случае принятия Брюсселем решения о передаче доходов от замороженных российских активов Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля предупредил Евросоюз, что действия Брюсселя по изъятию любой части российских замороженных средств не останется без ответа со стороны России. Москва отреагирует на это удобным ей способом, а Евросоюз своими действиями разрушит инвестиционную привлекательность, так как гарантий сохранности средств уже не будет. По словам Пескова, сейчас Брюссель "рубит сук, на котором сидит".



Европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение (...) Потому что частная собственность или право государства на свои авуары — это святое, это нельзя трогать. И вот если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий

- заявил Песков в интервью "Аргументам и фактам".

Ранее в Брюсселе заявили, что приняли решение об изъятии части доходов от замороженных российских средств и перенаправления их Украине для закупки вооружений. При этом заявлялось, что ЕС якобы не боится действий России, которые последуют в ответ на кражу денег. С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. Однако позднее саммит глав государств Евросоюза не утвердил планы по изъятию средств российского Центробанка.
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    19 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:12
      «Рубят сук, на котором сидят» —

      — Видимо не они они сидят на этом "суку" ...
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        -3
        Сегодня, 08:21
        Хотелось бы спросить и у нашей вдасти,зачем деньги на запад переводили, не предполагая о последствиях и кто из ответственных лиц понесет ответственность?!
        1. Алексей Зоммер Ранг пользователя
          Алексей Зоммер
          0
          Сегодня, 08:26
          Цитата: vasyliy1
          Хотелось бы спросить и у нашей вдасти,зачем деньги на запад переводили, не предполагая о последствиях и кто из ответственных лиц понесет ответственность?!

          Есть уважительная причина: "Они нас обманули" (С).
          И какая в этом случае может быть ответственность?
          На Руси с испокон веков с дураков да юродивых не спрашивают.
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 08:27
          Цитата: vasyliy1
          вдасти,зачем деньги на запад переводили
          И ещё спросить, а почему перед началом СВО их не вывели?
        3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 09:02
          Вы структуры этих капиталов понимаете? Где они находятся можете ответить? Судя по вопросу, вряд ли...
          Деньги лежат в депозитарии Евроклиэ. Там храняться ценные бумаги и деньги за энергоносители. Ценные бумаги в основном принадлежат частным лицам, которые покупали акции зарубежных компаний. А деньги за нефть и газ там всегда депонировались, так как по старой схеме это было закреплено в договорах.
          Сейчас они депонируют деньги на покупку энергоносителей на нашей территории в Газпромбанке.
          Забрать наши деньги они не могут, это юридически невозможно. Они пытаются забрать проценты от прибыли, но и это пока не смогли согласовать, так как это тоже воровство.
          И еще один важный момент! Точную структуру этих капиталов никто не знает. Ну, или по крайней мере она не публиковалась ни у нас, ни там. Те же частные деньги вкладывались с разных источников - приложений банков например.
        4. Жнец Ранг пользователя
          Жнец
          -1
          Сегодня, 09:12
          зачем деньги на запад переводили

          Финансовая система государства очень сложная, это и вложения в американские облигации, покупка валюты западных стран, золота, участие в международных торгах, когда средства аккумулируются в западных банках. Ценные бумаги российских держателей фактически электронно расположены на Западе.
          Почему так? А как министерству финансов зарабатывать денюжки? В условиях тотального распространения доллара и евро по всему миру. Пока доллар господствует, ничего мы не сможем сделать. Вот и хранилось там куча баблосиков.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 08:30
        — Видимо не они они сидят на этом "суку" ...

        Сидят то может и они, но вместе с нами... Падать будем все вместе... Громкий получится БУМ!!! Ну так им не привыкать сук под собой пилить... Или взрывать как СП 2...
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 09:07
        Усы Пескова зашевелились, теперь нам деньги вернут)))
    2. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 08:13
      "Потому что частная собственность или право государства на свои авуары — это святое, это нельзя трогать"

      А как же пенсионная реформа? Святотатцы!
    3. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 08:14
      Эти ушлёпки понимают только силу, действие...не надо с ними вести себя по принципу " мы не такие"....только жёсткий симметричный ответ....Их активов в РФ примерно столько же... изымут наши - изъять, будут " пенки" снимать и отдавать у.крорейху - тоже " снимать". ....а уж кому отдать или как с ними поступить вопрос второстепенный.....
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:16
      Тут дело не в частной собственности ,а в России . Воровать собственность папуасов можно и нужно и на этом стоит система капитализма.
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -2
      Сегодня, 08:16
      Этот трёп об ответных мерах стал назойливым раздражением.
      Вы сделайте что-то, чтобы Запад заверещал, как резаный.
      * * *
      Объявите воздушное пространство возле Крыма бесполётной зоной для разведывательных БПЛА и самолётов НАТО и начинайте сбивать эти средства.
      * * *
      Исключите регистрацию российского бизнеса в офшорах...Прекратите торговлю энергоресурсами с Западом...
      Да мало ли?
    6. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:20
      Амеры уже отжали у нас здание Торгпредства. Тоже со стороны чиновников было много шуму и обещаний всяких кар.
      И чего ? Всё так и утихло само собой. Здание естественно амеры не вернули. Тема больше не поднимается.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 08:32
      Представитель Кремля предупредил Евросоюз...
      В который раз предупреждаем и все бестолку. На каждом очередном междусобойчике ЕС поднимает вопрос, как делить российские активы. Может уже без лишних предупреждений направить пока доходы с западных активов на поддержку СВО о чем официально заявить?
    8. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 08:34
      Они не только сук срубили , но и весь лес , хозяин полоумный так велел , хотя сам с нами отношения не рвёт и деньги наши не шакалит.
    9. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      -1
      Сегодня, 08:43
      Так их. Так , гадов недухоскрепных. Еще красными линиями припугнуть не забудьте.
      Клоун блин. Запад эти активы ужу кучу раз морозил и отжимал. Просто наши все думали, что их то не коснется. А теперь все украли -выжимаю страну, у них и отобрали:)) Не тащили бы награбленное, как безумные белки, на запад , то слали бы лесом все их попытки.
    10. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:50
      Я слышал мнение, что большая часть Западных активов, это выведенные из России деньги, это так?

      https://dzen.ru/video/watch/65f067466ccb0d2f27bd4893
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:51
      «Рубят сук, на котором сидят»: Песков предупредил Брюссель о последствиях кражи российских замороженных средств
      . Кому и сколько ещё надо доказывать, что брюссельские чиновники, это... они не сами по себе, но именно от гейропейских, национальных правительств, объединений, народов, НЕ ЗАВИСЯТ НИКАК И НИКОГДА!
    12. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:52
      Похоже мы точно также отзеркалим,конфисковывать будем только доходы западных инвестиций.Но иногда будем проводить деприватизацию.Но Набиулина обеспокоена этим процессом.Кто в курсе - собственник Восточной верфи Лазарев и ещё 7 человек арестованы и посажены под стражу.Не сбёг ,теперь пусть сидит.

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