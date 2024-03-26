В Самарской области ФСБ предотвратила теракт, подготавливаемый пособником «Русского добровольческого корпуса»

16
В Самарской области ФСБ предотвратила теракт, подготавливаемый пособником «Русского добровольческого корпуса»

Силовики предотвратили теракт в Самарской области, завербованный представителями запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) россиянин попытался подорвать пункт приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

По имеющимся данным, пособник террористов из РДК* готовил теракт с помощью самодельного взрывного устройства в пункте приема гумпомощи, но при задержании произошел самоподрыв устройства, в результате чего несостоявшийся террорист получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом силовики и мирные граждане не пострадали.



Как рассказали в ФСБ, мужчина 1994 года рождения активно выступал против проведения СВО, являлся сторонником РДК*, в 2023 году добровольно пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами, согласившись на проведение диверсий. Дома он организовал подпольную лабораторию по изготовлению СВУ, при обыске обнаружено большое количество компонентов, а также еще одно уже готовое к применению самодельное взрывное устройство. Также обнаружена активная переписка с кураторами из Киева и материалы по подготовке к терактам.

Федеральной службой безопасности на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1994 года рождения, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, действующей под патронажем украинских спецслужб

- говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    16 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +6
      Сегодня, 12:27
      Это болезнь, лечению не поддаётся... значит отсека ь и... в общем, радикально.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 12:52
        Всех кто причастен к РДК нужно гасить без всякого сожаления... Они не просто предатели, они ещё и убийцами гражданских мирных россиян стали... Ну да, набеги легче совершать, чем там в окопах воевать против более сильного противника... Никакого плена...Контрольный выстрел в голову как акт милосердия, большего они не заслуживают... am
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 13:14
          Цитата: Lev_Russia
          Всех кто причастен к РДК нужно гасить без всякого сожаления... Они не просто предатели, они ещё и убийцами гражданских мирных россиян стали... Ну да, набеги легче совершать, чем там в окопах воевать против более сильного противника... Никакого плена...

          Вся их характеристика умещается в одном слове - "власовцы".
          Отношение к ним давно выработано, методы их тоже хорошо известны. Если бы этот [цензура] не самовыпилился, то должен быть "убит при оказании сопротивления", потому что расследовать тут нечего, а плен не для них придуман.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 12:28
      Какие-то у нихзадачи невнятные. Мы им Днепрогэс выключили, а они решили пункт с волонтерами взорвать... Ненормальные люди.
    3. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -2
      Сегодня, 12:31
      Ясно.
      Недра земли и внутренняя политика президента и председателя правительства РФ могут обеспечить терактами каждый день.
    4. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      -2
      Сегодня, 12:32
      В связи с недавним терактом много и возмущенно говорят про преступления совершаемые представителями диаспор,предлагают всех их выслать из России.А что будем делать вот с такими представителями русской "диаспоры"?Или это другое?
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 12:33
      завербованный представителями запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"
      этих сразу вешать
      1. sheridans
        sheridans
        +1
        Сегодня, 12:38
        Привет, тёзка. А ещё его СВУ засунуть в штаны и инициировать .
        1. Владимир_2У Ранг пользователя
          Владимир_2У
          +2
          Сегодня, 12:50
          Цитата: sheridans
          Привет, тёзка. А ещё его СВУ засунуть в штаны и инициировать .

          Он сам справился! laughing
    6. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 12:34
      террорист получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом силовики и мирные граждане не пострадали.

      Славненько!
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 12:39
      произошел самоподрыв устройства, в результате чего несостоявшийся террорист получил ранения, несовместимые с жизнью.
      В таких случаях раньше на Руси говорили: "Собаке - собачья смерть".
    8. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      +1
      Сегодня, 12:45
      Цитата: rocket757
      Это болезнь, лечению не поддаётся... значит отсека ь и... в общем, радикально.

      Процент таких среди жителей достаточно мал. Для паники тоже.
    9. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 12:47
      Цитата: taiga2018
      Или это другое?

      Открою Вам один большой секрет. У большинства человеков, сверху, между плечами, насаженная на шею располагается голова.
      Есть различные способы ее использования, в т.ч. один не слишком популярный, хлопотный, но, в случае освоения, весьма и весьма полезный.
      Представляете, головой можно думать!
      Так, вот, если подумать, то очень легко можно найти несколько различий, между теми и этими. Давайте попробуем перечислить:
      1. Понаехи понаехали. У нас, к сожалению, и тут Вы совершенно правы, хватает своего дерьма. Чужого точно не надо;
      2. Главное. Если бы, упомянутый в статье , каким то чудом остался жив, то не думаю, что вся улица на которой он жил, сбежалась бы к зданию областного ФСБ, с требованием выпустить его. У понаехов сбегаются.
      3. Если какая то группа населения ведёт стадный образ жизни, то стадо должно отвечать за каждую голову.
      Непонятно?
      Попробую ещё раз: любая приятность, ВСЕГДА сопровождается неприятностью. Удовольствие чувствовать себя под защитой стада, должна сопровождаться ответственностью стада за каждого своего члена.
      Мы, кстати, оплачивая штраф за скорость и за ремень, таким образом расплачивается за удовольствие чувствовать себя под защитой закона.
      В общем, примерно так. Что непонятно, спрашивайте wink.
    10. Shkodnik65 Ранг пользователя
      Shkodnik65
      +2
      Сегодня, 12:54
      Ай молодца. Вот именно так и должно быть, без этих никому не нужных судов, соплей, слюней, приговоров, УДО через 10 лет. А так вот - несостоявшийся террорист получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом силовики и мирные граждане не пострадали и никак иначе.
    11. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 12:58
      Вот и ладушки. Пока заинтересованные типы с двойным дном против возвращения смертной казни, Всевышний действует по своим правилам. sad
    12. Curt Ранг пользователя
      Curt
      0
      Сегодня, 13:25
      Вопрос как такие мысли в голове у людей появляются, и более того, приводит их к действиям. Вполне логично что именно такие люди и совершают атаки на НПЗ, изнутри страны.
      Как по мне работа с населением у нас из рук вон плохая, т.ч. очень тупая пропаганда у нас ( на ТВ и проч.) сделанная на отвали.
      Как следствие получаем вот таких вот борцов.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»