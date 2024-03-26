Семьдесят лет назад на атолле Бикини США провели испытание термоядерной бомбы с «неожиданным» результатом

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Семьдесят лет назад на атолле Бикини США провели испытание термоядерной бомбы с «неожиданным» результатом

Семьдесят лет назад, 26 марта 1954 года, Соединенные Штаты провели испытание водородной бомбы ТХ-17 Romeo на атолле Бикини, напоминает автор статьи в чешском новостном онлайн-издании Diary.cz. Это стало второе испытание термоядерного заряда на одном из коралловых островов в Тихом океане в рамках серии испытаний атомных бомб различной мощности по программе Castle.

Остров Бикини, вернее, группа небольших островов, общей площадью чуть более пяти квадратных километров, был выбран как место испытаний ядерного оружия неслучайно. Он расположен в 1600 километрах от военно-морской базы ВС США, приспособленной для взлета бомбардировщиков. Его лагуна естественно защищена, что обеспечивало кораблям ВМС США и судам, использовавшимся позже в качестве учебных мишеней, защищенную гавань. Кроме того, на острове, подконтрольном США, проживало чуть менее 170 человек. Все они были принудительно эвакуированы в феврале 1946 года по решению военного губернатора Маршалловых островов, в которые входит Бикини.



В 1946-1958 годах Соединенные Штаты взорвали на атолле Бикини в общей сложности 23 ядерные бомбы, в том числе 20 водородных. Мощность первой термоядерной бомбы Bravo, взорванной 1 марта 1954 года на атолле Бикини, превысила 15 мегатонн, что в тысячу раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Нагасаки в 1945 году.

Огромная мощность, какой обладают эти бомбы, проявилась уже при первом испытательном взрыве бомбы Bravo. Выделившаяся энергия была настолько разрушительной, что три острова на атолле буквально исчезли, а на дне лагуны образовался кратер шириной почти в два километра. Испытательный взрыв Romeo стал первым, который был проведен на судне прямо посреди этого кратера.

Результаты этих испытаний стали в чем-то неожиданными для самих американских военных, пишет автор. Предполагалось, что бомба будет иметь мощность около четырех мегатонн, но на самом деле была достигнута энергия, соответствующая 11 мегатоннам, что означало третий по силе тип экспериментального ядерного взрыва, который когда-либо проводили Соединенные Штаты. Согласно документальному фильму «Фильм о ядерных испытаниях - Операция "Касл"» (1954), это в значительной степени связано с быстрым делением природного урана и, как и в случае с испытанием Bravo, неожиданным участием нормального изотопа лития-7 в реакциях термоядерного синтеза.

Даже ведущие физики мира в 1954 году хорошо понимали суть термоядерного синтеза, а команда операции Castle при оценке его потенциала грубо просчиталась. Bravo был первым термоядерным оружием, работающим на дейтериде лития, его топливо было образовано комбинацией изотопов литий-6 и литий-7. Исследователи полагали, что использование более инертного лития-7 ограничит общее воздействие взрыва. Однако вместо этого он действовал непредсказуемо и способствовал синтезу атомов, комментирует данное термоядерное испытание журналист американского издания The Press Democrat Фил Барбер.

Как и другие испытания ядерного оружия, взрыв ТХ-17 был подробно запечатлен на снимках. Однако именно одна из фотографий первого термоядерного испытания бомбы Bravo до сих пор остается самой популярной иллюстрацией зловещего грибовидного облака в момент взрыва. По словам Чака Хансена, автора книги «Американское ядерное оружие – тайная история», это, вероятно, связано с его выразительным ярким сочетанием темно-красного, оранжевого и ярко-желтого оттенков цвета. Автор фотографий нигде не указан. Оригинал изображения хранится в фототеке Американского национального управления по ядерной безопасности в Неваде под номером XX-33.

Атолл Бикини сегодня остается необитаемым. В конце 60-х годов прошлого века комиссия по атомной энергии США объявила его безопасными и разрешила некоторым бывшим жителям вернуться на остров. Однако они вновь были эвакуированы примерно десять лет спустя, поскольку исследование показало, что уровень цезия-137 в организмах вернувшихся жителей острова увеличился на 75 процентов.
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Касл_Браво
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16 комментариев
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  1. Buyan Ранг пользователя
    Buyan
    +1
    Сегодня, 11:59
    Потравили местных жителей, как эксперимент и снова выселили....
    1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: Buyan
      Потравили местных жителей, как эксперимент и снова выселили....

