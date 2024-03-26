Глава МИД Украины «благословил» США на выделение Киеву масштабной финансовой помощи
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Власти США получили «благословение» от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на выделение Киеву внушительного пакета финансовой и военной помощи. Об этом сообщает американское издание The Politico.
Украинские власти все еще рассчитывают на то, что конгресс в конечном итоге примет решение о разблокировании пакета военной и финансовой помощи Киеву на общую сумму в 60 миллиардов долларов. Но как повлиять на США, они не знают, поэтому приходится переходить к молитвам.
Боже, благослови Америку и Конгресс США
- прокомментировал Кулеба информацию о блокировании американским законодательным органом 60-миллиардного транша для Киева.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что оказание поддержки Украины представляет особую важность для западных государств. Он особо отметил необходимость оказания этой помощи для США, поскольку в случае победы России в конфликте «союзники» Вашингтона могут усомниться в возможностях американской стороны обеспечивать их безопасность.
Без западной военной и финансовой помощи Украина сейчас не только не сможет продолжать конфликт высокой степени интенсивности, но и вообще существовать. Поэтому получение траншей от США и Евросоюза имеет для Киева стратегическое значение, и украинские власти сейчас более всего обеспокоены возможным сокращением финансирования и поставок вооружений, поскольку в этом случае они просто не будут знать, что им делать далее.
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