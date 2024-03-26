Ливанский генерал: «ИГ» не могло самостоятельно совершить теракт в Подмосковье, за ним стоят иностранные спецслужбы

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Ливанский генерал: «ИГ» не могло самостоятельно совершить теракт в Подмосковье, за ним стоят иностранные спецслужбы

Террористы, расстрелявшие посетителей концертного зала "Крокус сити холл", не могли действовать самостоятельно, за терактом стоит одна из иностранных спецслужб, скорей всего западных. Такое мнение высказал ливанский генерал Наджи Маляиб, являющийся одним из ведущих специалистов по террористическим группировкам на Ближнем Востоке.

Как считает эксперт, самостоятельно совершить такой теракт боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) не сумели бы. В этом преступлении четко прослеживается след работы одной из иностранных спецслужб, которая и занималась организацией этого теракта, подготовив планы атакуемого объекта, наняв террористов и снабдив их оружием. По словам Маляиба, тот же Запад уже давно использует боевиков из "ИГ"* для совершения терактов по всему миру.



Боевикам, связанным с экстремистской группировкой "Исламское государство"* помогли зарубежные спецслужбы. Без их содействия как смогли бы террористы незаметно проникнуть в Россию и подготовиться к такой масштабной и дерзкой вооруженной вылазке?

- приводит ТАСС слова генерала.

При этом эксперт не исключает, что за этим терактом могут последовать и другие, поскольку кто-то намерен дестабилизировать обстановку в России, не сумев победить ее на Украине.

Судя по всему, закулисные режиссеры замыслили дестабилизировать обстановку в России с тем, чтобы помешать развитию наступления на украинском фронте

- добавил он.
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    27 комментариев
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    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +12
      Сегодня, 09:25
      Мы в России все знаем и понимаем ..Сосредотачиваемся ! Отвлекаться от проблемы с окраины не будем !
      Продожаем долбить и выводить из строя инфроструктуру ..Возможно будут ликвидации самых оголтелых русофобов
      Время настало !
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +6
        Сегодня, 09:42
        Начнем с того, что ИГИЛ создали ЦРУ! На этом и закончим тему.
        1. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          +5
          Сегодня, 09:55
          Цитата: Михаил-Иванов
          Начнем с того, что ИГИЛ создали ЦРУ! На этом и закончим тему.

          И Израиль тут тоже имел свои интересы ..Вспомните фото ,как Нетаньяха посещал раненных сбежавших боевиков из Сирии ,когда Россия начала их уничтожать вмести с Сирией пригласивших нас официально Игил исчезло с карты ,а то они уже там и валюту свою начали печатать и видео постоянное с резаньем голов и т.д.
          Простые парни Прохоренко(герой России вызвавший огонь на себя ) и т.д. Уничтожили их ценою своей жизни .. И продолжаем их мочить ! Арабский мир уважает Россию и это злит запад жутко Я опять отвлекся ..
          Цель России -это Украина вот там все наши первоочередные проблемы и нужно решить их
          Не отвлекаемся !!!!!!!!!!!!!
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 10:19
            Нетаньяху брат близнец Зеленского!
            1. Ганзалес Ранг пользователя
              Ганзалес
              0
              Сегодня, 10:45
              Цитата: Михаил-Иванов
              Нетаньяху брат близнец Зеленского!

              Если только по крови ,но по уму обыкновенный осел ,впереди которого морковку держат и он туп идет в нужном направлении по трупам
              И счета его пухнут за рубежом от каждой морковки
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 10:21
          Цитата: Михаил-Иванов
          Начнем с того, что ИГИЛ создали ЦРУ! На этом и закончим тему.

          Очень интересно: кто и как передал террористам оружие и боеприпасы?
          Это ж не закладку с наркотой прикопать у забора.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 09:46
        Правнуки басмачей хотят взять реванш.
        Основатели/спонсоры/инструктора движения(Кокандская автономия) были турки и британцы.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 09:26
      — ИГИЛ* уже сам про себя забывать стал,а тут такое ему "в заслугу" западные СМИ* ставят...
    3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +6
      Сегодня, 09:27
      В этом преступлении четко прослеживается след работы одной из иностранных спецслужб, которая и занималась организацией этого теракта, подготовив планы атакуемого объекта, наняв террористов и снабдив их оружием. По словам Маляиба, тот же Запад уже давно использует боевиков из "ИГ"* для совершения терактов по всему миру.
      Чего "вокруг да около". Сказал бы сразу - мелкобриты. Со своими кураторами из мерикатосии.
      Ждём официальных заявлений.
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 10:05
        Цитата: a.s.zzz888
        Чего "вокруг да около". Сказал бы сразу - мелкобриты. Со своими кураторами из мерикатосии.

        Все так дружище ! Тут и к бабке не ходи
        Цитата: a.s.zzz888
        Ждём официальных заявлений.

