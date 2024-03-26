Власти Японии отменили запрет на экспорт вооружений

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Власти Японии отменили запрет на экспорт вооружений

Кабинет министров Японии утвердил план продажи истребителей следующего поколения другим странам, что является свидетельством постепенного отказа от послевоенных пацифистских принципов, принятых страной в конце Второй мировой войны.

Как отмечает японское издание Аsahi, ожидается, что решение Токио, предполагающее отмену запрета на международную продажу оружия, поможет Японии закрепить за собой участие в совместном с Италией и Великобританией проекте разработки новых истребителей, которые, как ожидается, поступят на вооружение не ранее 2035 года.



Японские власти надеются, что новый самолет способен повысить возможности вооруженных сил страны на фоне растущей напряженности в регионе и обеспечить технологическое преимущество перед региональными конкурентами в лице Китая и России. Экспорт вооружений также поможет стимулировать оборонную промышленность Японии, которая исторически обслуживала только Силы самообороны страны.

Правительство Японии рассматривает быстрое наращивание Китаем военной мощи как угрозу, особенно на фоне растущей напряженности в спорных Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Кроме того, в Токио обеспокоены проведением совместных военных учений Китая и России.

Премьер-министр Японии Кисида планирует в ближайшее время совершить визит в Вашингтон, где он, как ожидается, подчеркнет готовность Японии играть более важную роль в партнерстве с США в сфере военной промышленности.

Кроме того, разрешение на экспорт вооружений открывает для Японии возможность продавать США ракеты для ЗРК Patriot, помогая восполнить запасы боеприпасов, которые Вашингтон отправляет на Украину.
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12 комментариев
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  1. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 12:38
    Ну так а как же еще то? Тут цэлая амэрига просит оружие украине слать а не джипы, да и кто будет вооружать и страдать за тайвань? Ну не америка же!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:03
      Ну не усвоила Япония ядерный опыт Нагасаки Хиросимы и опять упорно нарывается... Островок то отведенный под страну маленький... Японцы, куда побежите ежели что...??? На наши острова...??? А если не пустим...??? am
  2. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 12:42
    Вспомнилась классика... типа а мы чем хуже, нада успеть...
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 12:45
      Мне тоже классика историческая пришла на память... Один художник вывел Германию из-под запретов по вооружениям и потом захватил всю Европу...
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 12:51
        Не думаю, что япошкам что-то светит... амеры сколько... 4 года с десяток архипилагов захватить не могли... пришли мы и в меньше чем за месяц квантун разбили и не только.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 13:03
          В свое время прочел книгу английского автора "Падение Японии". Очень объективное освещение событий тех лет. Когда Император Хирохито объявил о капитуляции, младший и средний офицерский состав это не принял и многие сделали харакири. Японцев десятилетиями усмиряли, но в них живет дух войны, так что все может очень быстро поменяться...
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            +1
            Сегодня, 13:10
            Цитата: Михаил-Иванов
            так что все может очень быстро поменяться...

            Ну обсипокаются еще раз, как раз самые идейные. lol
            Кстати мы войну японии объявили как раз 9 августа, когда амеры в бессилии кидали ядрён батон на нагасаки. 2 сентября япония капитулировала. по официальным данным мы потеряли около 12 тыс убитыми и в 2-е больше ранеными (ну в целом статиски +- средняя для того времени)... у япов не помню, но у них только квантунская группировка была более 1 млн человек.
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              +1
              Сегодня, 13:13
              У меня дед брал Японию. А потом воевал в Северной Корее. Был награжден корейской серебряной наградой. У них специально для нас и китайцев выпустили два вида наград - из серебра для всех, и из золота для генералов.
              1. Enceladus Ранг пользователя
                Enceladus
                0
                Сегодня, 13:19
                Да у меня дед (по материнской) тоже в квантуне был (писал не 1 раз). Собственно в 41 осенью с ДВ был переброшен под Тулу, там через Ригу до Балатона и потом перебросили обратно. Снайпер (вначале артиллеристом, заряжающий, потом наводчик и ранение).
                Кстати очень хорошо отзывался об арисаке lol . Хотя всю войну почти проходил с пехотной 98 трофейной (с 98 я стрелял, а вот с арисаки не доводилось увы). Был ранен в голову, но обошлось - по касательной (конкретно в квантуне 4 ранение).
                Ну... за Дедов Наших! drinks soldier
                З.Ы. Кстати дед украинец чистопородный, мы с ним только на мове балакали laughing
  3. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 12:48
    Кабинет министров Японии утвердил план продажи истребителей следующего поколения другим странам, что является свидетельством постепенного отказа от послевоенных пацифистских принципов

    Спорно, очень спорно. Та же Швейцария производит и продаёт, и никто её воинственной страной не считает. Продажа оружия далеко не показатель отказа от мирного статуса страны. А вот вооружение армии и флота - это уже может быть показателем.
  4. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 12:48
    Ну вот и началось...
    Это пролог ленд-лиза для Украины и начало милитаризации Японии. Логическое завершение нашей политики затягивания решений и принимаемых полумер.
    Гегемон принял решение на ближайшие два года: Европа - воюет, проамериканская Азия - куёт оружие и готовится к войне.
    Минусаторам советую сравнить промышленный потенциал Японии, Южной Кореи и наш. Теперь понятно, зачем выводят промышленное производство из Германии.
  5. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:09
    Власти Японии отменили запрет на экспорт вооружений

    А что там про договор о Силах Самообороны?
    Опять проснулся самурайский дух? Некоторые вопросы нужно решать хирургическим методом:

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