ВСУ в очередной раз заявили о сбитии всех российских БПЛА «Герань-2», атаковавших объекты на Украине
ВСУ уже традиционно заявили о якобы успешном сбитии всех российских беспилотников-камикадзе "Герань-2", используемых минувшей ночью для атак на объекты на Украине. Всего в заявлении ВСУ говорится о 12 якобы сбитых дронах.
Между тем, официальному отчету ВСУ противоречат многочисленные сообщения о взрывах в Харькове, при этом ПВО работала крайне вяло. О пораженных объектах не сообщается, однако взрывы были зафиксированы преимущественно в центральной части города.
Ранее сообщалось, что российские ФАБ с УМПК начали долетать до окраин Харькова. В частности, украинские источники сообщают о первом случае поражения при помощи авиабомбы с модулем планирования и коррекции позиций ВСУ в одном из ближайших пригородов Харькова - городе Дергачи, расстояние до которого от харьковской окружной дороги не превышает четырех километров.
Украинские источники также опубликовали расчетное время подлета до подконтрольных Киеву областных центров российских гиперзвуковых ракет "Циркон". При пусках из Крыма до Киева "Циркон" долетает за 3,5 минут, до Днепропетровска - 2,5 минут, до Винницы - 3,6 минут, до Харькова - 3,9 минут, до Львова - 5,3 минут, а до Одессы - не более одной минуты.
Между тем, имеющиеся у Киева системы ПВО стремительно истощают свой боезапас, а количество самих установок, в том числе поставленных Западом, уменьшается практически ежедневно вследствие точных ударов российских ракет.
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