Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ

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Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ

Василий Малюк (признан в РФ экстремистом и террористом*), который возглавляет украинскую СБУ, заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в терроризме.

В ходе слушания было удовлетворено ходатайство следствия. Обвиняемому вменяется статья 205 УК РФ, указано в картотеке суда.



Напомним, что вышеупомянутая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

Стоит отметить, что Малюк* и сам не отрицает причастности СБУ к ряду терактов на территории России. Последствиями некоторых из них он хвастался в своем недавнем интервью.

Несмотря на то, что глава СБУ в открытую не говорил, что именно его ведомство занималось данными преступлениями, он старался прозрачно намекнуть на причастность украинских спецслужб к ряду происшествий.

Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали

- отметил террорист.

В частности, Малюк* заявил, что представители западных спецслужб якобы выразили восхищение работой СБУ после подрыва грузовика на Крымском мосту.

Затем он рассказал о гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, отметив, что в первые минуты после взрыва высказывались версии о прилете ракеты, а это были 800 грамм пластида.

Упоминал глава СБУ о подробностях убийства Ильи Кивы, Владлена Татарского, а также о покушениях на Захара Прилепина и Игоря Корнета.

Напоследок украинский террорист добавил, что на этом все не закончится.
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    15 комментариев
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    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +1
      Сегодня, 11:24
      Значит будет ликвидирован ..Давай ВВП ,дай приказ ,охотников много очень и не за деньги даже ..
      СМЕРШ уже давно в России существует Просто нет Приказа !!! soldier
      Все видели как работают парни силовики четко И сдерживают друг друга как могут
      Я сам аж трясло твари
      А укропия там вообще ,без проблем замочить можно вмести с МИ-6 и ЦРУ
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 11:34
        Давай ВВП ,дай приказ ,охотников много очень и не за деньги даже ..

        А почему именно ВВП должен отдать приказ...??? У нас и других силовиков с большими звездами выше крыши... Почему бы им не взять ответственность за ликвидацию нацисткой мрази на себя... Если они боятся это делать, пусть уйдут на незаслуженную пенсию... Если каждый раз ждать приказа ВВП, то мы погрязнем в этой войне на долгие годы... am
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 12:34
          Басманный суд - самый известный суд в мире! Кого там только не судили.
          Что касается этого селюка, то суд тут не поможет, нужен СМЕРШ или Судоплатовцы.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 13:05
        А пары ракет для здания сбу в киеве в наличии у нас не нашлось до сих пор?
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 11:24
      Выкрасть бы этого урода, как в свое время американцы выкрали панамского президента и доставить в Басманный суд! wink
    3. Овсиговец Ранг пользователя
      Овсиговец
      +2
      Сегодня, 11:25
      Убейте его и забудьте..... Суды они судят
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +4
      Сегодня, 11:26
      Василий Малюк (признан в РФ экстремистом и террористом*), который возглавляет украинскую СБУ, заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в терроризме.
      Террорист если не сдается, то уничтожается.
    5. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 11:26
      Отличная работа СК и суда. Этот субъект давно заслуживает пожизненного. Очень "достойная" личность: путь к должности от организации незаконной добычи янтаря до организации терактов и диверсий. Вор превратился в государственного террориста. Он будучи в Житомире крышевал янтарный промысел, которым занимаются местные бандиты.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 11:31
        Отличная работа СК и суда. Этот субъект давно заслуживает пожизненного.
        Все руководство врага, должно было стать приоритетной целью в первые минуты СВО.
    6. Степняк Ранг пользователя
      Степняк
      +4
      Сегодня, 11:27
      Заочный арест - это как пироженку за стеклянной витриной посмотреть, да?
    7. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Сегодня, 11:33
      придет его время, и с дерева под киевом будут снимать этого бабуина, и ухо случайно поцарапает об ветку колючую...
    8. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 11:38
      А вот и представитель великих укров, доживший до нас питекантроп.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:43
      заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в терроризме
      Тут в пору управление Судоплатова возрождать для активных действий, а не заочно арестовывать.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 11:52
        Цитата: rotmistr60
        а не заочно арестовывать.

        И заочно посадят ?
        Пришили бы и забыли !
    10. _Ugene_ Ранг пользователя
      _Ugene_
      0
      Сегодня, 12:53
      Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ
      дело за малым - прорваться через линию фронта в 500 тыс. чел. и 400 тыс. резерва и арестовать очно

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