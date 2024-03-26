Член СПЧ выступила против восстановления смертной казни в России, даже после событий в «Крокус Сити Холле»

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Член СПЧ выступила против восстановления смертной казни в России, даже после событий в «Крокус Сити Холле»

В Российской Федерации не следует возвращать высшую меру наказания в виде смертной казни. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачёва.

Правозащитница считает, что необходимо предотвращать подобные нападению на ТРЦ «Крокус Сити Холл» преступления. Очень важно, отметила Меркачева, вычислять сами механизмы совершения таких действий, чтобы не допускать их в дальнейшем.

К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм

- рассказала Ева Меркачева РИА Новости.

Напомним, что после чудовищного теракта в подмосковном Красногорске, где группа террористов атаковала мирных людей, пришедших на концерт рок-группы «Пикник» в ТРЦ «Крокус Сити Холл», в российском обществе возобновилась дискуссия о возможности отмены моратория на высшую меру наказания в виде смертной казни.

В то же время, участникам нападения на ТРЦ в Красногорске смертная казнь не грозит в любом случае, так как они совершили свое преступление в то время, когда в Российской Федерации мораторий на смертную казнь действовал. Поскольку законы обратной силы не имеют, применить к ним смертную казнь не представляется возможным. Но восстановление высшей меры наказания могло бы немного «остудить» других террористов и жестоких преступников.
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    86 комментариев
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    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +7
      Сегодня, 11:39
      Во времена СССР Очень боялись этой статьи фарцофщики и цеховики ..Ну а предатели тем более
      Отменили они же ВСЕ и пятую графу тоже ...Вот и мучиемся
      Думаю эти чуркиназ будут даже рады пожизненному у них по семь детей осталось
      А там они будут Собчак и т.д. Интрвью давваать за оплату ..
      Анального уже все забыли ))))
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +20
        Сегодня, 11:47
        Не было в Крокус-Сити родственников этой Меркачёвой, иначе она быстро бы изменила своё мнение о преступлении и наказании... Да и вообще, в условиях войны с "СПЧ" нужно завязывать как-то советоваться и спрашивать их мнение... Это те ещё советчики - "антисоветчики"... Они нам насоветуют!!! am
        1. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          -3
          Сегодня, 12:09
          Цитата: Lev_Russia
          Не было в Крокус-Сити родственников этой Меркачёвой, иначе она быстро бы изменила своё мнение о преступлении и наказании...

          Сейчас это все не важно уже soldier
          И все кто в России еще остались русофобы Бегите в Израиль !!!! negative
          Народ свирепеет и гром грянул не раз
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            -2
            Сегодня, 12:15
            Ганзалес, ты сайт случайно не попутал...??? Тебе на Цензор надо... Там все твои ошиваются... am
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              +2
              Сегодня, 12:25
              Кажется я сам что-то попутал и Ганзалес здесь не при чём... Извиняюсь... Это он русофобам предлагает бежать из России... Знаки препинания, Ганзалес, всё таки нужно ставить... hi
              1. Эдик Ранг пользователя
                Эдик
                +2
                Сегодня, 13:03
                Цитата: Lev_Russia
                Ганзалес

                Это не Гонзалес!Это дух «искусственный интеллект» военного обозрения winkПравда, бухнуть любит, но а кто не без греха?
        2. 41 РЕГИОН Ранг пользователя
          41 РЕГИОН
          +6
          Сегодня, 12:11
          Цитата: Lev_Russia
          Не было в Крокус-Сити родственников этой Меркачёвой, иначе она быстро бы изменила своё мнение о преступлении и наказании.

