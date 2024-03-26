В якобы игиловских аккаунтах много угроз в адрес России, но нет угроз США и Израилю из-за Газы

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В якобы игиловских аккаунтах много угроз в адрес России, но нет угроз США и Израилю из-за Газы

Сразу после чудовищного теракта в Подмосковье в СМИ стали говорить о причастности ИГИЛ (признанная в России террористической запрещенная организация) к этому, ссылаясь на якобы официальное сообщение этой организации в социальных сетях, где она берет на себя ответственность за теракт.

Однако многие эксперты допускают мысль, что это всё фейковые сообщения в фейковых аккаунтах, так как в наше время не составляет труда создать аккаунты в разных соцсетяц, выдавая себя за другого. Как говорят на самом западе - операция под чужим флагом. И даже если это действительно пишут некие игиловцы*, то эксперты отмечают, что они уже давно берут на себя ответственность за любой теракт, не имеющий к ним отношения.



Прослеживая сообщения, которые периодически выкладываются на аккаунтах в различных соцсетях, пытающихся позиционировать себя как ИГИЛ*, наблюдательные журналисты и эксперты в медиасреде заметили, что в них много говорится об угрозах в отношении России и российских граждан, но почему-то нет никаких угроз в отношении Израиля и поддерживающих его Соединённых Штатов, которые уже больше полугода ведут настоящую бойню в секторе Газа.

Стоит отметить, что на фоне теракта в Красногорске на задний план ушли зверства, чинимые израильской армией в Газе в эти дни, где ежедневно погибают десятки мирных жителей. Также, заявляя о «негуманном отношении» к арестованным в России террористам, прозападные аккаунты не вспоминают о том, как с террористами (даже предполагаемыми) обращаются военнослужащие ЦАХАЛ, израильские спецслужбы и американское ЦРУ в своих спецтюрьмах.

Стоит также отметить, что ни один игиловец почему-то (ну если организация позиционирует себя как якобы поборницей ислама) не воюет в Газе против Израиля. Вся их агрессия направлена в основном против мусульман в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах. Что же это за «Исламское государство»*, если оно атакует своих единоверцев?..
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20 комментариев
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  1. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +6
    Сегодня, 10:24
    пишут некие игиловцы

    Нет это пишут некие Угиловцы...
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 10:29
      Настоящие игиловцы уже пообещали липовым игиловцам отрезать головы-те им ответили таким же обещанием! wassat wassat
    2. Monster_Fat Ранг пользователя
      Monster_Fat
      +6
      Сегодня, 10:39
      Всё это лишний раз подтверждает то, что ИГИЛ создан англо-саксами и израильскими спецслужбами для своих корыстных целей.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 10:56
        Цитата: Monster_Fat
        Всё это лишний раз подтверждает то, что ИГИЛ создан англо-саксами и израильскими спецслужбами для своих корыстных целей.

        И не только ИГИЛ. Аль-Каида и множество других радикальных исламских террористических организаций созданы и финансируются США.
  2. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 10:24
    Что-то мне подсказывает что из этих липовых игиловских эккаунтов свиные ушки торчат.... lol
    Салоеды палятся.
  3. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 10:26
    В якобы игиловских аккаунтах много угроз в адрес России, но нет угроз США и Израилю из-за Газы
    Некоторые еще помнят как американцы и евреи помогали игил воевать в Сирии, они по одну сторону баррикад, если в принципе игил это не их рук дело. Опыт с Талибаном, Хамас и прочими по всему миру говорит что это очень даже вероятно.
  4. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 10:26
    Что же это за «Исламское государство»*, если оно атакует своих единоверцев?

    Фейковое... request
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +2
      Сегодня, 10:30
      Цитата: Васян1971
      В якобы

      Сто процентов! yes
    2. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +3
      Сегодня, 10:36
      Даже за публичное сожжение корана ни один швед от рук игил не пострадал (или кто там это сделал)
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 10:38
        им там в Швеции банды мигрантов похохотать устраивают. если интересно - вот, можете там почитать про это - перестрелки, взрывы на улицах и прочее.
        swedinfo.ru
  5. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +2
    Сегодня, 10:33
    Что же это за «Исламское государство»*, если оно атакует своих единоверцев?.

