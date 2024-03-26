Ливанский генерал: «ИГ» не могло самостоятельно совершить теракт в Подмосковье, за ним стоят иностранные спецслужбы

Боевикам, связанным с экстремистской группировкой "Исламское государство"* помогли зарубежные спецслужбы. Без их содействия как смогли бы террористы незаметно проникнуть в Россию и подготовиться к такой масштабной и дерзкой вооруженной вылазке?

Судя по всему, закулисные режиссеры замыслили дестабилизировать обстановку в России с тем, чтобы помешать развитию наступления на украинском фронте