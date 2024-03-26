«Мы не можем позволить России выиграть»: глава дипломатии ЕС объяснил необходимость поддержки Украины Западом
Запад поддерживает Украину не в силу какой-то собственной щедрости и не по причине того, что «любит» украинцев. С таким заявлением выступил верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.
Политик заявил, что в интересах США и Евросоюза – не допустить победы России в украинском конфликте. В противном случае интересы западного мира могут очень сильно пострадать, считает Боррель.
- заявил глава дипломатии Евросоюза.
Кроме того, Боррель напомнил, что для США тоже очень важно не допустить победы России. В противном случае может пострадать рейтинг Вашингтона как «ответственного партнера», способного обеспечивать безопасность своих «союзников» (то бишь, сателлитов). В связи с этим глава евродипломатии призвал власти США разблокировать и одобрить дополнительную финансовую и военную помощь Украине.
Судя по всему, основной посыл обращения Борреля заключается именно в попытке воздействовать на США, чтобы они более активно помогали киевскому режиму. Власти Евросоюза понимают, что без американской помощи им вряд ли удастся и далее обеспечивать в полной мере потребности воюющей Украины в вооружениях, боеприпасах и финансировании.
В связи с этим воздействие на Вашингтон становится для Европы основной задачей, но у американской администрации, судя по всему, есть несколько иное видение ситуации. Основную нагрузку по поддержке Украины и конфликта в целом многие американские политики хотят переложить на Европу.
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