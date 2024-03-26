Глава МИД Польши заявил, что в НАТО обсуждают возможность сбивать российские ракеты

В ходе недавнего удара ВС РФ по военным объектам ВСУ на Западной Украине, одна из крылатых ракет «залетела» в воздушное пространство Польши, пробыв там 39 секунд.Позднее польские власти заявили, что средства ПВО были приведены в полную боеготовность и контролировали ситуацию. При этом ракету сбивать не стали, так как она развернулась обратно в сторону Украины.В Киеве после инцидента сделали ряд колких комментариев, касающихся «нерешительности» Варшавы.В то же время глава польского МИД Анджей Шейна в ходе недавнего интервью RMF24 заявил, что в НАТО уже обсуждают возможность сбивать российские ракеты, которые направляются в сторону государств-участниц альянса.Здесь стоит отметить, что дипломат имеет в виду уничтожение наших ракет над территорией Украины, не дожидаясь пересечения ими воздушного пространства Польши или другой страны блока. Правда, Шейна подчеркнул, что для этого нужно официальное согласие Киева.- заявил глава МИД Польши.Напоследок Шейна добавил, что данные меры необходимы, чтобы не дать России навязывать альянсу свои правила.Между тем, если вышеупомянутые обсуждения действительно ведутся внутри альянса, то это больше похоже не попытки союзников киевских властей «прикрыть» хотя бы западные области Украины, не вступая в конфликт с ВС РФ напрямую.Напомним, что ранее о готовности сбивать российские ракеты заявлял польский генерал Богуслав Пацек. Однако речь шла исключительно об объектах, нарушающих воздушное пространство.

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