        Да вроде ВВП уже сказал все .. Долбим окраину до полной Победы !!!
        Нас пытаются отвлечь от главной цели и у них получается падлов ..
    4. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 09:28
      СБУ и ГУР Украины, ЦРУ, АНБ и ФСБ Штатов, МИ 6 Британия, ИГИЛ - все они одним миром (скорее дерьмом) мазаны и , судя по всему, все поучаствовали в этом массовом убийстве... Коллективная ответственность... А сейчас каждый будет отмазываться, валя всё на другого... И вроде и правду говорят, но только очень частичную... am
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +7
      Сегодня, 09:30
      Ливанский генерал: «ИГ» не могло самостоятельно совершить теракт в Подмосковье, за ним стоят иностранные спецслужбы
      . Ничего нового не сказал... но, нужны доказательства.
      Хотя, кому они нужны, в конце концов... позиции ясны, враг определён... теперь в бой! soldier
    6. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 09:35
      Скорее всего Украина здесь только "на подтанцовке". Планировала теракт Британия (США), исполнила диаспора. Диаспоры под контролем США и Британии. То что эти зверьки двигались в сторону Украины, ни о чем не говорит. Украинцы их бы сами на границе постреляли ( зачем им живые исполнители?) и ещё бы обвинили Россию в заброске террористов на Украину.
    7. Million Ранг пользователя
      Million
      +2
      Сегодня, 09:39
      Цену набивает иностранным спецслужбам.
      В Москве оружие есть ,наверное,у каждого бородатого брюнета.
      Узнать планировку помещения тоже большого труда не составляет.
      А вот найти дураков для такого теракта,кмк,не так то просто.
      Хотя...
    8. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 09:43
      Цитата: Владимир М
      Скорее всего Украина здесь только "на подтанцовке". Планировала теракт Британия (США), исполнила диаспора.


      что об этом миллион раз повторять, уже все знают.
      Мигранты из средней азии (потенциальные террористы) не нужны. Они что? - делают торы и панцыри? Вывезти поездами под конвоем всех на среднеазиатскую/таджикскую родину и не будет проблем.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 09:54
        Но почему-то все наши СМИ валят только на Украину и тишина про диаспоры. Ну а на счёт вывезти - не получится, это невозможно сделать даже теоретически.
        1. taiga2018 Ранг пользователя
          taiga2018
          0
          Сегодня, 10:01
          Цитата: Владимир М
          Но почему-то все наши СМИ валят только на Украину и тишина про диаспоры.

          Может быть потому,что эти террористы это ничтожная часть диаспоры,а основная масса обычные трудяги которые делают ту работу на которую не согласны местные.А вот основная масса украинцев мечтают уничтожить Россию,и именно Украина а не диаспора обстреливает наши территории.
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 10:14
            У них родовые племенные отношения, и без руководства диаспор ничего не происходит. Скажет диаспора - пойди убей, соверши теракт, пойдет и сделает.
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 10:29
          Цитата: Владимир М
          Ну а на счёт вывезти - не получится, это невозможно сделать даже теоретически
          А вывозить и не надо никого. Просто создать условия, чтобы они сами уехали. Да ещё и за свой счет. Сделать это не сложно
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            0
            Сегодня, 10:45
            По вопросу вывезти - отвечал товарищу выше. А вот создать условия - это не так просто, надо сначала объявить диаспоры вне закона и не стоит забывать, их стало очень много. Есть среди них вполне вменяемые и их не мало, но с учётом того что у них родоплеменные отношения - они будут в любом случае делать то, что скажет диаспора. Я уже здесь писал - в культурной столице нашей Родины есть так называемая "Апрашка", куда зайти полиция не сможет без "войсковой операции". И так во всех регионах страны. Какие это надо силы и ресурсы, то бы все повернуть назад, да ещё и во время СВО.
    9. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      -1
      Сегодня, 09:46
      Все всё знают,и наше руководство в том числе,но проблема в другом,а захочет ли оно,это руководство обвинить настоящих,западных заказчиков этого преступления ведь тогда придется как минимум разрывать с ними дип.отношения.А иначе как то не хорошо получится-с одной стороны раздувать щеки мол мы всех найдем и накажем,а с другой стороны как ни в чем не бывало сотрудничать с покровителями террористов.
    10. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +2
      Сегодня, 09:48
      ИГ совершает много терактов. Они всегда работают по заказу или это уникальный случай?
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:49
      за терактом стоит одна из иностранных спецслужб, скорей всего западных
      Ведущий специалист по террористическим группировкам на БВ знает о чем говорит. И логично привязывает это к украине
      закулисные режиссеры замыслили дестабилизировать обстановку в России с тем, чтобы помешать развитию наступления на украинском фронте
    12. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 09:54
      Американцы сами себя раскрыли . Еще пожар не потушили ,еще следственные действия не начинали ,а представители США открыто заявили что это ИГИЛ,а не Украина .
      Значит знали или сами помогли ?
    13. stoqn477 Ранг пользователя
      stoqn477
      -1
      Сегодня, 09:58
      Ливанский генерал, эксперт по терроризму....Серьезно!? Откуда они такие приходят?
    14. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 10:05
      Конечно стоят, уши ми6,цру и гур как шея у жирафа торчат!
    15. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 10:15
      Да его там и не было, чистой воды работа украинских нацистов и их кураторов с Запада

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