      Лучше бы рассказали что произошло там с фауной. Очень давно, юношей, читал какую то книжку про атолл Бикини, вернее что там обнаружила комиссия спустя сколько то лет после взрыва. Точно все не помню. Но один момент запомнился.
      Это, что в определенные часы рыбы лагуны выползали на берег! Гибли или нет, не помню.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 13:25
      Это сто процентов! Хитрые матрасы использовали папуасов как подопытных кроликов. И так у них всегда! Удивительно, но им все равно верят...
  2. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +2
    Сегодня, 12:00
    "Мы думали что оно бахнет, а оно как долбанёт!!!" laughing
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +1
    Сегодня, 12:02
    Семьдесят лет назад на атолле Бикини США провели испытание термоядерной бомбы

    Подумаешь... Мы в 1961 году взорвали свою "игрушечку", да помощнее...
  4. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:03
    Скорее бы Йелоустоунский заповедник навёл порядок на североамериканском континенте.
    1. Александр 53 Ранг пользователя
      Александр 53
      -4
      Сегодня, 12:15
      Ходят слухи, что уже давно просверлены шахты вокруг Йелоустоуна и заложены ядерные фугасы, но Путин мешает переезду той элиты в Ковчег, точнее на Сибирское плато.
  5. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 12:11
    Рекомендую посмотреть всем кто в рай попасть торопиться.
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 12:15
      Канал заброшен давно, но вот можно глянуть
  6. михаилл Ранг пользователя
    михаилл
    +2
    Сегодня, 12:15
    "Пошел отсчет секунд! Замерли генералы, замерли ученые.
    Вспыхнула на вышке нереальной слепящей яркости сфера, разом полыхнули
    постройки, грянул неземной силы ураган, смел все вокруг. Многокилометровая
    стена праха ударила кругом во все стороны, всклубил-ся и вырос снизу в
    бешеном вращении черный смерч в километры диаметром -- вверх плывет белый
    бушующий шар, окутался дымной шапкой в десятки километров ширины. Встал
    жуткий гриб в стратосферу.
    Вот это мощность! Вот это боеприпас! Вот это испытания! Вот это
    торжество советской военной науки! Винти, ребята, дырочки для орденов.
    Кивают головами ученые. Закуривают удовлетворенно генералы. Шампанским
    хлопают в бункере: "За успех!"
    Стоит двадцатикилометровый апокалиптический гриб над землей, и пылает в
    центре шапки гигантская огненная сфера. Аж самим жутко.
    Минуту пылает. Две пылает.
    Смотрят все в перископы с увеличенным вниманием. Расчетное время,
    однако, истекает. Что надо запустили реакцию. Полная расчетная мощность.
    Даже больше выходит.
    Пятнадцать минут!
    Все уже понимают, что это... несколько превышает расчеты. Хорошо,
    конечно... но, знаете, тут не шутки. Оживление спадает, начинает попахивать
    напряженностью.
    Полчаса!!
    Братцы, что-то мы не совсем точно рассчитали. Что-то не совсем так.
    Народ бледнеть начинает. Ученые спорят тихо и лихорадочно.
    Час!!!
    Продолжает бушевать безумной мощности взрыв! Гигантский шар раскаленной
    плазмы бушует над Землей!
    И тут вспоминают: говорил, говорил же Нильс Бор... что теоретически
    возможно запустить такой мощности, такого объема термоядерную реакцию, что
    пойдет она не с отрицательным балансом, а с положительным. Поверхность
    пламенного сгустка и температура его будут таковы, что начнет вовлекаться в
    синтез водород воздуха и водяных паров атмосферы, а кислород выгорать, и
    пойдет реакция с положительным балансом... а там и вода с ее водородом и
    кислородом, Мировой Океан... и пока, значит, все топливо не кончится...
    хотя, когда уж пойдет как следует, так это быстро.
    Опытным путем, конечно, это проверить трудно было. Но теоретически он
    допускал, что -- возможно... И -- вот вам.
    И тут кому-то делается плохо. И кому-то нужен врач. И у кого-то
    происходит непроизвольное мочеиспускание. Зеленые генералы плачуще матерят
    ученых. Ученые утирают пот и обмениваются довольно бессмысленными
    замечаниями.
    Закуривай, ребята.
    Конец света.
    ... твою мать!..
    Два часа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..............
    И через два часа реакция начинает явно сворачиваться. Иссякает.
    Тускнеет, гаснет сфера.
    Сил радоваться ни у кого уже нет. Отдуваются, и с бессмысленными
    блаженными улыбками опускаются сесть на что попало."
    1. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      +1
      Сегодня, 13:02
      Это зачем вы запостили данный текст?
      А почему не что-нибудь из "Туманности Андромеды" или "пылающего острова"?
      У нас фантасты в СССР много чего написали....
  7. Oldi Ранг пользователя
    Oldi
    -1
    Сегодня, 12:21
    На сколько же чудовищная энергия заключена в подобном оружии! А америкосы зажрались, такие райские места уничтожать! То ли дело у нас - все испытания на отшибе у чёрта на куличиках smile
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 12:23
      А америкосы зажрались, такие райские места уничтожать! То ли дело у нас - все испытания на отшибе у чёрта на куличиках smile
      Кто чем богат))
    2. VovaVVS Ранг пользователя
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 13:11
      Оренбургская и Семипалатинская области - это не "у черта на куличках"
    3. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      0
      Сегодня, 13:19
      На сколько же чудовищная энергия заключена в подобном оружии

      Да не такая уж и чудовищная.
      При землетрясении подобном недавнему турецкому выделяется энергия эквивалентная взрыву 1000 царьбомб.
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:23
    Не только знаковые изображения взрыва, но и появились женские купальники "бикини".

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