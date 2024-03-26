Опубликованы кадры обрушения моста в американском штате Мэриленд

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Опубликованы кадры обрушения моста в американском штате Мэриленд

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском штате Мэриленд. Сооружение было разрушено после того, как в одну из его опор врезалось судно.

В результате столкновения контейнеровоз, следовавший из Сингапура, загорелся и затонул, несколько находившихся на мосту в момент обрушения автомобилей упали в воду. Власти Балтимора сообщают о значительном количестве пострадавших, по предварительной информации есть погибшие.






Обрушившееся сооружение было главным мостом в Балтиморе, штат Мэриленд. Транспортное управление Мэриленда подтвердило, что автомагистраль I-695 была закрыта из-за обрушения моста вследствие удара корабля.

При этом, власти США еще не успели, по своему обыкновению, обвинить в произошедшем ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ), однако все еще существует вероятность, что Вашингтон попытается объяснить масштабную аварию в Балтиморе атакой радикальных исламистов или каких-либо других экстремистов.

Обрушившийся мост был открыт в 1977 году и был важной частью транспортной системы штата Мэриленд. Длина моста составляла 2632 метра, и по нему ежегодно проезжало около 11,5 миллионов автомобилей. Кроме того, мост имени Фрэнсиса Скотта Ки входил в маршрут, выделенный для грузовиков, перевозящих опасные грузы, включая токсические отходы и взрывоопасные вещества. Не исключено, что в момент обрушения на мосту не находились автомобили с подобным грузом.

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    47 комментариев
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +7
      Сегодня, 11:36
      На уровне провительства нужно им сказать, что это ИГ*. Однозначно. Опять таки нет ультиматума и требований. lol
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -6
        Сегодня, 11:41
        [
        i]На уровне провительства нужно им сказать, что это ИГ*. Однозначно. Опять таки нет ультиматума и требований.[/i]

        Какой такой ИГ...??? На фото вижу голову Баширова, который из воды выглядывает, а Петров наверняка где-то под мостом следы заметает... Молодцы мужики, сделали дело, теперь в загул смело!!! laughing
        1. 75Сергей Ранг пользователя
          75Сергей
          +2
          Сегодня, 11:48
          Ну юмор то должен быть в рамках.
          Все же погибли люди, хоть и американцы, против гражданского населения Америки, Россия ничего против не имеет.
          1. Владимир_2У Ранг пользователя
            Владимир_2У
            +3
            Сегодня, 11:53
            Цитата: 75Сергей
            Все же погибли люди, хоть и американцы, против гражданского населения Америки, Россия ничего против не имеет.

            Людей жалко, даже американцев, а вот США не жалко...
            Кстати при чём тут ИГИЛа драная? Очевидно же что мост давняя и заветная цель укромарине, опять же брандером , на котором наверняка Старлинк есть, протаранили! Почерк налицо!
            Ну подумаешь, немного промахнулись...
          2. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 11:58
            Согласен с Вами... Здесь это не к месту... Читать нужно новости до конца... Сам на себя пожаловаться и удалить я к сожалению не могу, так что прошу кого нибудь на меня пожаловаться, мол "разжигание национальной розни"... Пусть удалят...
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              +3
              Сегодня, 12:07
              так что прошу кого нибудь на меня пожаловаться, мол "разжигание национальной розни"

              Не будьте таким инфантильным... Это враждебная страна, любой ущерб нам во благо...
          3. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 12:06
            Цитата: 75Сергей
            против гражданского населения Америки, Россия ничего против не имеет.
            да Россия ни чего против не имеет против народа США.Френсис Скот Ки в честь которого назван мост ,является автором гимна США.Фигура знаковая.Как и для нас Крымский мост.
          4. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 12:32
            Еще до того как этот мост сложился, я обратил внимание на его странную конструкцию. Удивительно, что он раньше от ветра не развалился...
          5. guest Ранг пользователя
            guest
            +1
            Сегодня, 13:13
            Цитата: 75Сергей
            Ну юмор то должен быть в рамках.

