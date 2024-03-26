В России разработана новая многоцелевая кассетная мина для уничтожения бронетехники и личного состава противника

11
В России разработана новая многоцелевая кассетная мина для уничтожения бронетехники и личного состава противника

Фото иллюстрационное


Российские военные в зоне СВО в скором времени получат на вооружение многоцелевую кассетную мину. Патент на это изделие получило Министерство обороны России.



Новая многоцелевая кассетная мина предназначена для поражения бронетехники и личного состава противника, она уже прошла все необходимые испытания, техническая документация для запуска изделия в серию также подготовлена. Отмечается, что мина устанавливается с помощью систем дистанционного минирования, с помощью данного боеприпаса можно заменить минные поля смешанного типа, и вместо установки противотанковых и противопехотных мин "засеивать" минные поля новым изделием.

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к инженерным минам, устанавливаемым на местности при помощи средств дистанционного минирования против бронетанковой техники и живой силы противника. (...) Заявляемая мина обеспечивает эффективное поражающее действие как по живой силе противника, так и по бронетанковой технике

- приводит ТАСС выдержку из документа.

Подробности о новой мине отсутствуют, кроме того, что она кассетная и эффективна в поражении как бронетехники, так и личного состава противника. По срокам поставки в войска также данных нет, отмечается, что изготовлены образцы, прошедшие испытания, о технической документации говорилось выше.

Ранее сообщалось, что разработчиком новых кассетных мин является концерн "Техмаш".
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    11 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 09:50
      Отмечается, что мина устанавливается с помощью систем дистанционного минирования, с помощью данного боеприпаса можно заменить минные поля смешанного типа, и вместо установки противотанковых и противопехотных мин "засеивать" минные поля новым изделием.
      Дело хорошее. Надеюсь самоликвидатор имеется.
    2. tarakan Ранг пользователя
      tarakan
      +3
      Сегодня, 09:54
      Цитата: a.s.zzz888
      Отмечается, что мина устанавливается с помощью систем дистанционного минирования, с помощью данного боеприпаса можно заменить минные поля смешанного типа, и вместо установки противотанковых и противопехотных мин "засеивать" минные поля новым изделием.
      Дело хорошее. Надеюсь самоликвидатор имеется.
      " "самоликвидаторов" ещё много осталось, на все мины хватит
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        +1
        Сегодня, 10:11
        Цитата: tarakan
        "самоликвидаторов" ещё много осталось, на все мины хватит

        Все имеется Шериф soldier ..Наши Кулибины работают на износ ..Спасибо вам и низкий поклон ,не продались западу и школу конструкторов сохранили и не свалили в США и Израиль
        Работаем над укрианским вопросом и не отвлекаемся на провокации
    3. fax66 Ранг пользователя
      fax66
      +4
      Сегодня, 09:58
      Не знаю... Мне не интересно читать такие "новости". Наслушались уже про такие разработки по самое "не хочу". Новости это - "... испытано в зоне СВО, по результатам внесены изменения, запущено в серийное производство".
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        +3
        Сегодня, 10:12
        есть еще аналогов нет и на новых физических принципах)))ну хорошие понты иногда нужны)))но на новых физических принципах это однозначно кю и цак в нос
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 09:59
      Полигон для испытаний в боевых условиях есть , фауны для утилизации тоже достаточно.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:04
      Понятно, что использование минных заграждений при обороне, показали свою эффективность!
      Оружие не новое, но будет востребована всегда, особенно в конфликтах высокой интенсивности.
    6. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 10:05
      Ощущение такое, что статья написана искусственным интеллектом. Кассетная мина это боеприпас к 120-мм или 240-мм миномету. А по содержимому статьи становится понятно, что это вид боеприпаса к РСЗО типа "Земледелие" или "Град", скорее всего, способный создавать минные поля комбинированного типа.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 10:26
        А разве их не видно на поверхности?
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 10:30
          Мины ПОМ-2 и ПОМ-3, даже если видишь, приблизиться к ним затруднительно.
          Но, вообще, не об этом я написал. Заголовок статьи и терминология не бьются с содержанием.
    7. Слон Ранг пользователя
      Слон
      0
      Сегодня, 10:51
      Осталось дать некоторым волшебного пинка чтоб запустить производство. Кстати что-то не слышны экспертные оценки по применению ВС РФ старых добрых лепестков!?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»