          Видно и её самой там не было , а жаль ...
        3. Подкидыш Ранг пользователя
          Подкидыш
          0
          Сегодня, 12:21
          Закон обратной силы не имеет. Поэтому к сожалению смертная казнь этим кам точно не грозит. Но возможно пожизненное хуже
          1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
            Смею_заметить_
            +1
            Сегодня, 12:39
            А был бы Царь... одного его слова было бы достаточно.
        4. Xenofont Ранг пользователя
          Xenofont
          +5
          Сегодня, 12:24
          Господа, господа, разве вы забыли о курсе на гуманизацию уголовного права? Этот процесс идет давно и успешно! Украл пару млрд. казенных денег и получи условное и одну сотую от украденной суммы в качестве штрафа. А убить ветерана СВО - вообще как высморкаться: освобождается в зале суда! Не, ну конечно, ость особо тяжкие, типа спер батон или пачку сахара в магазе - тут уж изволь ответить по всей строгости! Закон суров, но это закон!
      2. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +5
        Сегодня, 11:50
        не факт, помню как показывали чеченских боевиков которым дали пожизненное, и там был момент когда показали Радуева, в общем я думаю что Радуев сам не был бы против смертной казни. лицо у бедолаги было такое что он из ада на 5 минут вышел
        1. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          -2
          Сегодня, 12:18
          Цитата: LuckyBlog
          не факт, помню как показывали чеченских боевиков которым дали пожизненное, и там был момент когда показали Радуева, в общем я думаю что Радуев сам не был бы против смертной казни. лицо у бедолаги было такое что он из ада на 5 минут вышел

          Я помню Радауева фанатик был .. ...Видать по башке дали титановой
          А этих шайтанов будут жестко прессовать И пусть не надеются на диаспору и ОПГ своих на зонах ..
          Все их лица видели баранов тупых Хана вам чурки от своих же
      3. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 12:25
        Цитата: Ганзалес

        Во времена СССР Очень боялись этой статьи фарцофщики и цеховики ..Ну а предатели тем более
        очень боялись.До дрожи...угу...
        Видимо поэтому теневая экономика СССР оценивалась примерно в 1/4 belay от официальной.

        Анекдот всех требующих смертную казнь заключаеться в том что рядом в соседней теме они хором не верят ни в силовиков ни во власть и дружно кричат про "продажность и коррупцию".
        Люди, ау!!!
        Вы ВСЕРЬЕЗ требуете вручить смерть органам - которым не верите??
        В тихом мирном СССР за преступления Чикатило расстреляли невиновного.
        Чуть раньше(при Хруше и раннем Брежневе) реабилитировали реприссированных.
        И это безо всякой коррупции и капитализма- чисто за звездочку и орденок....
        А сейчас у нас капитализм- если кто забыл....
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 12:57
          Цитата: свой1970
          Видимо поэтому теневая экономика СССР оценивалась примерно в 1/4 от официальной.

          А вы откуда это взяли?
          А сегодня экономика, которая работает на бюджет, сколько составляет в процентах?
          Хватит цитировать Путина, не он один родился и жил в СССР. Много в стране было гнили. Именно она разлагала общество. Но и успехи были несравнимы с сегодняшними.
          * * *
          Что касается смертной казни и угрызений совести по казни преступников.
          Во-первых, высшую меру социальной защиты предлагается применять (на первом этапе) ТОЛЬКО К ВИНОВНЫМ ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТЕРРОРИЗМ. И это после подтверждения причастности к преступлению. Можно ввести отсрочку от исполнения от одного года до двух лет.
          Все эти правозащитники забывают, что высшая мера даёт стопроцентную гарантию от рецидива именно этим приговорённым. Простите, но тратить деньги на содержание этих выродков - кощунство в отношении жертв этих преступлений.
          Во военное время (время проведения СВО) к пойманным на месте преступления может быть применена такая же процедура, которая применяется в полиции, при применении задерживаемым огнестрельного оружия. ТОЛЬКО ТАК!!!
          Некогда распускать слюни, надо строить порядок в стране. Слово за «гарантом». Пусть теперь он показывает, что время пришло и мы начали...
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            -1
            Сегодня, 13:11
            Цитата: ROSS 42
            СССР. Много в стране было гнили. Именно она разлагала общество. Но и успехи были несравнимы с сегодняшними.

            Я извиняюсь, но вы лично знаете об успехах России?Чтобы писать то что вы написали.Можете о них написать?Только давай без чернухи и отмазок.Я о реальных успехах..
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              0
              Сегодня, 13:14
              Цитата: Эдик
              Я извиняюсь, но вы лично знаете об успехах России?

