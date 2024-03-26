Бельгийский эксперт о теракте в Красногорске: Есть множество отличий от почерка ИГИЛ

Анализируя произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле» теракт, все большее количество зарубежных экспертов сходятся во мнении о сомнительности реальной причастности к нему ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ). В частности, бельгийский журналист и политический аналитик с многолетним опытом работы военным корреспондентом Элайджа Манье долгие десятилетия освещал военные события на Ближнем Востоке и в Северной Африке и не понаслышке знает, что такое ИГИЛ*. Опираясь на свои исследования и опыт работы в качестве эксперта по терроризму, журналист подвергает сомнению причастность так называемого «Исламского государства» к московской атаке. Модель нападения и поведение террористов отличаются от стандартной схемы действий ИГИЛ*.По мнению Манье, который проанализировал видеоролик, снятый террористами в подмосковном концертном зале и опубликованный якобы от имени ИГ* через связанное с ним агентство Amaq, использование термина «мукатилин» в ролике нетипично для боевиков, они предпочитают термин «моджахед». Анархистская террористическая организация, заявляющая о себе как «сражающаяся во имя Аль-Мукатилина», действует по всему миру, в том числе в подпольных ячейках в Европе и других странах. Боевики этой структуры готовы идти до конца и умереть ради исполнения, как они сами утверждают, «священного долга», а террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», – не смертники и не религиозные фанатики, поскольку бежали, чтобы спастись.Кроме того, террористы ИГИЛ никогда не используют изменение голоса на своих видео. И прямые веб-трансляции нападений не являются методом, используемым ИГИЛ, поскольку существует риск перехвата при подключении к Интернету в прямом эфире. А здесь террористы снимали нападение на телефон и открыто транслировали его в сети.Еще один необычный аспект: агентство Amaq, связанное с ИГ*, преждевременно не сообщает о результатах атак, а здесь сообщения о том, что нападавшие «благополучно отступили», были сделаны заблаговременно. К тому же при афишировании терактов Amaq всегда публикует название своего медиаагентства на арабском и английском языках, когда нападения происходят за пределами Ближнего Востока, а в этот раз оно было только на арабском языке.Подобное мнение многие поддерживают и в России и всё больше склоняются к версии, что настоящих инициаторов и провокаторов теракта нужно искать в Киеве и на Западе.