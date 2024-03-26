В якобы игиловских аккаунтах много угроз в адрес России, но нет угроз США и Израилю из-за Газы

Сразу после чудовищного теракта в Подмосковье в СМИ стали говорить о причастности ИГИЛ (признанная в России террористической запрещенная организация) к этому, ссылаясь на якобы официальное сообщение этой организации в социальных сетях, где она берет на себя ответственность за теракт.Однако многие эксперты допускают мысль, что это всё фейковые сообщения в фейковых аккаунтах, так как в наше время не составляет труда создать аккаунты в разных соцсетяц, выдавая себя за другого. Как говорят на самом западе - операция под чужим флагом. И даже если это действительно пишут некие игиловцы*, то эксперты отмечают, что они уже давно берут на себя ответственность за любой теракт, не имеющий к ним отношения.Прослеживая сообщения, которые периодически выкладываются на аккаунтах в различных соцсетях, пытающихся позиционировать себя как ИГИЛ*, наблюдательные журналисты и эксперты в медиасреде заметили, что в них много говорится об угрозах в отношении России и российских граждан, но почему-то нет никаких угроз в отношении Израиля и поддерживающих его Соединённых Штатов, которые уже больше полугода ведут настоящую бойню в секторе Газа.Стоит отметить, что на фоне теракта в Красногорске на задний план ушли зверства, чинимые израильской армией в Газе в эти дни, где ежедневно погибают десятки мирных жителей. Также, заявляя о «негуманном отношении» к арестованным в России террористам, прозападные аккаунты не вспоминают о том, как с террористами (даже предполагаемыми) обращаются военнослужащие ЦАХАЛ, израильские спецслужбы и американское ЦРУ в своих спецтюрьмах.Стоит также отметить, что ни один игиловец почему-то (ну если организация позиционирует себя как якобы поборницей ислама) не воюет в Газе против Израиля. Вся их агрессия направлена в основном против мусульман в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах. Что же это за «Исламское государство»*, если оно атакует своих единоверцев?..