              Я не поддерживаю троллинг. Но вам по секрету поведаю:
              В ОТЛИЧИИ ОТ СССР ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ ПАДАЕТ!!!
              1. Эдик Ранг пользователя
                Эдик
                -1
                Сегодня, 13:18
                В смысле троллинг?Это ты тут пока троллишь.На вопрос ответь, а не отмазывайся..Ответишь, значит, люди поймут, да этот человек понимает и знает, о чём говорит, а не ответишь, так люди подумают, что это очередной тролль, который просто накидывает на вентилятор и на Россию..
        2. guest Ранг пользователя
          guest
          0
          Сегодня, 13:09
          Цитата: свой1970
          И это безо всякой коррупции

          При всём моём позитивном отношении к СССР, коррупция там тоже была, особенно после смерти Сталина.
        3. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 13:22
          Цитата: свой1970
          Вы ВСЕРЬЕЗ требуете вручить смерть органам - которым не верите??

          Так верим же «гаранту», который не гарантирует... belay
        4. Kotofeich Ранг пользователя
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 13:25
          Цитата: свой1970
          за преступления Чикатило расстреляли невиновного.

          Директора Елисеевского, Соколова, за то, что много знал.
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 13:12
        Вообще то это частное мнение одной особы,а вся страна давно уже требует восстановления смертной казни!
    2. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +14
      Сегодня, 11:39
      Очень важно, отметила Меркачева, вычислять сами механизмы совершения таких действий, чтобы не допускать их в дальнейшем.
      К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм


      механизмы изучайте сколько вам будет угодно: в тиши лабораторий, обсуждайте на коллоквиумах и семинарах - никто не запрещает...
      но, если вы не понимаете, как это работает - ТО НЕ УКАЗЫВАЙТЕ ДРУГИМ!
      да по мне - хоть "министры" к ним приезжают...
      за высокопарным слогом прятать свою никчемность? - это только у нас в государстве??
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +8
        Сегодня, 11:45
        Цитата: Дедок
        К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм

        Что то неладно в головёнке у этой правозащитницы, если она такие аргументы приводит...
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +4
          Сегодня, 11:50
          Ева Меркачёва -причина смерти Навального ,постоянное пребывание в ШИЗО.Вроде Навальный не ребёнок - нашкодил, надо было поставить в угол.Свобода слова!
        2. Пензяк Ранг пользователя
          Пензяк
          +3
          Сегодня, 11:53
          Тут надо еще разобраться кто назначил ее право защитницей. Где ее нашли? Где она, в каких странах и через чьи спецслужбы прошла? В клетку к этим зверькам ее, пусть пожалеет, посочувствует, проникнется состраданием. Пожизненно.
          1. ALARI Ранг пользователя
            ALARI
            +1
            Сегодня, 12:23
            Ну явно не сама себя она назначила на должность при Президенте.
            1. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              +1
              Сегодня, 12:36
              Неужто в наказание назначили belay laughing
              1. ALARI Ранг пользователя
                ALARI
                0
                Сегодня, 12:45
                Именно так сейчас людей наказывает АП. Сатрапы.
        3. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +12
          Сегодня, 11:56
          Русских защищать правозащитники не могут. Им при приёме на работу в голову блокировку ставят.
        4. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +3
          Сегодня, 11:58
          Если она по другому скажет, её выгонят из профессии.
      2. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        +9
        Сегодня, 11:52
        Точно, интересно посмотреть, что полезного эта дама сделала для для законопослушных граждан, за свою зарплату
      3. Федор Соколов Ранг пользователя
        Федор Соколов
        +1
        Сегодня, 12:02
        Эти все советники при президенте вполне себе могут иметь иностранное гражданство враждебных России стран, которым конечно же невыгодна отмена моратория на смертную казнь, чтобы РФ и дальше оставалась слабой и уязвимой страной.
        1. ALARI Ранг пользователя
          ALARI
          0
          Сегодня, 12:26
          Да они могут иметь двойное гражданство как и некоторые наши действующие министры имеют иностранное гражданство враждебных России стран.
      4. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +3
        Сегодня, 12:18
        Механизмы в Союзе начали изучать практически одновременно с появлением подразделений антитеррора в 1974г., РИ столкнулась с этим злом еще раньше. Проблема в том, что суть, природа терроризма давно изучены и нового в этом - только его формы, методов воздействия, которые позволили бы заставить террористов дрогнуть, усомниться или хотя бы просто выиграть время кроме переговоров (психологии) просто не существует. Это очень хорошо описано в книге "Альфа - смерть террору". В то же время для террориста гнить в камере зачастую гораздо страшнее смерти (особенно это касается исламского терроризма с его "билетом в рай").
    3. Михаил55 Ранг пользователя
      Михаил55
      +8
      Сегодня, 11:40
      Родным погибших стало намного легче...прощать же надо нелюдей!
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        +4
        Сегодня, 11:43
        Ага, а ещё содержать их до конца жизни на свои налоги.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +4
        Сегодня, 11:47
        Цитата: Михаил55
        Родным погибших стало намного легче...прощать же надо нелюдей!

