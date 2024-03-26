Глава СБУ признал факт совершения спецслужбой преступлений на территории России

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Глава СБУ признал факт совершения спецслужбой преступлений на территории России

Служба безопасности Украины (СБУ) осуществляет на территории нашей страны преступную и террористическую деятельность. В этом открыто признался ее руководитель Василий Малюк, давший интервью украинским средствам массовой информации.

На вопрос журналиста о том, правда ли, что СБУ причастна к покушениям на политиков Илью Киву и Олега Царева, блогера Владлена Татарского и так далее, Малюк ответил, что официально признавать это не будет, но «вопрос точно по адресу». Тем самым, он фактически подтвердил причастность СБУ к этим преступлениям.



Далее Малюк затронул тему диверсий против Крымского моста. Он заявил, что, когда российская сторона восстановит опоры моста, «возможно, снова начнут перемещать боекомплект». То есть, руководитель украинской спецслужбы открыто признал планы дальнейших террористических действий против объекта гражданской инфраструктуры. То, что в результате терактов и диверсий могут погибать и получать ранения мирные граждане, Малюка никоим образом не смущает и не интересует.

Интервью директора СБУ уже вызвало соответствующую реакцию со стороны российских военкоров и обозревателей. Так, военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале дал нелестную характеристику общему облику руководителя основной украинской спецслужбы.

Малюк — классическое подтверждение теории Чезаре Ломброзо. Ряд физических признаков характеризуют личность, с рождения наделённую преступными наклонностями

- написал военкор.

Признания шефа СБУ в террористической и преступной деятельности возглавляемой им структуры на российской территории выглядят особенно впечатляющими, если учесть, что они сделаны спустя несколько дней после чудовищного теракта в подмосковном Красногорске. Теперь еще больше оснований подозревать в причастности к теракту в ТРЦ «Крокус Сити Холл» украинские спецслужбы, которые могли взаимодействовать с непосредственными участниками расстрела мирных граждан.
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    16 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +7
      Сегодня, 08:28
      Теперь еще больше оснований подозревать в причастности к теракту в ТРЦ «Крокус Сити Холл» украинские спецслужбы,

      А что? В России еще кто-то в этом сомневается? belay
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +5
        Сегодня, 08:30
        Теперь еще больше оснований подозревать в причастности к теракту в ТРЦ «Крокус Сити Холл» украинские спецслужбы,

        А что? В России еще кто-то в этом сомневается

        Только "возмущённые россияне" на форуме Во...
      2. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:31
        Никто и не сомневается в этом. Было бы реально удивительно, если бы это были не какелы.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 08:42
          Цитата: Nexcom
          Никто и не сомневается в этом. Было бы реально удивительно, если бы это были не какелы.

          Никто - это кто?
          Наши заклятые друзья пробирками со стиральным порошком трясут на заседаниях СБ ООН. Почему наши представители не обвиняют Киев в терроризме в ООН? Это нужно делать на каждом заседании. В ООН заседают не только страны Запада, но и страны Глобального Юга. Нужно доносить до них информацию.
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 08:43
            Я думаю что адекватно воспринимающие ситуацию люди не сомневаются в причастности Украины к теракту в Крокусе.
          2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 09:06
            Бросьте уже с этим ООН, пора пару складов и заводов разнести, например в Чехии, за них Третью мировую не начнут, проверено историей.
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 09:05
          Неужели этого селюка нельзя обнулить?
      3. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        +3
        Сегодня, 08:34
        Цитата: Егоза
        А что? В России еще кто-то в этом сомневается?

        Это тот случай когда желание "попариться" и "хайпануть", сильнее здравого смысла и профессионализма.
      4. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 08:46
        Служба безопасности Украины (СБУ) осуществляет на территории нашей страны преступную и террористическую деятельность.

        А нам вот это его признание надо...??? А без этого признания мы не знаем кто в убийствах наших граждан виновен...??? Единственное что должны такие как Буданов и Малюк понять, так это неизбежность и неотвратимость наказания... У Судоплатова наказывать врага когда-то очень неплохо получалось... СБУ и ГУР Украины не гнушается самых варварских и террористических методов в войне с нами, а мы все пытаемся выглядеть белыми и пушистыми... Очнитесь, в их глазах мы всегда будем варварами и ордынцами с востока, которым несправедливо достались огромные природные ресурсы... В общем мочить их нужно всем чем можно до самого их конца, а уж потом своим имиджем заниматься... am
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 08:30
      Странно что оно ещё небо коптит , таких надо к бандэре в гости отправлять.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +2
        Сегодня, 08:40
        Согласен с Вами. Уже как-то писал, повторюсь - плохо, что не используем методы работы Николая Кузнецова.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 08:45
          Цитата: Лешак
          плохо, что не используем методы работы Николая Кузнецова
          И Павла Судоплатова
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:39
      А если бы он не признал, то мы наверное об этом не знали или сомневались в этом? Малюк, Буданов и иже с ними должны стоять первыми в списках на обязательную ликвидацию без всяким мечтаний о том, что они ответят перед судом(?).
    4. German Titov Ранг пользователя
      German Titov
      0
      Сегодня, 08:47
      "Интервью директора СБУ"

      Дело в следующем, "товарисч писатель". В Службе Бандеризации Украины сия должность зовется Председатель.
    5. arhitroll Ранг пользователя
      arhitroll
      0
      Сегодня, 08:48
      кинем в него красным маркером...
    6. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      -1
      Сегодня, 08:55
      Ну так и где признание СБУ - террористической организацией хотя бы ?
      Только в постах Д.А.М, и то не уверен.

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