Американский телеканал: Группировка ИГИЛ-К активна в Афганистане, Пакистане, Иране и может «напасть» на Европу и США
Сразу после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» ответственность за это чудовищное преступление взяла на себя международная террористическая организация «Исламское государство в Хорасане» (ИГИЛ-К)*. Эту версию охотно подхватила западная официальная пропаганда.
Американские и европейские политики, чиновники и лояльные правящим элитам СМИ вновь дружно заговорили об угрозах международного радикального исламистского терроризма. Американский новостной телеканал NBC News опубликовал на своем сайте статью, посвященную «новой» террористической угрозе со стороны исламистов, о которой в США якобы подзабыли в последние полтора десятилетия. Все это время американские разведслужбы и официальные лица главными угрозами называли Китай и Россию, затем по списку следовали пандемия, кибератаки и изменения климата.
Теперь, после событий в Красногорске, многие эксперты в США стали называть группировку «Исламское государство в Хорасане»* даже более опасной, чем основная организация ИГИЛ*, ответвлением которой она и является. Специалист по борьбе с терроризмом из Джорджтаунского университета Дэниел Байман напомнил телеканалу, что именно эта организация взяла на себя ответственность за теракт в январе этого года в Иране. Тогда в результате самоподрыва двух смертников погибли более ста человек. Официальные лица США утверждают, что ИГИЛ-К* также несет ответственность за взрыв в 2021 году возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и 170 мирных Афганцев.
При этом телеканал со ссылкой на неназванных американских официальных лиц утверждает, что группировка ИГИЛ-К* активна не только в Афганистане, но и в Пакистане и Иране. Согласно отчета Совета Безопасности ООН от июля 2023 года, эта исламистская группировка насчитывает от 4000 до 6000 членов в Афганистане, включая боевиков и их родственников.
На прошлой неделе командующий Центральным командованием США генерал Михаэль Курилла заявил в Конгрессе, что ИГИЛ-К* представляет серьезную угрозу для внутренней безопасности Соединенных Штатов и Европы. Генерал напомнил, что более 9000 боевиков этой организации находятся в сирийских лагерях для военнопленных. Курилла считает, что их необходимо репатриировать в США для проведения расследования и суда.
Телеканал утверждает, что официальные лица США якобы предупреждали Иран и Россию, что ИГИЛ-К* готовит террористические акции в этих странах. Однако, продолжает автор статьи, Москва «отвергла» эти сигналы. И вот тогда американское посольство в России опубликовало публичное заявление, в котором предупредило американцев держаться подальше от концертных залов и других мест массового скопления людей. Как известно, российская сторона отвергает информацию, что США официально уведомляли соответствующие российские структуры о готовящемся теракте.
— считает Байман.
Тем не менее, американские официальные лица обеспокоены тем, что, хотя спецслужбы США могут обнаружить планирование крупных акций, в которых участвуют несколько террористов, они не могут гарантировать, что раскроют заговор, предусматривающий отправку одного или двух человек в США, или заговор, в котором участвует экстремист-одиночка, который уже находится в стране. Одновременно Вашингтон не исключает и проведение терактов в Европе.
— считают эксперты по терроризму Сара Хармуш и Амира Джадун, подразумевая активную борьбу с ИГИЛ* правительственной армии и российского военного контингента в Сирии.
На самом деле, подобные страшилки нужны Вашингтону совсем для другого. Во-первых, США стараются отвести подозрения в причастности к теракту в Красногорске киевского режима, о чем Белый дом поспешил объявить еще до задержания четырех исполнителей акции. И это при том, что схвачены они были в Белгородской области при попытке прорваться к украинской границе.
Во-вторых, реинкарнация исламистской угрозы нужна США, чтобы и дальше оправдывать свое военное присутствие на Ближнем Востоке, включая оккупацию части территории Сирии. Кроме того, Штаты нашли очередной повод надавить на Иран, САР и другие государства этого региона, в первую очередь поддерживающие партнерские отношения с Россией и проводящие антиамериканскую политику.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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