        Карать беспощадно.
        Отрезать уши и вешать, чтоб ваххабиты к Аллаху не попали. good
    4. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +3
      Сегодня, 11:40
      Да какой Ева Меркачева член, с такими заходами - она члениня!
    5. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 11:40
      Лучше ведь добропорядочными гражданами пожертвовать, чтобы выглядеть по красоте. Гнать надо всю эту теплую компанию из власти.
    6. Аскольд65 Ранг пользователя
      Аскольд65
      +6
      Сегодня, 11:40
      Очень важно, отметила Меркачева, вычислять сами механизмы совершения таких действий, чтобы не допускать их в дальнейшем.
      К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм

      Очередная "политическая ид_отка" из страны Розовых пони. fool
    7. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +3
      Сегодня, 11:41
      С такими судами, какая смертная казнь? Пока судей не будем избирать и с них спрашивать, веры в суды нет! negative
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 11:52
        Какая по вашему статистика ошибочных приговоров? Не факт что избрание судей приведет к чему-то полезному. На либеральную пугалку похоже - суды такие плохие, что стразу всех невинных расстреляют.
        1. blackGRAIL Ранг пользователя
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 12:21
          За всю историю моратория исполнения приговора на смертную казнь не было признано ни одного ошибочно вынесенного. В нескольких случаях приговоры были пересмотрены по амнистии и только.
        2. ALARI Ранг пользователя
          ALARI
          +2
          Сегодня, 12:22
          Пока статистика такова что 99% приговоров обвинительные. Сами можете сделать выводы? Про либералов понятна пугалка, а вот такое утверждение- органы не могут ошибаться или есть человек а статья найдется это пугалка откуда?Cоветского прошлого или настоящего?
    8. Ильнур Ранг пользователя
      Ильнур
      +2
      Сегодня, 11:41
      не следует возвращать высшую меру наказания в виде смертной казни. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачёва.

      С чьих слов и в чью пользу эта особа либерастическая рот открваает?! Хватит ваших либерастической игр, наигрались уже...
    9. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +4
      Сегодня, 11:41
      Член СПЧ выступила против восстановления смертной казни в России, даже после событий в «Крокус Сити Холле

      Путин против смертной казни.
      "... Она ожесточит общество..." (не цитата)
      Можно расходиться, обсуждать тут нечего...
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 12:17
        Согласен с вами, тем более эту даму на данную должность утверждал сам ВВП.
    10. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      0
      Сегодня, 11:42
      чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм
      во намешала правозащитница коктейль. Методы воздействия на них - это важно, но это задача долговременная, без мгновенного эффекта. А все остальное кристально ясно, движущая сила и механизм терроризма за морем и океаном. Без них был бы не терроризм, а дилетантизм, бороться с которым в разы проще.
    11. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      0
      Сегодня, 11:43
      Даже если им вместо вышки присудят ПЖ, максимум на зоне они проживут несколько месяцев. Пример Радуева всем в помощь.
      1. fiv Ранг пользователя
        fiv
        +1
        Сегодня, 11:58
        Да та же меркачева будет дневать и ночевать в колонии, чтоб убдкам лишний раз по почкам не дали. Ведь у них есть права! Развелось погани. Лучше б в дружинники записалась.
    12. akropin Ранг пользователя
      akropin
      +1
      Сегодня, 11:44
      член Совета по правам человека

      всего лишь человек со своим мнением. У меня просто вопрос - тот кто лишил невинных жизни, обрек их семьи и близких на многолетние страдания почему должен остаться в живых? В чём его избранность перед теми, кого он лишил возможности нормально дышать?
    13. hhurik Ранг пользователя
      hhurik
      +1
      Сегодня, 11:45
      Цитата: marchcat
      С такими судами, какая смертная казнь? Пока судей не будем избирать и с них спрашивать, веры в суды нет! negative

