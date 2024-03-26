В России для зоны СВО разработан новый детектор, обнаруживающий все типы беспилотников по звуку

10
В России для зоны СВО разработан новый детектор, обнаруживающий все типы беспилотников по звуку

Новый детектор обнаружения дронов разработан для российских военных, он способен засекать любые беспилотники вне зависимости от использованных радиочастот. Как пояснили в конструкторском бюро "Талламхо", прибор акустический.

Специалисты из КБ "Талламхо" разработали для применения в зоне СВО новый акустический детектор обнаружения дронов. В отличие от уже существующих приборов, ориентирующихся на частоту работы беспилотника, новый засекает БПЛА по звуку. При этом он также может определить тип беспилотника, поскольку все они "звучат" по-разному. Такое решение было принято в связи с частой сменой противником радиочастот, на которых работаю БПЛА.



Как пояснили разработчики, детектор "Малик" выпускается в двух вариантах: стационарный для установки в окопах, блиндажах и транспортных средствах, а также переносной, который вешается на бронежилет. При этом база прибора постоянно обновляется, в нее добавляются новые звуки, издаваемые дроном. Поэтому бойцы самостоятельно могут обновить программу, зайдя на специальный сайт.

(...) на каких бы частотах ни работал дрон, он все равно издает звуки при работе. Разные беспилотники гудят в разных ситуациях немного по-разному, поэтому мы собираем библиотеку сигнатур, особенностей звучания дронов, выкладываем их на сервер. Люди, использующие детекторы "Малик", могут подключать их к интернету и автоматически пополнять список сигнатур

- приводит ТАСС слова представителя КБ.

Также данный детектор способен обнаруживать дальномеры, лазеры ПТРК и снайперские прицелы на дальности до 700 метров. Прибор продолжает проходить испытания, о поставке "Малика" в войска пока не сообщалось.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    10 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Orso Ранг пользователя
      Orso
      0
      Сегодня, 08:40
      Молодцы, КБ, после разработки и внедрения системы акустической разведки БУХ1а («Сова»), уже на выходе второе изделие, как воздух, необходимое на ЛБС. Бог в помощь!
      1. olegff68 Ранг пользователя
        olegff68
        0
        Сегодня, 08:49
        А дальность обнаружения у этой Совы какая?
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 09:09
          Вчера Соловьев про этот новый детектор рассказывал. Говорит, действительно очень хороший и чувствительный прибор. Бойцы оценивают его работу высоко.
    2. Igor K_2 Ранг пользователя
      Igor K_2
      0
      Сегодня, 08:41
      Вот и на границе такие расставить, связав их в сетку с ПВО, это было бы неплохо. Всё новое, это хорошо забытое старое.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 08:46
      Комплексов разведки и контроля пространства ЛИШНИХ не бывает!!! Если они показывают полезность и эффективно работают! soldier
      Ну и о наболевшем... надо создавать единую контрольно информационную СИСТЕМУ!!! Что не было "дружественного огня", а вражьи птахи обнаруживались, определялись и уничтожались на раз, два!!!
      Никакого ИИ тут не требуется, обычная автоматизированная система контроля, управления...
      Ах да... это мечты, мечты, ну вот так soldier
      Кстати, начинать можно и с локальных систем, связать их в одно целое, по сетевому принципу, уже проще будет, чем корячится долго, над одним, "большом и великом"!
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 09:10
        Над этим сейчас все страны работают. Это сложная система. Ее создание и практическое применение даст ключевое преимущество на передовой. Я бы сказал, что она будет работать эффективнее артиллерии и танков...
    4. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      +1
      Сегодня, 09:07
      у меня такая мысль была ещё в 22г но у нас здесь никому ничего не нужно.
      плюс разбрасывание в тылу врага акустических датчиков для обнаружения хаймерсов.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 09:11
        Датчики уже давно используются и нами, и противником. Я видел несколько видео на этот счет.
    5. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      0
      Сегодня, 09:11
      выкладываем их на сервер

      А вот это палка о двух концах, с противника сняли часть работы, когда они скопируют устройство.
      Как пояснили в конструкторском бюро "Талламхо", прибор акустический.

      Также данный детектор способен обнаруживать дальномеры, лазеры ПТРК и снайперские прицелы на дальности до 700 метров.

      Вот они - новые физические принципы ))
      1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
        ВЗЭМ100
        0
        Сегодня, 09:15
        возможно он комбинированный а не только акустический

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»