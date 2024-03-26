Семьдесят лет назад на атолле Бикини США провели испытание термоядерной бомбы с «неожиданным» результатом
Семьдесят лет назад, 26 марта 1954 года, Соединенные Штаты провели испытание водородной бомбы ТХ-17 Romeo на атолле Бикини, напоминает автор статьи в чешском новостном онлайн-издании Diary.cz. Это стало второе испытание термоядерного заряда на одном из коралловых островов в Тихом океане в рамках серии испытаний атомных бомб различной мощности по программе Castle.
Остров Бикини, вернее, группа небольших островов, общей площадью чуть более пяти квадратных километров, был выбран как место испытаний ядерного оружия неслучайно. Он расположен в 1600 километрах от военно-морской базы ВС США, приспособленной для взлета бомбардировщиков. Его лагуна естественно защищена, что обеспечивало кораблям ВМС США и судам, использовавшимся позже в качестве учебных мишеней, защищенную гавань. Кроме того, на острове, подконтрольном США, проживало чуть менее 170 человек. Все они были принудительно эвакуированы в феврале 1946 года по решению военного губернатора Маршалловых островов, в которые входит Бикини.
В 1946-1958 годах Соединенные Штаты взорвали на атолле Бикини в общей сложности 23 ядерные бомбы, в том числе 20 водородных. Мощность первой термоядерной бомбы Bravo, взорванной 1 марта 1954 года на атолле Бикини, превысила 15 мегатонн, что в тысячу раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Нагасаки в 1945 году.
Огромная мощность, какой обладают эти бомбы, проявилась уже при первом испытательном взрыве бомбы Bravo. Выделившаяся энергия была настолько разрушительной, что три острова на атолле буквально исчезли, а на дне лагуны образовался кратер шириной почти в два километра. Испытательный взрыв Romeo стал первым, который был проведен на судне прямо посреди этого кратера.
Результаты этих испытаний стали в чем-то неожиданными для самих американских военных, пишет автор. Предполагалось, что бомба будет иметь мощность около четырех мегатонн, но на самом деле была достигнута энергия, соответствующая 11 мегатоннам, что означало третий по силе тип экспериментального ядерного взрыва, который когда-либо проводили Соединенные Штаты. Согласно документальному фильму «Фильм о ядерных испытаниях - Операция "Касл"» (1954), это в значительной степени связано с быстрым делением природного урана и, как и в случае с испытанием Bravo, неожиданным участием нормального изотопа лития-7 в реакциях термоядерного синтеза.
Даже ведущие физики мира в 1954 году хорошо понимали суть термоядерного синтеза, а команда операции Castle при оценке его потенциала грубо просчиталась. Bravo был первым термоядерным оружием, работающим на дейтериде лития, его топливо было образовано комбинацией изотопов литий-6 и литий-7. Исследователи полагали, что использование более инертного лития-7 ограничит общее воздействие взрыва. Однако вместо этого он действовал непредсказуемо и способствовал синтезу атомов, комментирует данное термоядерное испытание журналист американского издания The Press Democrat Фил Барбер.
Как и другие испытания ядерного оружия, взрыв ТХ-17 был подробно запечатлен на снимках. Однако именно одна из фотографий первого термоядерного испытания бомбы Bravo до сих пор остается самой популярной иллюстрацией зловещего грибовидного облака в момент взрыва. По словам Чака Хансена, автора книги «Американское ядерное оружие – тайная история», это, вероятно, связано с его выразительным ярким сочетанием темно-красного, оранжевого и ярко-желтого оттенков цвета. Автор фотографий нигде не указан. Оригинал изображения хранится в фототеке Американского национального управления по ядерной безопасности в Неваде под номером XX-33.
Атолл Бикини сегодня остается необитаемым. В конце 60-х годов прошлого века комиссия по атомной энергии США объявила его безопасными и разрешила некоторым бывшим жителям вернуться на остров. Однако они вновь были эвакуированы примерно десять лет спустя, поскольку исследование показало, что уровень цезия-137 в организмах вернувшихся жителей острова увеличился на 75 процентов.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Касл_Браво
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