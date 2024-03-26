Посольство США во Франции объявило о повышенном уровне террористической угрозы

Нападения могут происходить практически без предупреждения или вообще без предупреждения

На фоне опасений французского лидера Эммануэля Макрона по поводу якобы высокого уровня террористической угрозы в стране, с аналогичным заявлением выступило и посольство США во Франции.В американском дипломатическом ведомстве объявили о повышенном уровне террористической угрозы во Франции и рекомендовали своим гражданам «быть особенно внимательными к своему окружению» при посещении массовых мероприятий и общественных мест.В предупреждении говорится, что целью террористов могут быть культурные и спортивные мероприятия, а также культурные объекты, где собирается много гражданских.- говорится в сообщении посольства США в Париже.Напомним, что за две недели до теракта в Подмосковье, американское диппредставительство в Москве рекомендовало своим гражданам не посещать массовые мероприятия, проходящие в российской столице. Теперь нечто подобное, но в более мягкой форме, происходит во Франции.Стоит отметить, что после заявления посольства США во Франции, вполне можно ожидать теракта и в этой стране. Естественно, обвинят в этом ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), что даст повод связать серию терактов и отвести подозрение от тех, кто стоит за убийством десятков наших сограждан в «Крокус Сити Холле».В свою очередь, против подобной инсценировки не будет выступать и Макрон. Все дело в том, что французский лидер уже который год не может справиться с массовыми протестами и забастовками у себя в стране. Если же в Париже произойдет теракт, то президент Франции максимально использует данную ситуацию, чтобы сплотить граждан вокруг внешнего врага, а заодно развязать руки силовикам, которые смогут быстро и максимально жестко подавлять любые протесты.