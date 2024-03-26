Китай постепенно расширяет зону действия своих стратегических бомбардировщиков

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Китай постепенно расширяет зону действия своих стратегических бомбардировщиков

В ходе недавнего учебного полета китайский стратегический бомбардировщик H-6K пролетел более тысячи километров за пределами островной цепи пролива Баши, разделяющего Тайвань и Филиппины, отмечают китайские СМИ, добавляя, что на его перехват были брошены иностранные самолеты, принадлежность которых установить пока не удалось.

Военные учения Китая, особенно с участием бомбардировщиков, несущих оружие дальнего действия вблизи его границ, являются особенно чувствительными для недружественных стран во главе с США. И возможности НОАК в этом плане постоянно увеличиваются.



По словам экспертов, если рассматривать дальность применения дальней авиации, Китай мог бы практически достичь полного охвата в Южно-Китайском море, нанося комплексные и глубокие удары без слепых зон. С увеличением дальности действия китайских ракет примерно на полторы тысячи километров, радиус и количество целей, которые Китай может поразить, еще больше увеличатся. В зону покрытия в этом случае попадет, например, остров Гуам в Тихом океане, де-факто принадлежащий США.

А при использовании бомбардировщиков H-6N, оснащенных возможностями дозаправки в воздухе, в сочетании с летающим танкером Y-20, ударные возможности дальней авиации Китая быстро возрастут.

Кроме того, в стране идет к завершению работа над малозаметным бомбардировщиком дальнего действия H-20.
  • Википедия/Alert5
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2 комментария
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  1. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    -1
    Сегодня, 11:14
    Трусоваты китайцы все же ..! Все выжидают Ну ну .Россия тоже может спокойно смотреть ,как Китай бомбпрдировщики и ракеты США раздалбывают ..Они могут ,это сделать !!
    КНР являтся основным держателем казначейскк бумажек англосаксов ..Там десятки триллионов
    И пух когда нибудь !!!
    P.S. И еще помнится Китай буквально заполонили опием англосаксы !!! Разграбли страну полностью
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:23
    КНР довольно успешно гнёт свою политику,наживаясь на санкциях введённых против нас и причём умудряется иметь не хилый гешефт с запада.

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