      Смертная казнь назначается судом только с участием присяжных заседателей - читайте Конституцию.
    14. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 11:47
      С 2003 года — журналист-обозреватель газеты «Московский комсомолец»
      16 февраля 2024 года после смерти Алексея Навального, Ева Меркачева заявила, что причина смерти — бесконечное пребывание Навального в ШИЗО: "Я считаю, что это могло привести однозначно бесконечное хождение в ШИЗО. То есть вот он был где раз, второй, третий, и счет нахождения в ШИЗО пошел просто на десятки уже. ШИЗО — это очень тяжелые условия содержания"

      интересно если бы среди жерт терактов были ей близкие, что бы она ТОГДА говорила?
    15. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 11:47
      К ним приезжают ученые, доктора наук,
      А потом пишут диссертации на тему возникновения терроризма и его природы? У нас в СПЧ все, как на подбор "белые и пушистые", а главное, чтобы эта белизна и пушистость хорошо была видна на Западе.
    16. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +7
      Сегодня, 11:50
      а вообще у меня вопрос
      при сегодняшней системе "наказания" получается что жертвы еще и оплачивают содержание преступников
      нет смертной казни?!!
      хорошо, тогда вводите каторгу, кто не работает тот не ест!
    17. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +4
      Сегодня, 11:50
      В Российской Федерации не следует возвращать высшую меру наказания в виде смертной казни. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачёва.
      Хорошо быть гуманистом когда беда ни как не касается тебя и твоих близких.
      Закон должен быть настолько суров, чтобы потенциальные преступники понимали, что им может грозить в случаи его нарушения.
    18. hhurik Ранг пользователя
      hhurik
      +3
      Сегодня, 11:53
      Цитата: Maluck
      Даже если им вместо вышки присудят ПЖ, максимум на зоне они проживут несколько месяцев. Пример Радуева всем в помощь.

      А примеры разные бывают wink Вот например смертник Анвар Масалимов, зарезавший несколько человек в 90-е, давеча вышел на свободу. И опять в какое-то смертоубийство встрял, что называется не отходя от кассы.
      Но вы, главное - верьте, ага.
    19. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Сегодня, 11:54
      Непонимаю зачем нужно содержать людей (или нелюдей), если нет надежды на то, что они перевоспитаются и станут полноценными членами общества. Зачем нужно пожизненное заключение для террористов и рецидивистов? Чтобы мучился? Так мы гуманисты - пуля в лоб. Говорят пребывание в заключении хуже смерти. Только ни один пока не попросил заменить ему наказание на смертную казнь. Для перевоспитания они непригодны. Не кормите их тогда хотя бы. Пусть друг друга сожрут. Они каннибалы для нас. Только жрут они нас. А мы их содержим. Пусть их содержит эта член СПЧ из своих собственных. А собственные пусть берёт из пожертвований подобных ей "гуманисток".
      Такие заключённые обычно с гордостью говорят, что они хищники, а мы скот. Пусть жрут друг друга в "вольере". Мы посмотрим
    20. Divigor Ранг пользователя
      Divigor
      0
      Сегодня, 11:55
      Так-то казнь особо ничего не даст. Не думаю, что тем, у кого погибли близкие, очень важно знать, что убийцу расстреляли. Голова у людей другим занята. Дед 90-летний умирает, а родственники все равно в шоке, если семья нормальная. А в таких вот чрезвычайных случаях голова, как я думаю, в последнюю очередь думает о том, что кого-то там расстреляли.С потерей бы справиться...
    21. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -2
      Сегодня, 11:55
      В Российской Федерации не следует возвращать высшую меру наказания в виде смертной казни. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачёва.

      Правозащитница считает, что необходимо предотвращать подобные нападению на ТРЦ «Крокус Сити Холл» преступления. Очень важно, отметила Меркачева, вычислять сами механизмы совершения таких действий, чтобы не допускать их в дальнейшем.

