Служба безопасности Украины (СБУ) осуществляет на территории нашей страны преступную и террористическую деятельность. В этом открыто признался ее руководитель Василий Малюк, давший интервью украинским средствам массовой информации.На вопрос журналиста о том, правда ли, что СБУ причастна к покушениям на политиков Илью Киву и Олега Царева, блогера Владлена Татарского и так далее, Малюк ответил, что официально признавать это не будет, но «вопрос точно по адресу». Тем самым, он фактически подтвердил причастность СБУ к этим преступлениям.Далее Малюк затронул тему диверсий против Крымского моста. Он заявил, что, когда российская сторона восстановит опоры моста, «возможно, снова начнут перемещать боекомплект». То есть, руководитель украинской спецслужбы открыто признал планы дальнейших террористических действий против объекта гражданской инфраструктуры. То, что в результате терактов и диверсий могут погибать и получать ранения мирные граждане, Малюка никоим образом не смущает и не интересует.Интервью директора СБУ уже вызвало соответствующую реакцию со стороны российских военкоров и обозревателей. Так, военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале дал нелестную характеристику общему облику руководителя основной украинской спецслужбы.- написал военкор.Признания шефа СБУ в террористической и преступной деятельности возглавляемой им структуры на российской территории выглядят особенно впечатляющими, если учесть, что они сделаны спустя несколько дней после чудовищного теракта в подмосковном Красногорске. Теперь еще больше оснований подозревать в причастности к теракту в ТРЦ «Крокус Сити Холл» украинские спецслужбы, которые могли взаимодействовать с непосредственными участниками расстрела мирных граждан.

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