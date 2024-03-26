Глава МИД Украины «благословил» США на выделение Киеву масштабной финансовой помощи

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Глава МИД Украины «благословил» США на выделение Киеву масштабной финансовой помощи

Власти США получили «благословение» от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на выделение Киеву внушительного пакета финансовой и военной помощи. Об этом сообщает американское издание The Politico.

Украинские власти все еще рассчитывают на то, что конгресс в конечном итоге примет решение о разблокировании пакета военной и финансовой помощи Киеву на общую сумму в 60 миллиардов долларов. Но как повлиять на США, они не знают, поэтому приходится переходить к молитвам.



Боже, благослови Америку и Конгресс США

- прокомментировал Кулеба информацию о блокировании американским законодательным органом 60-миллиардного транша для Киева.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что оказание поддержки Украины представляет особую важность для западных государств. Он особо отметил необходимость оказания этой помощи для США, поскольку в случае победы России в конфликте «союзники» Вашингтона могут усомниться в возможностях американской стороны обеспечивать их безопасность.

Без западной военной и финансовой помощи Украина сейчас не только не сможет продолжать конфликт высокой степени интенсивности, но и вообще существовать. Поэтому получение траншей от США и Евросоюза имеет для Киева стратегическое значение, и украинские власти сейчас более всего обеспокоены возможным сокращением финансирования и поставок вооружений, поскольку в этом случае они просто не будут знать, что им делать далее.
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    21 комментарий
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 10:49
      Может сатаниский ход с хоругвиями дьявола вокруг посольства США в Киеве даст какой-то результат?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 10:54
        Амеров карма настигла - корабль мост автомобильный снёс в штате Мэриленд и затонул.

        https://www.kp.ru/online/news/5734885/
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 11:00
          Дмитрий hi Видел,ни чего не понял- как такое а
          возможно? Они чем там на " мосту" занимались ,въехав точно в опору моста?" Мост" морской жаргон- штурманская рубка,капитанский мостик вы поняли. drinks
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:02
            Андрей hi

            Откуда мне знать чем там на "мосту" занимались? Про то - не пишут.
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              +1
              Сегодня, 11:13
              Дмитрий ,предлагаю поржать всем сайтом - новостные агрегаторы США - мост частично разрушен?А что в их понимании полностью разрушен.
              1. Бородач Ранг пользователя
                Бородач
                +1
                Сегодня, 11:19
                Цитата: tralflot1832
                Дмитрий ,предлагаю поржать всем сайтом - новостные агрегаторы США - мост частично разрушен?А что в их понимании полностью разрушен.

                Мост слегка повреждён. Пароход сел на грунт. Автомобили на мосту чуть-чуть намокли. good
                Это карма за Крымский мост. good
                1. Nastia Makarova Ранг пользователя
                  Nastia Makarova
                  0
                  Сегодня, 11:22
                  слегка???? да там обрушение несколько пролетов
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:20
        Цитата: tralflot1832
        Может сатаниский ход с хоругвиями дьявола вокруг посольства США в Киеве даст какой-то результат?

        Паниковский начал молиться. wassat
        Это что-то новенькое. what
        Дай миллион! Дай миллион! (С) Золотой телёнок.
    2. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +5
      Сегодня, 10:51
      Боже, благослови Америку и Конгресс США

      Сразу ЕБН вспомнил ,он тоже так сказал ..И Россию ввергнул в смуту кровавую До сих пор восстановится не можем Пусть кипит в одном котле с горбачем иудой Тварины !!!
      А конгресс сша на 90% состоит из евреев ..Выводы делайте сами
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 10:52
        Ага. Только жинка евоная до сих пор на содержании у государства и иногда даже вылазит на публику.... am
        1. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          -1
          Сегодня, 11:03
          Цитата: Nexcom
          Ага. Только жинка евоная до сих пор на содержании у государства и иногда даже вылазит на публику.... am

          жинки они влияют на мужей особенно в политике ..
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:05
            О да... Меченного достаточно вспомнить....
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 10:53
      Вот мы тут хихоньки-хахоньки,а почему эта м-р-аз-о-т-а ещё жива?
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        0
        Сегодня, 10:58
        Цитата: Бережливый
        Вот мы тут хихоньки-хахоньки,а почему эта ещё жива?

        Надо её послать на родину лепшего друга её супруга Билла. Пусть несёт доброе в массы, печенюжки там всякие, покрышки б/у. ))
      2. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Бережливый
        Вот мы тут хихоньки-хахоньки,а почему эта м-р-аз-о-т-а ещё жива?

        Потому что Россия добрая и щедрая страна . angry .Но уже начинаем просветляться Искандерами и Кинжалами и т.д.
        И отрезанием ушей с ...Дальше молчу ,чтобы не вызвать гнев правозащитников ли
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 10:55
      — Он им ещё и грехи обещал отпустить за ту же цену (Если выделят) ...
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 10:58
      Боже, благослови Америку и Конгресс США
      - прокомментировал Кулеба информацию о блокировании американским законодательным органом 60-миллиардного транша для Киева.

      Уже не знает, что вылизать "благодетелям". Профи. С души воротит
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:59
      Глупость?
      Да позерствует, чего ещё таким остаётся, когда ни них положили все и навсегда.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:08
      Боже, благослови Америку и Конгресс США
      У Ельцина сплагиатил. Сатанист обращается к Богу и просит благословить дьявольскую страну - показательно. Гореть вам в Аду вместе с вашими миллиардами на войну, а не благословения.
    8. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 11:11
      Они прибедняются. Если фронт до сих пор не развалился, значит, есть чем стрелять.
    9. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:17
      "благословление" paгулями Америки - скорее выдача последней билета в ад.))

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