      Вот введём смертную казнь, и все проблемы решаться wassat
      Надо не создавать среду для совершения преступлений(сейчас это из области научной фантастики).
      Есть один малоприятный момент- а можно сделать так, что руководство страны не будет использовать смертную казнь в своих политических и личных интересах ?
    22. Zoriz Ранг пользователя
      Zoriz
      +3
      Сегодня, 11:55
      А что вы хотите от нее? Это же не ее мужа, мать, детей там убили. Будем надеяться, что беда прошла мимо ее семьи. Вот только есть вопрос к правозащитникам: почему они так рьяно защищают права преступников и забывают о правах законопослушных граждан? У погибщих людей было право жить и любить. Их лишили этого права. очему правозащитники не защищают именно эти права???
    23. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 11:58
      она предлагает ч то нужно разрешить стрелять
    24. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 12:01
      1.
      К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм


      Не слишком ли дорогая плата, чтобы удовлетворить любопытство докторов наук?
      2. А на смертную казнь, у нас оказывается не мораторий. Отмена - навсегда. Либо менять Конституцию - мнение (= решение) председателя КС
    25. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Lev_Russia
      Не было в Крокус-Сити родственников этой Меркачёвой

      В далёкие теперь уже поздние восьмидесятые (или очень ранние девяностые), суетилась у нас в городе одна тётенька. Все страдала за "бедненьких" заключённых. В СИЗО бегала, жалостливые истории о них выслушивала, хлопотала о смягчении режима.
      Достала, если честно.
      Но, однажды, по позднему времени, прижали ее в подъезде лихие ребятки, леща дали, серьги из ушей выдернули. Ничего другого сделать просто не успели, спугнул их кто то. Хотя трусы порвали.
      О Боже! Какие же способы казни и условия содержания для преступников она начала предлагать! До сих пор волосы дыбом, как вспомню.
      Вся гуманность, кудыть то подевалась.
      Если по теме, то лично меня останавливает только вероятность, пусть очень малая, ошибки.
      С другой стороны, я не уверен в профилактической силе высшей меры, во всяком случае для тех человекообразных, что напали на Крокус.
      У подобных опция: "а что потом" отключена напрочь.
      В общем, ХЗ, чувством я полностью за возврат СК.
    26. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +2
      Сегодня, 12:12
      То то эта дама из СПЧ...Совет по правам чур...ну в общем тех самых wink
    27. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      +1
      Сегодня, 12:14
      Член СПЧ выступила

      Странно говорить об вреде европейских ценностей, продолжая пестовать порождения этих самых "ценностей". Вспоминается фраза нашего вечного импер... президента:
      "Меня обманули"
      И глядя на себя в зеркало повторять это бесконечно...
    28. Тихонов_Александр Ранг пользователя
      Тихонов_Александр
      +1
      Сегодня, 12:15
      Интересно, якшалась эта особа с ей подобными защитниками преступников - ковалёвым, новодворской.. Явно проглядывает либерастическая сущность организма.
    29. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +3
      Сегодня, 12:19
      В первую очередь нужно ввести смертную казень за коррупцию у судей и прокуроров. Это действительно поможет спасти тысячи жизней и не поломать миллионы судеб. Не говоря уже об экономическом эффекте для России. С таких мер начинался экономический подьем Китая. А террористы сами вымрут как вид, не выгодно будет.
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 12:29
        Терроризм - неистребим. Терроризм стар как мир. Еще в I веке нашей эры в Иудее действовала секта сикариев (сика - кинжал или короткий меч), уничтожавшая представителей еврейской знати, сотрудничавших с римлянами. Фома Аквинский и отцы христианской церкви допускали идею убийства правителя, враждебного, по их мнению, народу. В Средние века представители мусульманской секты ассошафинов убивали префектов и калифов. В эти же времена политический террор практиковали некоторые тайные общества в Индии и Китае.
        В 1848 году немецкий радикал Карл Гейнцен доказывал, что запрет убийства неприменим в политической борьбе и что физическая ликвидация сотен и тысяч людей может быть оправдана, исходя из «высших интересов человечества». Гейнцен явился в какой-то мере основоположником теории современного терроризма. В его работах можно найти немало идей, созвучных идеологическим воззрениям сегодняшних террористов.
        Терроризм становится постоянным фактором общественной жизни со второй половины ХIХ века. Его представители - русские народники, радикальные националисты в Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты во Франции 90-х годов, а также аналогичные движения в Италии, Испании, США.

