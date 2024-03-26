Брошенная под Авдеевкой немецкая БМП Marder ВСУ успешно эвакуирована в тыл ВС России бойцами 1-го армейского корпуса

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Брошенная под Авдеевкой немецкая БМП Marder ВСУ успешно эвакуирована в тыл ВС России бойцами 1-го армейского корпуса

Первая трофейная немецкая БМП Marder, брошенная укронацистами на Авдеевском направлении, успешно доставлена в тыловые районы российских войск. Эвакуацию техники провели бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как заявляют военные, подразделения ВСУ бросили немецкую БМП в Северном, машина практически не пострадала, она просто не сумела преодолеть местное бездорожье, влетев в воронку от снаряда. Отступившие нацисты обстреляли БМП минами, разбив триплексы и приборы наблюдения/наведения. Поскольку линия фронта находилась не так далеко, было принято решение проводить эвакуацию техники в ночное время.



Операцию готовили тщательно, предварительно проверив местность, определив пути отхода и проведя разминирование. Инженерными подразделениями была проложена новая дорога. В эвакуации участвовали бойцы эвакуационного взвода и танкового батальона. Они скрытно выдвинулись к трофею, после чего увели буквально из-под носа украинцев. Правда, как признаются сами бойцы, машину вытаскивали долго, успев попасть под минометный обстрел ВСУ. В итоге пришлось ехать без включенных фар, но справились.

Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было "затрофеить", тем более в таком идеальном состоянии. Машина полностью на ходу, исправна. (...) Для разбора, изучения она пригодна

- заявил замкомандира по технической части с позывным Казбек.

Всего ВСУ получили от немцев примерно 90 БМП Marder 1A3, данная техника стоит на вооружении нескольких бригад. Непосредственно под Авдеевкой затрофеили БМП из состава 82-й ОДШБр ВСУ, переброшенной для остановки российского наступления.

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    3 комментария
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    1. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 10:46
      Может так видится, но я не сказал бы, что яма такая уж страшная.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 10:49
      Молодцы воины!Как говорится,дай Бог не последняя! good В музей её нужно-для начала в передвижной,прокатить по всей стране,туда же хваленых леопардов и прочей натовской техники,и на тралах по всем крупным городам России провести!!! good
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:08
      Понятно, пополнение коллекции вражьей техники...
      Так и раньше делали, так будет и теперь.

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