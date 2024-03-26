Американский телеканал: Группировка ИГИЛ-К активна в Афганистане, Пакистане, Иране и может «напасть» на Европу и США

Это показывает, что возможности США по борьбе с терроризмом остаются важным фактором. Если они пытаются что-то предпринять в Европе или Соединенных Штатах, есть, по крайней мере, разумный шанс, что американская разведка сможет это обнаружить

Нанося удары по российским объектам, ИГИЛ-К* частично стремится воспрепятствовать дальнейшему вмешательству России (в свою деятельность) на Ближнем Востоке