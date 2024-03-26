Мигранта из Таджикистана задержали в Москве по подозрению в связях с украинской разведкой

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Мигранта из Таджикистана задержали в Москве по подозрению в связях с украинской разведкой

По сообщениям источников, вчера вечером в Москве был задержан уроженец Таджикистана, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Задержанным оказался 29-летний Кахрамон Мерганов, передвигавшийся по столице на автомобиле марки Mazda. Его автомобиль был остановлен сотрудники ДПС, у которых вызвало подозрение нервозное поведение Мерганова. Это стало причиной проведения досмотра мигранта и его автомобиля.



При проверке мобильника задержанного в нем была обнаружена переписка с гражданами Украины и Таджикистана, которая носила явный антироссийский характер. Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее некоторое время проживал в Киеве.

На данный момент правоохранительные органы занимаются проверкой по данному гражданину и устанавливают, имел ли он действительно связи со спецслужбами Украины. Машину и телефон у Мерганова на время изъяли.

Ранее российский президент в ходе совещания по теракту в «Крокус Сити Холле», вновь заявил о возможном «украинском следе», который всячески пытаются замести в Вашингтоне.

Напомним, что четверо подозреваемых в этом теракте были задержаны, когда направлялись в сторону Украины.
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17 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 12:27
    Мда, столько внимания к Таджикистану не было никогда!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:36
      Мда, столько внимания к Таджикистану не было никогда!

      Как же эти мер3авцы своих соотечественников, проживающих в России, подставили... Ну и еще наша миграционная политика, приглашающая в РФ на работу всех подряд, виновата... Подавляющее большинство тех же таджиков вполне добросовестно работает, чтобы свою семью прокормить... Может всё таки правы те кто говорит, что у терроризма не национальности...??? Ну а пока гражданам таджикам, не получившим гражданство, лучше будет наверное дома... В Таджикистане...
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 12:42
        Я больше скажу, их родственникам в Таджикистане придется очень не сладко! Из-за этих отморозков практически все таджики попали под замес. Их теперь и на работу стремно брать. У меня одно звено сварщиков, как раз таджики. А там гособъект, многострадальный Климовск (ремонт теплотрассы, которая зимой замерзла). И что то мне тепе5рь не очень хочется их туда выводить, хотя у них документы все в порядке...
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 13:07
      Теперь каждого таджика можно подозревать, хватать и сажать...
      32-летнего бизнесмена Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — арестовали до 22 мая. Он — гражданин РФ, в страну приехал из киргизского Оша. Женат, есть трое детей, владеет чайхоной в Путилкове.

      На заседании рассказал, что даже не подозревал, кого впустил в свою квартиру в Красногорске. По его словам, недвижка была в ипотеке, жильцов нашёл в интернете. Причём изначально хотел сдать славянам, но сдался после обещаний Фаридуни Шамсидина платить вовремя. Не зная, что это террорист.
  2. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 12:28
    Вот и ещё один. Хорошо что рано спалился и не успел ничего устроить.
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      +2
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Nexcom
      Вот и ещё один. Хорошо что рано спалился и не успел ничего устроить.

      Вы видимо ВО не читаете lol - тут столько противовластных, читающих украинские сайты и смотрящих телеграммканалы ВСУ., а уж антироссийского негатива- аж статьи удалять приходиться .... lol
      Если серьезно- ДПСники остановили и нашли в телефоне переписку с кем? С ГУР/СБУ? Там прямо так и написано было - "дорогой Кахрамон, мы из СБУ, взорви соседа!!"?
      Проведут проверку- а там посмотрим.Как то все очень....
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -4
      Сегодня, 12:43
      Ну да, теперь будем по всей России таджиков-террористов ловить, вместо того чтобы пять ментов с автоматами на вход в гребаный Крокус поставить... Чем богаче человек, тем он жаднее!
  3. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    +3
    Сегодня, 12:30
    Хорошая новость. Жаль что уже и петух прокукарекал и рак свиснул
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +3
      Сегодня, 12:35
      Жаль что уже и петух прокукарекал и рак свиснул
      И почки отвалились. Важно что бы это стало повседневной работой на все территории РФ, что бы выводы были сделаны, политика поменялась, а не неделя-две и все на круги своя.
  4. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -1
    Сегодня, 12:34
    Наиграно. Как и в Самаре.
  5. Slon_on Ранг пользователя
    Slon_on
    +5
    Сегодня, 12:34
    А как насчёт основания пребывания на территории РФ? Тоже в качестве ценного специалиста?
  6. ODERVIT Ранг пользователя
    ODERVIT
    +1
    Сегодня, 12:37
    Уроженец Таджикистана, гражданин РФ? Или ещё нет?
  7. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    0
    Сегодня, 12:37
    Цитата: Trapp1st
    Жаль что уже и петух прокукарекал и рак свиснул
    И почки отвалились. Важно что бы это стало повседневной работой, что бы выводы были сделаны, политика поменялась, а не неделя-две и все на круги своя.

    За голосование на выборах президента четыре уголовных дела в Латвии. Соседи наши всех опросили и допросили что и как и галочки поставили и высылают в Россию тех, кто в Латвии со времён Петра 1.0
  8. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 12:40
    А что, по биллингу нельзя контролировать процесс?! С помощью программы выхватывать нужное и задерживать баранов, пока не случилось?! Или у нас не существует аналитических отделов?! Надо обязательно дождаться бабаха, чтоб потом, по горячим следам ... горе хлебать?..
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 12:43
      Или у нас не существует аналитических отделов?! Надо обязательно дождаться бабаха, чтоб потом, по горячим следам ... горе хлебать?..
      Почему, работают, выявляют террористов, упреждают.
      Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года. Теперь движение появилось в списке террористических организаций. После запрета «движения ЛГБТ» силовики провели не менее шести рейдов на секс-позитивные вечеринки
  9. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:53
    Цитата: Trapp1st
    Или у нас не существует аналитических отделов?! Надо обязательно дождаться бабаха, чтоб потом, по горячим следам ... горе хлебать?..
    Почему, работают, выявляют террористов, упреждают.
    Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года. Теперь движение появилось в списке террористических организаций. После запрета «движения ЛГБТ» силовики провели не менее шести рейдов на секс-позитивные вечеринки

    За своих переживаете?
    Если бы Вам в своей жизни приходилось руководить хотя бы бригадой землекопов, то Вы как Отче Наш запомнили бы, что ни при каких обстоятельствах нельзя бросать уже начатую работу. Щемят радужных и правильно делают.
  10. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 12:58
    Цитата: Михаил-Иванов
    их родственникам в Таджикистане придется очень не сладко!

    Жестоко, но я скажу: и слава Богу!
    Если общество живёт по законам стада и каждый, хм, член этого стада, чувствует себя под защитой стада, то стадо должно отвечать за каждого своего члена.
    По другому они не понимают.
    Есть замечательная книжка: "История Русской армии". Сборник работ профессуры Николаевской Императорской военной академии (надеюсь правильно назвал).
    В том числе, там описываются азиатские войны России. Про менталитет тамошних жителей все очень и очень подробно.
    Ну не дожили они ещё до индивидуальной ответственности. Как ни печально.
    P.S. специально для бдительных товарищей. Мне в общем то глубоко наплевать кто какой масти. Я принципиально придерживаюсь основополагающего принципа русской цивилизации :"Лишь бы человек был хороший"!

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