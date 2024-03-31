Уничтожитель мостов: почему Киев так жаждет заполучить немецкие ракеты TAURUS
В последнее время из новостных лент практически не выбывают обсуждения вероятной поставки Германией крылатых ракет авиационного базирования TAURUS на Украину. Несмотря на то, что канцлер Олаф Шольц активно «сопротивляется» передаче ВСУ вышеупомянутых боеприпасов, мы все прекрасно помним историю с «Леопардами», которые после аналогичного «нежелания» главы правительства ФРГ массово появились в зоне проведения Россией СВО.
Между тем особый интерес к «Таурусам» возник после скандальной утечки разговора немецких офицеров, где обсуждался удар этими крылатыми ракетами по Крымскому мосту. Вероятно, именно с этой целью Киев так активно выпрашивает у ФРГ данные ракеты.
Собственно, это и не удивительно, учитывая характеристики боеприпаса.
Начать стоит с того, что Taurus – это совместная шведско-немецкая разработка. При этом на вооружении она стоит только у армий ФРГ и Испании.
Ракета имеет несколько модификаций. Но если говорить о вероятных поставках на Украину и рассуждениях немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, то, очевидно, речь идет о TAURUS KEPD 350.
Число 350 в названии указывает на дальность поражения целей. Однако по некоторым данным, немцам удалось увеличить ее до 500 км.
Ракета приводится в движение турбореактивной силовой установкой Williams International P8300-15 с тягой 6,67 кН. Что характерно, выходные каналы двух воздухозаборников «искривлены» таким образом, чтобы экранировать турбину двигателя от обнаружения наземными РЛС.
TAURUS оснащена комбинированной спутниковой и инерционной системой наведения. В то же время система навигации TRN позволяет вести боеприпас по сложному рельефу, а подсистема IBN – корректироваться по данным цифровых карт.
Впрочем, самое примечательное в немецкой ракете – это ее боевая часть MEPHISTO, масса которой составляет 481 кг.
При этом 81 из них приходится на кумулятивный, а остальные 400 – на фугасный заряд.
Работает это все следующим образом. Лазерный дальномер, расположенный в носовой части ракеты, определяет оптимальное расстояние для подрыва кумулятивной части и максимального воздействия на цель. Далее идет подрыв фугасного заряда.
Что характерно, форма последнего оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород. При этом система PIMPF с элементами искусственного интеллекта, которой оснащена боевая часть ракеты, может быть запрограммирована на подземный или воздушный подрыв.
Собственно, именно поэтому TAURUS KEPD 350 называют «убийцей (уничтожителем) мостов». Этим же объясняются и рассуждения немецких офицеров, а также неистовое желание киевских властей заполучить боеприпас. Особенно на фоне предстоящих поставок истребителей F-16, которые могут стать носителями «Таурус».
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