«Мы не можем позволить России выиграть»: глава дипломатии ЕС объяснил необходимость поддержки Украины Западом

Мы не можем позволить России выиграть эту войну. Иначе интересы США и Европы очень пострадают. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинцев. Это в наших собственных интересах

Запад поддерживает Украину не в силу какой-то собственной щедрости и не по причине того, что «любит» украинцев. С таким заявлением выступил верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.Политик заявил, что в интересах США и Евросоюза – не допустить победы России в украинском конфликте. В противном случае интересы западного мира могут очень сильно пострадать, считает Боррель.- заявил глава дипломатии Евросоюза.Кроме того, Боррель напомнил, что для США тоже очень важно не допустить победы России. В противном случае может пострадать рейтинг Вашингтона как «ответственного партнера», способного обеспечивать безопасность своих «союзников» (то бишь, сателлитов). В связи с этим глава евродипломатии призвал власти США разблокировать и одобрить дополнительную финансовую и военную помощь Украине.Судя по всему, основной посыл обращения Борреля заключается именно в попытке воздействовать на США, чтобы они более активно помогали киевскому режиму. Власти Евросоюза понимают, что без американской помощи им вряд ли удастся и далее обеспечивать в полной мере потребности воюющей Украины в вооружениях, боеприпасах и финансировании.В связи с этим воздействие на Вашингтон становится для Европы основной задачей, но у американской администрации, судя по всему, есть несколько иное видение ситуации. Основную нагрузку по поддержке Украины и конфликта в целом многие американские политики хотят переложить на Европу.