        Из книги "Альфа - смерть террору".
    30. Denissdaf Ранг пользователя
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 12:19
      Мягкотелый либеральный реверанс западу это называется. Тому самому западу, который все туже затягивает удавку на шее России. Либерда одним словом.
    31. SanichSan Ранг пользователя
      SanichSan
      0
      Сегодня, 12:21
      заявления СПЧ очень сложно воспринимать. они какие-то непонятные. видимо это связано с тем что данные заявления СПЧ делает держа во рту американский член. request еще с времён скандала с пытками в Гуантанамо непонятно что этот СПЧ несет и вообще чем занимается.
    32. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 12:24
      Пусть не по христиански, но смертная казнь - слишком гуманное наказание для этого зла. Только пожизненное гниение в камере.
    33. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:25
      Исключительно мера... защиты общества, не панацея, это всем известно, но содержать в заключении конечных тварей, нелюдь, никакого смысла нет...
      Всё рассуждения, вокруг да около, были раньше, будут и потом, но справедливость требует... в общем понятно и зря, что эта бодяга так долго тянется.
    34. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      0
      Сегодня, 12:26
      Конституция допускает смертную казнь, Протокол №6 не ратифицирован, из Совета Европы вышли. Какие проблемы??

      Проблема надуманная. Всегда есть технологии, которые сделают смертную казнь меньшим наказанием. Была бы политическая воля.
    35. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 12:29
      Ну кто там во власти решает востановить или нет, сами боятся что и их коснется. От этого они конечно против будут.
    36. Гл.Штаршина Ранг пользователя
      Гл.Штаршина
      0
      Сегодня, 12:34
      Что за бред пишу : учёные выясняют что с ними не так. Нужно заставить членов спч поговорить с каждым пострадавшим и с семьями погибших посмотреть кадры резни. И заставит ещё раз подумать.
    37. штурм Ранг пользователя
      штурм
      0
      Сегодня, 12:35
      Закон обратной или не имеет, но президент в исключительных случаях имеет провал на применение высшей меры к террористам....
    38. штурм Ранг пользователя
      штурм
      0
      Сегодня, 12:35
      Закон обратной или не имеет, но президент в исключительных случаях имеет провал на применение высшей меры к террористам....
    39. vet Ранг пользователя
      vet
      +1
      Сегодня, 12:36
      Я всегда говорил, что в СПЧ сидят не правозащитники, а правонарушители - которые нарушают права 99,99% населения страны в угоду 0,01%
    40. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 12:40
      Член СПЧ выступила против восстановления смертной казни в России, даже после событий в «Крокус Сити Холле»

      А что, одна член, what как это?, может решать за большинство населения? Не согласна в отставку подавай.
      Много вас там таких "бабаягапротив" к "хлебной" должности присосалось! Разгонять пора дармоедов!!!! am
    41. ODERVIT Ранг пользователя
      ODERVIT
      0
      Сегодня, 12:41
      Вот работка, так работка- правозащитница.
    42. Олег Шустов Ранг пользователя
      Олег Шустов
      0
      Сегодня, 12:47
      Фифа в розовых очках. Сними очки - посмотри на родственников погибших.
    43. Дес Ранг пользователя
      Дес
      0
      Сегодня, 12:53
      Дело ведь не в смерти уродов(террористов), к. расстреляли гражданских другой национальности, веры или просто за деньги. Трагедия далее в том, что их (террористов) соплеменники, родственники - будут спокойно жить припеваючи в нашей стране, у себя там... К ним ведь претензий нет. И ответственности нет. Как и у наших чиновников, допустивших 12млн. в РФ и давших им права граждан.
    44. Shkodnik65 Ранг пользователя
      Shkodnik65
      0
      Сегодня, 13:11
      По ходу эта дама на другой планете живёт или в другой реальности. И дай ей Бог не столкнуться с такой ситуацией лично.
      Хотя, я с ней согласен, но в том смысле, что подобных деятелей, нужно "оставлять" на месте, при попытке к бегству или оказании вооруженного сопротивления. Что бы никаких судов им уже не понадобилось.
      Сейчас много пишут про судебные ошибки, типа Чикатило, но есть случаи когда имеются железобетонные доказательства, как, например в Крокусе было, ну или какой нибудь Буданов, например.
    45. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      0
      Сегодня, 13:15
      Член СПЧ выступила против восстановления смертной казни в России

      Вот такие отрицатели ВМН, как Меркачёва, если их коснётся, будут самыми ярыми апологетами смертной казни. Пока вот не коснулось.
    46. 2k11 Ранг пользователя
      2k11
      0
      Сегодня, 13:19
      неотвратимость ВМН будет лучшим способом предотвращения подобных преступлений

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