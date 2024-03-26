Ливанский генерал: «ИГ» не могло самостоятельно совершить теракт в Подмосковье, за ним стоят иностранные спецслужбы
Террористы, расстрелявшие посетителей концертного зала "Крокус сити холл", не могли действовать самостоятельно, за терактом стоит одна из иностранных спецслужб, скорей всего западных. Такое мнение высказал ливанский генерал Наджи Маляиб, являющийся одним из ведущих специалистов по террористическим группировкам на Ближнем Востоке.
Как считает эксперт, самостоятельно совершить такой теракт боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) не сумели бы. В этом преступлении четко прослеживается след работы одной из иностранных спецслужб, которая и занималась организацией этого теракта, подготовив планы атакуемого объекта, наняв террористов и снабдив их оружием. По словам Маляиба, тот же Запад уже давно использует боевиков из "ИГ"* для совершения терактов по всему миру.
- приводит ТАСС слова генерала.
При этом эксперт не исключает, что за этим терактом могут последовать и другие, поскольку кто-то намерен дестабилизировать обстановку в России, не сумев победить ее на Украине.
- добавил он.
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