    Ясно откуда ноги растут, если мусульмане воюют со своими. Ставленники США и того же Израиля.
  6. Alex DHG Ранг пользователя
    Alex DHG
    +2
    Сегодня, 10:37
    А что, собсно, странного? Игил - это карманные западные прокси бармалеи. У других игроков - свои прокси бармалеи.
  7. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +2
    Сегодня, 10:42
    ISIS is produced by the 'intercourse' between CIA and Mossad. Will ISIS attack beloved 'mummy and daddy'?
  8. smart fellow Ранг пользователя
    smart fellow
    +3
    Сегодня, 10:42
    Интересно, что никто не предполагает причастность евреев к теракту в Крокусе. Называются Украина, США, Великобритания как выгодоприобретатели, хотя как раз Израилю очень нужно направить мировое мнение против мусульман из-за проводимой "операции" уничтожения мирного населения в Газе. А уж действовать исподтишка, подставляя других, они мастера. Вспомнить хотя бы российский самолет сбитый сирийцами.
    Так называемая гражданская война в Сирии началась с невероятно эффективных терактов против сирийской армии и других силовых структур, когда подгонялись грузовики или легковые автомобили с тоннами взрывчатки и подрывались возле казарм. Или боевики закладывали тонны взрывчатки в канализации под казармами. И лишь несколько месяцев назад сирийские спецслужбы арестовали 2 граждан Сирии (один из них штабной офицер) которые были завербованы несколько лет назад израильской разведкой за смешные деньги в несколько тысяч долларов и передали ей планы подземных коммуникаций и канализации Дамаска. Боевиков готовили в Иордании американские и израильские инструкторы, т.е. Израиль как бы ни причем, это иорданцы.
    Самое смешное, что даже Зеленский еврей, вот уж справедлива песенка "Если в кране нет воды ...".
    1. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      0
      Сегодня, 10:58
      Цитата: smart fellow
      что никто не предполагает причастность евреев к теракту в Крокусе

      Наверняка рассматривают все варианты. Здесь главное найти настоящих заказчиков. Иначе теракт может повторится и к власти появятся много неудобных вопросов. Ведь уродов готовых на массовые убийства везде хватает, в отличии от больших денег. Убивать бесплатно даже фанатики не будут.
  9. Tarasios Ранг пользователя
    Tarasios
    +1
    Сегодня, 10:44
    Правильные вопросы. Но Запад, как всегда, их проигнорирует. У меня тесть так делает: когда он слышит что то неудобное для него, то просто делает морду кирпичом, стеклянный взор устремляет вдаль, типа он вообще не разговаривал только что что с тобой и бочком, бочком, аки крабик, сруливает ;)
  10. solar Ранг пользователя
    solar
    +1
    Сегодня, 11:01
    наблюдательные журналисты и эксперты в медиасреде заметили, что в них много говорится об угрозах в отношении России и российских граждан, но почему-то нет никаких угроз в отношении Израиля и поддерживающих его Соединённых Штатов, которые уже больше полугода ведут настоящую бойню в секторе Газа.

    Автор просто не понимает, о чем пишет, или сознательно вводит читателей в заблуждение.
    Между запрещенным ИГИЛ и ХАМАС в Газе давно уже острый конфликт, они территории влияния делят.
    Неудивительно, что они ХАМАСу не особо сочуствуют.
    ХАМАС ИГИЛу не товарищ...
    В секторе Газа назревает конфликт между ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России), действующим на Синайском полуострове, и контролирующим палестинский анклав исламским движением сопротивления (ХАМАС). В политбюро организации «Известиям» заявили, что намерены бороться с террористами и не позволят их идеологии распространяться в регионе.

    https://iz.ru/634442/andrei-ontikov/igil-mozhet-nachat-voinu-s-khamas
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:22
      Цитата: solar
      наблюдательные журналисты и эксперты в медиасреде заметили, что в них много говорится об угрозах в отношении России и российских граждан, но почему-то нет никаких угроз в отношении Израиля и поддерживающих его Соединённых Штатов, которые уже больше полугода ведут настоящую бойню в секторе Газа.

      Автор просто не понимает, о чем пишет, или сознательно вводит читателей в заблуждение.
      Между запрещенным ИГИЛ и ХАМАС в Газе давно уже острый конфликт, они территории влияния делят.
      Неудивительно, что они ХАМАСу не особо сочуствуют.
      ХАМАС ИГИЛу не товарищ...
      В секторе Газа назревает конфликт между ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России), действующим на Синайском полуострове, и контролирующим палестинский анклав исламским движением сопротивления (ХАМАС). В политбюро организации «Известиям» заявили, что намерены бороться с террористами и не позволят их идеологии распространяться в регионе.

      https://iz.ru/634442/andrei-ontikov/igil-mozhet-nachat-voinu-s-khamas

      Тогда "Исламский"- просто бренд.Как 'Адидас" или "Коммунистическая" у Зюганова
  11. Skif3216 Ранг пользователя
    Skif3216
    0
    Сегодня, 11:17
    Даже если глава игил выступит и скажет что "так нелюбит Россию что даже кушать неможет" и лично отдал приказ на теракт в котором ему помогли братья из Турции и Таджикистана,все равно будут виноваты США, Великобритания ,Франция,Германия ,Украина, Прибалтика, Канада и Казахстан(на всякий случай, больно Токаев мутный)+можно еще дабавить кто нам не нравится, это будет политически правильно.
  12. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    0
    Сегодня, 11:19
    Ну так, к примеру, в отличие от РФ, Израиль "красные линии" не рисует и в один прекрасный день в дом к угрожающему, когда он там, может неожиданно прилететь бомба или ракета или просто 9 грамм свинца в затылок. Так что чревато это, а, как показали события в Крокусе, не все правоверные и не очень стремятся в рай с гуриями.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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