В Самарской области ФСБ предотвратила теракт, подготавливаемый пособником «Русского добровольческого корпуса»

Силовики предотвратили теракт в Самарской области, завербованный представителями запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) россиянин попытался подорвать пункт приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.По имеющимся данным, пособник террористов из РДК* готовил теракт с помощью самодельного взрывного устройства в пункте приема гумпомощи, но при задержании произошел самоподрыв устройства, в результате чего несостоявшийся террорист получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом силовики и мирные граждане не пострадали.Как рассказали в ФСБ, мужчина 1994 года рождения активно выступал против проведения СВО, являлся сторонником РДК*, в 2023 году добровольно пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами, согласившись на проведение диверсий. Дома он организовал подпольную лабораторию по изготовлению СВУ, при обыске обнаружено большое количество компонентов, а также еще одно уже готовое к применению самодельное взрывное устройство. Также обнаружена активная переписка с кураторами из Киева и материалы по подготовке к терактам.- говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

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