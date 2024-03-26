Американский телеканал: Группировка ИГИЛ-К активна в Афганистане, Пакистане, Иране и может «напасть» на Европу и США

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Американский телеканал: Группировка ИГИЛ-К активна в Афганистане, Пакистане, Иране и может «напасть» на Европу и США

Сразу после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» ответственность за это чудовищное преступление взяла на себя международная террористическая организация «Исламское государство в Хорасане» (ИГИЛ-К)*. Эту версию охотно подхватила западная официальная пропаганда.

Американские и европейские политики, чиновники и лояльные правящим элитам СМИ вновь дружно заговорили об угрозах международного радикального исламистского терроризма. Американский новостной телеканал NBC News опубликовал на своем сайте статью, посвященную «новой» террористической угрозе со стороны исламистов, о которой в США якобы подзабыли в последние полтора десятилетия. Все это время американские разведслужбы и официальные лица главными угрозами называли Китай и Россию, затем по списку следовали пандемия, кибератаки и изменения климата.



Теперь, после событий в Красногорске, многие эксперты в США стали называть группировку «Исламское государство в Хорасане»* даже более опасной, чем основная организация ИГИЛ*, ответвлением которой она и является. Специалист по борьбе с терроризмом из Джорджтаунского университета Дэниел Байман напомнил телеканалу, что именно эта организация взяла на себя ответственность за теракт в январе этого года в Иране. Тогда в результате самоподрыва двух смертников погибли более ста человек. Официальные лица США утверждают, что ИГИЛ-К* также несет ответственность за взрыв в 2021 году возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и 170 мирных Афганцев.

При этом телеканал со ссылкой на неназванных американских официальных лиц утверждает, что группировка ИГИЛ-К* активна не только в Афганистане, но и в Пакистане и Иране. Согласно отчета Совета Безопасности ООН от июля 2023 года, эта исламистская группировка насчитывает от 4000 до 6000 членов в Афганистане, включая боевиков и их родственников.

На прошлой неделе командующий Центральным командованием США генерал Михаэль Курилла заявил в Конгрессе, что ИГИЛ-К* представляет серьезную угрозу для внутренней безопасности Соединенных Штатов и Европы. Генерал напомнил, что более 9000 боевиков этой организации находятся в сирийских лагерях для военнопленных. Курилла считает, что их необходимо репатриировать в США для проведения расследования и суда.

Телеканал утверждает, что официальные лица США якобы предупреждали Иран и Россию, что ИГИЛ-К* готовит террористические акции в этих странах. Однако, продолжает автор статьи, Москва «отвергла» эти сигналы. И вот тогда американское посольство в России опубликовало публичное заявление, в котором предупредило американцев держаться подальше от концертных залов и других мест массового скопления людей. Как известно, российская сторона отвергает информацию, что США официально уведомляли соответствующие российские структуры о готовящемся теракте.

Это показывает, что возможности США по борьбе с терроризмом остаются важным фактором. Если они пытаются что-то предпринять в Европе или Соединенных Штатах, есть, по крайней мере, разумный шанс, что американская разведка сможет это обнаружить

— считает Байман.

Тем не менее, американские официальные лица обеспокоены тем, что, хотя спецслужбы США могут обнаружить планирование крупных акций, в которых участвуют несколько террористов, они не могут гарантировать, что раскроют заговор, предусматривающий отправку одного или двух человек в США, или заговор, в котором участвует экстремист-одиночка, который уже находится в стране. Одновременно Вашингтон не исключает и проведение терактов в Европе.

Нанося удары по российским объектам, ИГИЛ-К* частично стремится воспрепятствовать дальнейшему вмешательству России (в свою деятельность) на Ближнем Востоке

— считают эксперты по терроризму Сара Хармуш и Амира Джадун, подразумевая активную борьбу с ИГИЛ* правительственной армии и российского военного контингента в Сирии.

На самом деле, подобные страшилки нужны Вашингтону совсем для другого. Во-первых, США стараются отвести подозрения в причастности к теракту в Красногорске киевского режима, о чем Белый дом поспешил объявить еще до задержания четырех исполнителей акции. И это при том, что схвачены они были в Белгородской области при попытке прорваться к украинской границе.

Во-вторых, реинкарнация исламистской угрозы нужна США, чтобы и дальше оправдывать свое военное присутствие на Ближнем Востоке, включая оккупацию части территории Сирии. Кроме того, Штаты нашли очередной повод надавить на Иран, САР и другие государства этого региона, в первую очередь поддерживающие партнерские отношения с Россией и проводящие антиамериканскую политику.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ
  • https://stopterror.uz
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11 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:35
    ну сейчас амеры будут вовсю песни про исламский международный терроризм петь...
    какелов то надо же как-то отмазать.
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 10:41
      какелов то надо же как-то отмазать.

      Им не какклов отмазать хочется а от себя стрелки перевести. Ведь они спонсируют и управляют какелами а следовательно при делах в любом раскладе.
    2. Ильнур Ранг пользователя
      Ильнур
      0
      Сегодня, 10:41
      какелов то надо же как-то отмазать.

      Не какелов, а отмазать себя, какелы - это инструмент англосаксов nиндосов и дермосаксов...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 10:37
    «Группировка ИГИЛ* может "напасть" на Европу и США» —

    — Сами ИГИЛ* вспомнили,теперь сами перепугались ...
  3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:37
    Борьба США с ИГИЛ - это борьба нанайский мальчиков.
    1. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 11:20
      Цитата: Смею_заметить_
      Борьба США с ИГИЛ - это борьба нанайский мальчиков.

      Это борьба с самими собой. Как метко заметили немецкие сатирики: Везде, куда США принесли демократию, тут же появляется ИГИЛ*.
  4. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    -1
    Сегодня, 10:37
    ISIS is the 'evil demon' produced by the 'intercourse' between CIA and Mossad. ISIS-K may be his younger brother.
  5. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 10:42
    схвачены они были в Белгородской области при попытке прорваться к украинской границе
    Как эти вурдалаки собирались пересечь линию фронта?
  6. Замкадыш Ранг пользователя
    Замкадыш
    +1
    Сегодня, 10:43
    Стрелочников по теракту назначили? Назначили. Теперь надо зачистить, чтобы некому было кричать "Не мы!!!" Мост в Америке тоже они завалили? Или это будановские тренируются?
  7. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 10:43
    Интересно,сколько игиловцы отвалили сми янки за такую им рекламу? laughing wassat
  8. роман66 Ранг пользователя
    роман66
    0
    Сегодня, 10:50
    более 9000 боевиков этой организации находятся в сирийских лагерях для военнопленных

    Чтоли, пулемётов нет?

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