В России разработана новая многоцелевая кассетная мина для уничтожения бронетехники и личного состава противника
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Фото иллюстрационное
Российские военные в зоне СВО в скором времени получат на вооружение многоцелевую кассетную мину. Патент на это изделие получило Министерство обороны России.
Новая многоцелевая кассетная мина предназначена для поражения бронетехники и личного состава противника, она уже прошла все необходимые испытания, техническая документация для запуска изделия в серию также подготовлена. Отмечается, что мина устанавливается с помощью систем дистанционного минирования, с помощью данного боеприпаса можно заменить минные поля смешанного типа, и вместо установки противотанковых и противопехотных мин "засеивать" минные поля новым изделием.
Изобретение относится к боеприпасам, а именно к инженерным минам, устанавливаемым на местности при помощи средств дистанционного минирования против бронетанковой техники и живой силы противника. (...) Заявляемая мина обеспечивает эффективное поражающее действие как по живой силе противника, так и по бронетанковой технике
Подробности о новой мине отсутствуют, кроме того, что она кассетная и эффективна в поражении как бронетехники, так и личного состава противника. По срокам поставки в войска также данных нет, отмечается, что изготовлены образцы, прошедшие испытания, о технической документации говорилось выше.
Ранее сообщалось, что разработчиком новых кассетных мин является концерн "Техмаш".
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