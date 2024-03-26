ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации националистов из 3-й ОШБр ВСУ

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ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации националистов из 3-й ОШБр ВСУ

ВС России продолжают наносить точечные ракетные удары по местам размещения украинских военных и иностранных наемников. Не стала исключением и ночь со вторника на понедельник, под удар попал пункт временной дислокации националистов из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, созданной на базе запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"*.

По данным российского ресурса "Донбасский партизан", в ночное время был нанесен ракетный удар по населенному пункту Новогродовка под Покровском на временно оккупированной территории ДНР. Целью стал пункт временной дислокации националистов 3-й ОШБр ВСУ, устроенный в здании общежития "Машзавода". Координаты цели: 48.1985768, 37.3303791.



Предварительно, наши били баллистическими ракетами, в момент удара в здании находилась разведывательная рота из состава 3-й ОШБр ВСУ. В результате прилета двух ракет разрушено здание общежития, уничтожена военная техника, на месте попадания возник пожар, были слышны звуки вторичной детонации боеприпасов. На данный момент известно о 7 ликвидированных и 9 раненых националистах, но данные не окончательные, завалы все еще разбирают.


Как уже сообщало сегодня "Военное обозрение", также ночью был атакован Харьков, но по нему работали дроны-камикадзе типа "Герань-2". Целью ударов стали объекты энергетики, наши полностью отключают город от электричества. Некоторые украинские эксперты предполагают, Россия готовит операцию по захвату Харькова.
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    14 комментариев
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    1. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      +3
      Сегодня, 11:30
      Хорошая новость, вот только не понятно:
      ночь со вторника на понедельник,
      - это когда?
      1. БойКот Ранг пользователя
        БойКот
        0
        Сегодня, 11:50
        Это напомнило старый анекдот "длинна удава от головы до хвоста 3 метра, о от хвоста до головы - один. Это как? Ну как от понедельника до пятницы 4 дня, а от пятницы до понедельника - два"
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 12:07
          Насчет удава весело, а вот насчет Азова наоборот) Я для себя отметил, что всякий бренд, который Запад создает для войны с Россией, тут же становится приоритетной целью. Будь то Абрамс или Леопард, Азов или Магура.
      2. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        0
        Сегодня, 12:53
        когда когда .... 31 июня, само собой wink
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 11:33
      Это правильно, хорошо бы если все резервы уничтожались еще до появления на фронте. А для этих упырей уничтожение должно стать единственной реальностью после пересечения границы скакуании.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 12:00
        Фашисты из Навоза переселились из пункта временной дислокации в пункт постоянной дислокации - к Бандере. am good
    3. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +2
      Сегодня, 11:34
      Пора какелам на лучину переходить. Никакой пощады врагу. Всех бандерлогав в крематорий.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 11:34
      «Не стала исключением и ночь со вторника на понедельник» —

      — Пошёл обратный отсчет ...
    5. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 11:48
      Нужна массовость, хотя бы раз в неделю и по всем приводам, а то снова игра началась в дартаньяна - булавочные уколы по военным объектам.
    6. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +2
      Сегодня, 12:05
      Как гуманисту, приятно читать про уничтожение бандеровцев, а как электрику - радостно узнать про отключения в харькове!
    7. Kolt27 Ранг пользователя
      Kolt27
      +1
      Сегодня, 12:10
      Не стала исключением и ночь со вторника на понедельник

      Я наверное не с этого мира laughing
    8. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      0
      Сегодня, 12:24
      в момент удара в здании находилась разведывательная рота

      Не бывает никакой развед.роты в одном здании.
      Даже если противник трижды тупой.
      Там может быть группа. Человек 8-10.
      Но никакой роты. Рота, для справки, это под 100 человек.
      Я со своей роты даже половину только издалека в глаза видел. А служил в нулевых, когда такой войны глобальной и в помине не было. Никто и никогда роту вместе не помещал и не строил.
      Пехоту - да. Но не разведку.
    9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:35
      7?!
      Жаль.
      Две такие ракеты тратить на кучку говна...
    10. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:36
      Зашибись! Печалька вышла у бандерцев, погибали и скакали с криками- мы свои, скачем сдаваться к позывному
      Волге, а нас -то за Що?

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