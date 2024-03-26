ВСУ в очередной раз заявили о сбитии всех российских БПЛА «Герань-2», атаковавших объекты на Украине

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ВСУ в очередной раз заявили о сбитии всех российских БПЛА «Герань-2», атаковавших объекты на Украине

ВСУ уже традиционно заявили о якобы успешном сбитии всех российских беспилотников-камикадзе "Герань-2", используемых минувшей ночью для атак на объекты на Украине. Всего в заявлении ВСУ говорится о 12 якобы сбитых дронах.

Между тем, официальному отчету ВСУ противоречат многочисленные сообщения о взрывах в Харькове, при этом ПВО работала крайне вяло. О пораженных объектах не сообщается, однако взрывы были зафиксированы преимущественно в центральной части города.



Ранее сообщалось, что российские ФАБ с УМПК начали долетать до окраин Харькова. В частности, украинские источники сообщают о первом случае поражения при помощи авиабомбы с модулем планирования и коррекции позиций ВСУ в одном из ближайших пригородов Харькова - городе Дергачи, расстояние до которого от харьковской окружной дороги не превышает четырех километров.

Украинские источники также опубликовали расчетное время подлета до подконтрольных Киеву областных центров российских гиперзвуковых ракет "Циркон". При пусках из Крыма до Киева "Циркон" долетает за 3,5 минут, до Днепропетровска - 2,5 минут, до Винницы - 3,6 минут, до Харькова - 3,9 минут, до Львова - 5,3 минут, а до Одессы - не более одной минуты.

Между тем, имеющиеся у Киева системы ПВО стремительно истощают свой боезапас, а количество самих установок, в том числе поставленных Западом, уменьшается практически ежедневно вследствие точных ударов российских ракет.
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    15 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 10:12
      Понятно что Циркон прилетает из Крыма,а поточнее нельзя? С " потопленных" фрегатов?Даже НАТО не успевает вякнуть- откуда?
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:13
      Герани все сбили ,Цирконы все сбили ,а говорят у них нет ПВО и ракеты кончились .Каждый день стон из Куева .Огурцами все сбивают ?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:34
        Цитата: APASUS
        Герани все сбили ,Цирконы все сбили
        И Кремль взяли wink
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:15
      Между тем, имеющиеся у Киева системы ПВО стремительно истощают свой боезапас, а количество самих установок, в том числе поставленных Западом, уменьшается практически ежедневно вследствие точных ударов российских ракет.
      . Это с одной стороны.
      С другой стороны, количество объектов, которые стоит сохранять, тоже уменьшается... вот и получится, "концентрация сил и средств".
    4. Роман RUS Ранг пользователя
      Роман RUS
      +1
      Сегодня, 10:16
      Даже в Одессе у фашистосвинячих есть время на покаяние перед отправкой на Суд.
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 10:19
      Им повсюду Кинжалы, а теперь уже и Цирконы мерещутся. С первыми все ясно, а вот носитель Цирконов у нас же вроде один. Как Горшков мог попасть в Чёрное море и откуда он ими пулял?
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 10:22
        А с Мурманска не долетит?? lol
        1. lukash66 Ранг пользователя
          lukash66
          +1
          Сегодня, 10:23
          Дык оне же пишут, что летели из Крыма. Где Крым и где МурмАнск.))
          1. роман66 Ранг пользователя
            роман66
            +1
            Сегодня, 10:24
            У них принято " Североюжное направление" Вполне могли и ошибиться чуток
            1. lukash66 Ранг пользователя
              lukash66
              +1
              Сегодня, 10:26
              Цитата: роман66
              У них принято " Североюжное направление" Вполне могли и ошибиться чуток

              В голове у них Западовосточное по всей видимости.))
      2. rubator Ранг пользователя
        rubator
        0
        Сегодня, 10:34
        есть новость про наземную установку для запуска Цирконов. так что и из Крыма можно провести запуск.
    6. kriten Ранг пользователя
      kriten
      +1
      Сегодня, 10:22
      Пора кардинально решить вопрос с украинскими ПВО. Наверняка средства и способы их применения есть.
    7. _Ugene_ Ранг пользователя
      _Ugene_
      0
      Сегодня, 10:22
      давно уже не верим голословным заявлением ни одной из сторон, есть видео - есть факт, "слова лишь ветер"
    8. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 10:32
      Все посбивали, а тут же сами заявляют о взрывах в четырёх областях, даже брехать разучились ))) ❗
    9. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      0
      Сегодня, 10:37
      Цитата: lukash66
      а теперь уже и Цирконы мерещутся

      ну герани они ж сбивают...надо ж чем то объяснить прилёты и потребовать новых поставок оружия

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