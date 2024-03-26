Немецкий активист: Киев может использовать ИГИЛ в качестве прикрытия для террористических атак

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Немецкий активист: Киев может использовать ИГИЛ в качестве прикрытия для террористических атак

После трагических событий в подмосковном Красногорске на прошлой неделе выдвигались самые разные версии относительно того, кто мог стоять за этим ужасным терактом.

Однако наиболее часто звучали разговоры о причастности к этому признанного в России террористической организацией ИГИЛ (*запрещённая организация) и возможной связи с этим украинских спецслужб.



По словам же немецкого активиста и бизнесмена Кима Доткома, вполне вероятно, что обе эти версии могут быть объединены в одну. Он отметил, что лидеры ИГИЛ* находят убежище на Украине, а СБУ фактически их покрывает. Активист добавил, что одним из высокопоставленных командиров ИГИЛ два года жил на Украине, пока Вашингтон не потребовал его ареста.

Таким образом, киевские власти нашли хорошее прикрытие для своих террористических атак на Россию, считает Дотком.

Украина имеет возможность использовать ИГИЛ в качестве прикрытия для террористических атак наемников

- написал немецкий бизнесмен в одной из социальных сетей.

Напомним, что 22 марта вечером в ходе террористической атаки на «Крокус Сити Холл», что в подмосковном городе Красногорске, погибли около 140 человек и ещё более 180 получили ранения. Непосредственные исполнители уже задержаны и взяты на время следствия под стражу.
  • Сергей Фадеичев/ТАСС
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9 комментариев
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  1. палестинец Ранг пользователя
    палестинец
    +1
    Сегодня, 08:41
    игил-к... уже новая группировка появилась, уже и талибов обвиняют и тп... ну не удивлюсь если это очередное детище ми 6 и цру
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +1
      Сегодня, 08:49
      Цитата: палестинец
      игил-к

      Я никогда не уважал террористов. Они в основном воюют против мирного населения. Дети, женщины, старики, у них кишка тонка с мужиками бороться. Посмотрите на них, кто они без оружия? Трууууусы!!!! Даже по мужски воевать не могут. Террористов надо без суда и следствия вешать.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:55
      Киев против нас будет использовать всё что сможет использовать и к этому нужно быть просто готовыми... ИГИЛ, наша "пятая колонна", и просто корыстные нелюди, да какая разница - Киеву как то наплевать кому платить и кого нанимать из тех кто согласен русских убивать... Вот и нам нужно перестать стесняться... - На белый террор мы ответим красным террором, - пригрозил Дзержинский в 1918 году после покушения на Ленина и ответил...На террор отвечают террором... Так было всегда и так будет всегда!!! am
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:43
    Украина имеет возможность использовать ИГИЛ в качестве прикрытия для террористических атак наемников
    А с помощью спецслужб англосаксов эта возможность удваивается. Поэтому прав немец, а главное не боится идти наперекор версии навязываемой американцами о непричастности украины.
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:44
    Деньги американские ,руководство МИ-6,организаторы украинские - исполнитель наемник . Почему так не может быть .Все логично ,да и ИГИЛ сейчас есть чем заняться
  4. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 08:47
    Украина имеет возможность использовать ИГИЛ в качестве прикрытия для террористических атак наемников- написал немецкий бизнесмен в одной из социальных сетей.
    ИГИЛ это коммерческий проект для совершения военных преступлений при ведении прокси-войн. Для информации:
    11 августа 2016, 08:19
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал действующего главу государства «основателем ИГИЛ» (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»). Об этом миллиардер заявил, выступая перед своими сторонниками во Флориде.
    «Вы знаете, во многих отношениях они [террористы] почитают Обаму. Он является основателем «Исламского государства». Он — его основатель!» — заявил Трамп.
    ​А затем добавил: «Я бы сказал, что сооснователем [ИГИЛ] является бесчестная [кандидат в президенты США от Демократической партии] Хиллари Клинтон».
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:48
    Немецкий активист: Киев может использовать ИГИЛ в качестве прикрытия для террористических атак
    . Не вижу противоречий, но доказательства нужны... для суда, например.
    А так, перед нами враг и уничтожат его следует без задержек и сантиментов.
  6. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    0
    Сегодня, 09:02
    Киев может использовать ИГИЛ в качестве прикрытия

    Тут и ежу понятно ..Вспомните уна-унсо ,как зверствовали в Чечне над нашими солдатиками ..Даже чечены в шоке были
    Я не разжигаю ,но эта территория должна стать санитарной зоной ..Вспомните слова Нулланд и Буданова и все встает на свои места .Слава Богу ,что ВВП это не скрывает и прямо говорит ,кто заказал и через кого ..Зеленский вообще нашего главу государства обозвал подонком ..Ну как это все назвать и как реагировать ? Давай ВВП действуй
  7. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:06
    Что значит может? Использует!
    А вообще уже пора вовсеуслышание сказать, что и терракт 11 сентября, это дело рук спецслужб США.

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