            Расскажи это самим американцам.
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 11:51
          Цитата: Lev_Russia
          [
          i]На уровне провительства нужно им сказать, что это ИГ*. Однозначно. Опять таки нет ультиматума и требований.[/i]

          Какой такой ИГ...??? На фото вижу голову Баширова, который из воды выглядывает, а Петров наверняка где-то под мостом следы заметает... Молодцы мужики, сделали дело, теперь в загул смело!!! laughing

          Нет. Это 100% ИГИЛ.
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 12:25
        Enceladus
        Сегодня, 11:36
        На уровне провительства нужно им сказать, что это ИГ*. Однозначно. Опять таки нет ультиматума и требований
        Имею сказать, таки: лично я подозреваю мелко-бритов, гадких и постоянно гадящих, пытающихся отнять право мирового гегемона! Ничего личного - только бизнес!
        Да простит меня Бог и Аллах, ничего против любого народа не имею. Как сказал И. Сталин ,- Гитлеры приходят и уходят, а народы остаются.
      3. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +1
        Сегодня, 12:39
        Вот и карма сработала. Думаю дальше для матрасников будет ещё хуже
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 13:10
        А чё,красиво вышло! wassat Теперь американские мосты должны как можно чаще "встречаться "с разными крупными кораблями!И,желательно чтобы такие "контакты "проиходили на большой скорости кораблей!!!
    2. леонидыч Ранг пользователя
      леонидыч
      +5
      Сегодня, 11:37
      Не слабо так . Может капитан корабля был завербован "игиловцами" и отомстил за Крымский мост. Сарказм.
    3. Комментарий был удален.
    4. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -1
      Сегодня, 11:39
      Сооружение было разрушено после того, как в одну из его опор врезалось судно.

      Кто то попал..
      Вазелином не отделается.
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +1
        Сегодня, 11:50
        Цитата: ximkim
        Кто то попал..
        Вазелином не отделается.

        Да там рубке и надстройке хана. Возможно и с последующим пожаром, так что не вазелин будет нужен, а совочки - прах выгребать.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:40
      Докину материал из NYT.Mopcкой порт Балтимор вышел из чата.Кстати у нас у Воронежа тоже есть Авиабаза " Балтимор".Совпадение?
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 11:48
        Цитата: tralflot1832
        Кстати у нас у Воронежа тоже есть Авиабаза " Балтимор".Совпадение?

        Тренировка захода на цель... soldier
    6. Комментарий был удален.
    7. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 11:42
      К бабке не ходи ИГИЛ однозначно.)
    8. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +1
      Сегодня, 11:43
      Ой, не просто это всё произошло.
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 11:44
      А не попытка ли это ЦРУ и других спецслужб США нивелировать трагедию в Крокус Холе?
      Уж больно рядом события.
      А то, что им на своих сограждан наплевать, это мы знаем еще с 11 сентября.

      Жаль невинно пострадавших американцев.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 11:47
        А не попытка ли это ЦРУ и других спецслужб США нивелировать трагедию в Крокус Холе?

        Любопытная идея, очень может быть...
      2. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 12:04
        Вчера писал об этом в статье о повышении террористических угроз во Франции yes
    10. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      +1
      Сегодня, 11:44
      Сдаётся мне, что вся эта "ИГ" придумана ими же, чтобы было на кого валить собственные тайные операции и теракты.
      1. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        0
        Сегодня, 12:36
        Ну от части так и есть, очень удобно во многих аспектах, и свалить есть на кого,и искать как и денег просить можно вечно, и страшилка для окружающих, и неверующим в секту амэрига наша защитница всегда есть кем под дверь бомбу засунуть. Очень удобная прокси, от тогои пиарят её сами же.
    11. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +2
      Сегодня, 11:45
      Дело Сидора Артемьевича живёт! Слава партизанам отряда им. Чингачгука! soldier
    12. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      +2
      Сегодня, 11:45
      У меня большие сомнения в адекватности правителей пиндocтана: у них своих проблем - выше крыши, а они всё куда-то лезут, везде пытаются рулить.
    13. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +2
      Сегодня, 11:45
      Таджиков в экипаже не было? wassat
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 11:55
        Цитата: БойКот
        Таджиков в экипаже не было? wassat

