ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации националистов из 3-й ОШБр ВСУ
ВС России продолжают наносить точечные ракетные удары по местам размещения украинских военных и иностранных наемников. Не стала исключением и ночь со вторника на понедельник, под удар попал пункт временной дислокации националистов из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, созданной на базе запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"*.
По данным российского ресурса "Донбасский партизан", в ночное время был нанесен ракетный удар по населенному пункту Новогродовка под Покровском на временно оккупированной территории ДНР. Целью стал пункт временной дислокации националистов 3-й ОШБр ВСУ, устроенный в здании общежития "Машзавода". Координаты цели: 48.1985768, 37.3303791.
Предварительно, наши били баллистическими ракетами, в момент удара в здании находилась разведывательная рота из состава 3-й ОШБр ВСУ. В результате прилета двух ракет разрушено здание общежития, уничтожена военная техника, на месте попадания возник пожар, были слышны звуки вторичной детонации боеприпасов. На данный момент известно о 7 ликвидированных и 9 раненых националистах, но данные не окончательные, завалы все еще разбирают.
Как уже сообщало сегодня "Военное обозрение", также ночью был атакован Харьков, но по нему работали дроны-камикадзе типа "Герань-2". Целью ударов стали объекты энергетики, наши полностью отключают город от электричества. Некоторые украинские эксперты предполагают, Россия готовит операцию по захвату Харькова.
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