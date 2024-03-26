После трагических событий в подмосковном Красногорске на прошлой неделе выдвигались самые разные версии относительно того, кто мог стоять за этим ужасным терактом.Однако наиболее часто звучали разговоры о причастности к этому признанного в России террористической организацией ИГИЛ (*запрещённая организация) и возможной связи с этим украинских спецслужб.По словам же немецкого активиста и бизнесмена Кима Доткома, вполне вероятно, что обе эти версии могут быть объединены в одну. Он отметил, что лидеры ИГИЛ* находят убежище на Украине, а СБУ фактически их покрывает. Активист добавил, что одним из высокопоставленных командиров ИГИЛ два года жил на Украине, пока Вашингтон не потребовал его ареста.Таким образом, киевские власти нашли хорошее прикрытие для своих террористических атак на Россию, считает Дотком.- написал немецкий бизнесмен в одной из социальных сетей.Напомним, что 22 марта вечером в ходе террористической атаки на «Крокус Сити Холл», что в подмосковном городе Красногорске, погибли около 140 человек и ещё более 180 получили ранения. Непосредственные исполнители уже задержаны и взяты на время следствия под стражу.

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