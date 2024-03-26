Посольство США во Франции объявило о повышенном уровне террористической угрозы

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Посольство США во Франции объявило о повышенном уровне террористической угрозы

На фоне опасений французского лидера Эммануэля Макрона по поводу якобы высокого уровня террористической угрозы в стране, с аналогичным заявлением выступило и посольство США во Франции.

В американском дипломатическом ведомстве объявили о повышенном уровне террористической угрозы во Франции и рекомендовали своим гражданам «быть особенно внимательными к своему окружению» при посещении массовых мероприятий и общественных мест.



В предупреждении говорится, что целью террористов могут быть культурные и спортивные мероприятия, а также культурные объекты, где собирается много гражданских.

Нападения могут происходить практически без предупреждения или вообще без предупреждения

- говорится в сообщении посольства США в Париже.

Напомним, что за две недели до теракта в Подмосковье, американское диппредставительство в Москве рекомендовало своим гражданам не посещать массовые мероприятия, проходящие в российской столице. Теперь нечто подобное, но в более мягкой форме, происходит во Франции.

Стоит отметить, что после заявления посольства США во Франции, вполне можно ожидать теракта и в этой стране. Естественно, обвинят в этом ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), что даст повод связать серию терактов и отвести подозрение от тех, кто стоит за убийством десятков наших сограждан в «Крокус Сити Холле».

В свою очередь, против подобной инсценировки не будет выступать и Макрон. Все дело в том, что французский лидер уже который год не может справиться с массовыми протестами и забастовками у себя в стране. Если же в Париже произойдет теракт, то президент Франции максимально использует данную ситуацию, чтобы сплотить граждан вокруг внешнего врага, а заодно развязать руки силовикам, которые смогут быстро и максимально жестко подавлять любые протесты.
  • pixabay.com
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:47
    «Нападения могут происходить практически без предупреждения или вообще без предупреждения» —

    — Это им террористы сообщили ...
    1. Pike Ранг пользователя
      Pike
      0
      Сегодня, 10:59
      Так вон жеж, "террористы-камикадзе из Сингапура" уничтожили мост в Балтиморе. И сами утонули, и и много невиновных погибло/пострадало...
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:47
    Будем посмотреть на эту операцию " прекрытие".США может и своих не жалеть,как с " Близнецами".
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 10:59
      Во Франции и своих ваххабитов с французскими паспортами с избытком.
      -Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо. (С)
      Будем приносить искренние глубочайшие соболезнования в связи с терактами на олимпиаде в Париже.
  3. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:48
    сша наводит хаус разделяет и властвует
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 10:52
    Сейчас в тренировочных лагерях и центрах натовщины активно подготовят новых "игиловцев",а то старые обмельчали-не украсть не покараулить не в состоянии!Аа уж теракты-вообще забыли как их делают! wassat
  5. gmss Ранг пользователя
    gmss
    0
    Сегодня, 11:10
    про танкер и мост в сша есть информация? есть все основания что это дело рук игила, это точно
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:18
    В американском дипломатическом ведомстве объявили о повышенном уровне террористической угрозы во Франции
    Вот и разбери, то ли американцы с французами нагнетают обстановку, чтобы говорили об ИГИЛ, а не украине, то ли действительно Сша решили через своих прокси что-то замутить и в Европе.

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