«Мы не можем позволить России выиграть»: глава дипломатии ЕС объяснил необходимость поддержки Украины Западом

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«Мы не можем позволить России выиграть»: глава дипломатии ЕС объяснил необходимость поддержки Украины Западом

Запад поддерживает Украину не в силу какой-то собственной щедрости и не по причине того, что «любит» украинцев. С таким заявлением выступил верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.

Политик заявил, что в интересах США и Евросоюза – не допустить победы России в украинском конфликте. В противном случае интересы западного мира могут очень сильно пострадать, считает Боррель.

Мы не можем позволить России выиграть эту войну. Иначе интересы США и Европы очень пострадают. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинцев. Это в наших собственных интересах

- заявил глава дипломатии Евросоюза.

Кроме того, Боррель напомнил, что для США тоже очень важно не допустить победы России. В противном случае может пострадать рейтинг Вашингтона как «ответственного партнера», способного обеспечивать безопасность своих «союзников» (то бишь, сателлитов). В связи с этим глава евродипломатии призвал власти США разблокировать и одобрить дополнительную финансовую и военную помощь Украине.

Судя по всему, основной посыл обращения Борреля заключается именно в попытке воздействовать на США, чтобы они более активно помогали киевскому режиму. Власти Евросоюза понимают, что без американской помощи им вряд ли удастся и далее обеспечивать в полной мере потребности воюющей Украины в вооружениях, боеприпасах и финансировании.

В связи с этим воздействие на Вашингтон становится для Европы основной задачей, но у американской администрации, судя по всему, есть несколько иное видение ситуации. Основную нагрузку по поддержке Украины и конфликта в целом многие американские политики хотят переложить на Европу.
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    9 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:02
      «Мы не можем позволить России выиграть»: глава дипломатии ЕС объяснил необходимость поддержки Украины Западом

      А мы и не должны спрашивать ни у кого "позволения"... Мы должны просто выиграть!!! am
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:03
      «Мы не можем позволить России выиграть» —

      — Мы не спрашиваем вашего позволения ...
    3. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      -1
      Сегодня, 09:03
      В противном случае может пострадать рейтинг Вашингтона как «ответственного партнера», способного обеспечивать безопасность своих «союзников»

      Да, куда уж больше-то, после Афганистана?
    4. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +2
      Сегодня, 09:04
      Мы не можем позволить России выиграть эту войну. Иначе интересы США и Европы очень пострадают. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинцев. Это в наших собственных интересах

      Пупок развяжется!!! Не вы первые, не вы последние, кому Россия рога поотшибала am
    5. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 09:05
      заявил глава дипломатии Евросоюза. Мы не можем позволить России выиграть эту войну. Это в наших собственных интересах

      Вот они все делают, хотят хаос в РФ устроить и дальше оружием накачивать украину А потом, когда надумают, сами пойдут, а вернее, когда найдут ключик от встречного ядерного удара! пора РФ сносить киевский режим любыми видами оружия !
    6. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 09:06
      Почему наш МИД молчит, что Запад поддерживает террористов?!
    7. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 09:09
      А мы тебя Ехидна спрашивать не собираемся, мы просто это Сделаем ❗❗❗
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:12
      Это испанское " помело" совсем за языком не следит.Украинцы не достойны европейского райского сада,они должны умирать за его оградой.Следующий шаг будет высылка украинских мигрантов за ограду?
    9. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 09:13
      «Мы не можем позволить России выиграть»: глава дипломатии ЕС объяснил необходимость поддержки Украины Западом

      Очень жаль, что в кремлёвских кругах игнорируют это желание ЕС и позволяют им верить и надеяться, что за содействие массовым убийствам российских граждан и нанесение экономического ущерба в особо крупных размерах, им ничего не грозит.
      Уничтожать то, что наносит вред России мы можем и имеем на это право!!!
      Если такого права не предусмотрено законами страны, то эти законы нужно менять, а не ссылаться на них, как на непреодолимую догму.
      * * *
      Сегодня (только что) Скабеева с пеной у рта доказывала, что применение смертной казни не уменьшает количества преступлений. Эта женщина при этом забыла сказать, что смертная казнь полностью исключает количество рецидивов...

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