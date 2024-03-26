Опубликованы кадры обрушения моста в американском штате Мэриленд
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском штате Мэриленд. Сооружение было разрушено после того, как в одну из его опор врезалось судно.
В результате столкновения контейнеровоз, следовавший из Сингапура, загорелся и затонул, несколько находившихся на мосту в момент обрушения автомобилей упали в воду. Власти Балтимора сообщают о значительном количестве пострадавших, по предварительной информации есть погибшие.
Обрушившееся сооружение было главным мостом в Балтиморе, штат Мэриленд. Транспортное управление Мэриленда подтвердило, что автомагистраль I-695 была закрыта из-за обрушения моста вследствие удара корабля.
При этом, власти США еще не успели, по своему обыкновению, обвинить в произошедшем ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ), однако все еще существует вероятность, что Вашингтон попытается объяснить масштабную аварию в Балтиморе атакой радикальных исламистов или каких-либо других экстремистов.
Обрушившийся мост был открыт в 1977 году и был важной частью транспортной системы штата Мэриленд. Длина моста составляла 2632 метра, и по нему ежегодно проезжало около 11,5 миллионов автомобилей. Кроме того, мост имени Фрэнсиса Скотта Ки входил в маршрут, выделенный для грузовиков, перевозящих опасные грузы, включая токсические отходы и взрывоопасные вещества. Не исключено, что в момент обрушения на мосту не находились автомобили с подобным грузом.
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