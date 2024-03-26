Брошенная под Авдеевкой немецкая БМП Marder ВСУ успешно эвакуирована в тыл ВС России бойцами 1-го армейского корпуса

Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было "затрофеить", тем более в таком идеальном состоянии. Машина полностью на ходу, исправна. (...) Для разбора, изучения она пригодна

Первая трофейная немецкая БМП Marder, брошенная укронацистами на Авдеевском направлении, успешно доставлена в тыловые районы российских войск. Эвакуацию техники провели бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Как заявляют военные, подразделения ВСУ бросили немецкую БМП в Северном, машина практически не пострадала, она просто не сумела преодолеть местное бездорожье, влетев в воронку от снаряда. Отступившие нацисты обстреляли БМП минами, разбив триплексы и приборы наблюдения/наведения. Поскольку линия фронта находилась не так далеко, было принято решение проводить эвакуацию техники в ночное время.Операцию готовили тщательно, предварительно проверив местность, определив пути отхода и проведя разминирование. Инженерными подразделениями была проложена новая дорога. В эвакуации участвовали бойцы эвакуационного взвода и танкового батальона. Они скрытно выдвинулись к трофею, после чего увели буквально из-под носа украинцев. Правда, как признаются сами бойцы, машину вытаскивали долго, успев попасть под минометный обстрел ВСУ. В итоге пришлось ехать без включенных фар, но справились.- заявил замкомандира по технической части с позывным Казбек.Всего ВСУ получили от немцев примерно 90 БМП Marder 1A3, данная техника стоит на вооружении нескольких бригад. Непосредственно под Авдеевкой затрофеили БМП из состава 82-й ОДШБр ВСУ, переброшенной для остановки российского наступления.