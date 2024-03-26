Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ

Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали

Василий Малюк (признан в РФ экстремистом и террористом*), который возглавляет украинскую СБУ, заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в терроризме.В ходе слушания было удовлетворено ходатайство следствия. Обвиняемому вменяется статья 205 УК РФ, указано в картотеке суда.Напомним, что вышеупомянутая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.Стоит отметить, что Малюк* и сам не отрицает причастности СБУ к ряду терактов на территории России. Последствиями некоторых из них он хвастался в своем недавнем интервью.Несмотря на то, что глава СБУ в открытую не говорил, что именно его ведомство занималось данными преступлениями, он старался прозрачно намекнуть на причастность украинских спецслужб к ряду происшествий.- отметил террорист.В частности, Малюк* заявил, что представители западных спецслужб якобы выразили восхищение работой СБУ после подрыва грузовика на Крымском мосту.Затем он рассказал о гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, отметив, что в первые минуты после взрыва высказывались версии о прилете ракеты, а это были 800 грамм пластида.Упоминал глава СБУ о подробностях убийства Ильи Кивы, Владлена Татарского, а также о покушениях на Захара Прилепина и Игоря Корнета.Напоследок украинский террорист добавил, что на этом все не закончится.