        Таджики всю палубу заблюют.
        На борту были одни игиловцы.
      2. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        0
        Сегодня, 11:57
        Ххол был рулевым, а штурман-поляк курс прокладывал, капитан литовец - шансов попасть в створ не было.
      3. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 12:01
        Таджики однозначно строили, - жиденькая конструкция.
    14. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 11:54
      Да, показательно пролеты рухнули. "Не все коту масленица". Одно дело со стороны наблюдать за ЧП и терактами в других странах и в частности России, а другое прочувствовать на себе хотя бы частично трагедию. Кого они там назначат виновным без разницы, судьба иногда сама вершит правосудие.
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        -2
        Сегодня, 11:59
        Людей невинных жаль, там же наверняка и дети были.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +2
          Сегодня, 12:10
          Людей невинных жаль, там же наверняка и дети были

          Послушайте это уже не смешно... Онижедети...США нам войной угрожают fool
          Конечно всё зависит от того, где вы проживаете...
        2. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +3
          Сегодня, 12:13
          После слов генерала Сша Марка Милли: «Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи» о "невинных людях" в Сша даже не подумал. Да и что делать детям ночью на мосту?
    15. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 11:55
      Жалко что не через Днепр.
    16. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 11:55
      однозначно ИГ, ни кто другой не мог
    17. Комментарий был удален.
    18. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: ximkim
      Сооружение было разрушено после того, как в одну из его опор врезалось судно.

      Кто то попал..
      Вазелином не отделается.

      Экипаж погиб глупой смертью.
    19. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +2
      Сегодня, 11:59
      Жиденькая конструкция, трех пролетная подвесная система на четырех слабых опорах
      одну опору зацепил, все рухнуло:
    20. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 12:04
      При этом, власти США еще не успели, по своему обыкновению, обвинить в произошедшем ИГИЛ* (*террористическая организация,

      Странно, что они Россию не обвинили.
      Вот так надо отвечать на атаки на Крымский мост
    21. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      +2
      Сегодня, 12:04
      Сооружение было разрушено после того, как в одну из его опор врезалось судно.

      Ну как, американцы? Правда не смешно?! А ведь ваши правители всё делают для того чтобы разрушить мост в чужом государстве. Карма, однако!
    22. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      +1
      Сегодня, 12:13
      Похоже на сбой автопилота.
    23. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 12:32
      Побольше им таких капитанов!!! Эта надо быть профи чтобы в таких условиях промахнутся. После этого анекдот про американского капитана и маяк уже кажется репортажем с места событий!!!!))))
    24. Комментарий был удален.
    25. Олег Шустов Ранг пользователя
      Олег Шустов
      +1
      Сегодня, 12:40
      Сейчас сша и усраина скажут, что Путин во всем виноват.
    26. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +1
      Сегодня, 12:41
      Эффектное зрелище! Вот что бывает с теми, кто роет другим яму!
      Всё им Крымский мост мешает, что даже кушать не могут. Всевышний шельму метит!
    27. dnestr74 Ранг пользователя
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 12:51
      Ко всем комментаторам-не уподобляйтесь хохлам, а то уже некоторые в скакаусов превратились, только в цвете триколора.
    28. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:02
      Опубликованы кадры обрушения моста в американском штате Мэриленд

      Вот и прочувствуйте на собственной шкуре значение моста, вспоминая наш - Крымский.
      Сколько вам ещё вернётся...Готовьтесь!!!

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