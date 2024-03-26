Член СПЧ выступила против восстановления смертной казни в России, даже после событий в «Крокус Сити Холле»
В Российской Федерации не следует возвращать высшую меру наказания в виде смертной казни. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачёва.
Правозащитница считает, что необходимо предотвращать подобные нападению на ТРЦ «Крокус Сити Холл» преступления. Очень важно, отметила Меркачева, вычислять сами механизмы совершения таких действий, чтобы не допускать их в дальнейшем.
- рассказала Ева Меркачева РИА Новости.
Напомним, что после чудовищного теракта в подмосковном Красногорске, где группа террористов атаковала мирных людей, пришедших на концерт рок-группы «Пикник» в ТРЦ «Крокус Сити Холл», в российском обществе возобновилась дискуссия о возможности отмены моратория на высшую меру наказания в виде смертной казни.
В то же время, участникам нападения на ТРЦ в Красногорске смертная казнь не грозит в любом случае, так как они совершили свое преступление в то время, когда в Российской Федерации мораторий на смертную казнь действовал. Поскольку законы обратной силы не имеют, применить к ним смертную казнь не представляется возможным. Но восстановление высшей меры наказания могло бы немного «остудить» других террористов и жестоких преступников.
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