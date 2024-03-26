Бельгийский эксперт о теракте в Красногорске: Есть множество отличий от почерка ИГИЛ

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Бельгийский эксперт о теракте в Красногорске: Есть множество отличий от почерка ИГИЛ

Анализируя произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле» теракт, все большее количество зарубежных экспертов сходятся во мнении о сомнительности реальной причастности к нему ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ). В частности, бельгийский журналист и политический аналитик с многолетним опытом работы военным корреспондентом Элайджа Манье долгие десятилетия освещал военные события на Ближнем Востоке и в Северной Африке и не понаслышке знает, что такое ИГИЛ*. Опираясь на свои исследования и опыт работы в качестве эксперта по терроризму, журналист подвергает сомнению причастность так называемого «Исламского государства» к московской атаке. Модель нападения и поведение террористов отличаются от стандартной схемы действий ИГИЛ*.

По мнению Манье, который проанализировал видеоролик, снятый террористами в подмосковном концертном зале и опубликованный якобы от имени ИГ* через связанное с ним агентство Amaq, использование термина «мукатилин» в ролике нетипично для боевиков, они предпочитают термин «моджахед». Анархистская террористическая организация, заявляющая о себе как «сражающаяся во имя Аль-Мукатилина», действует по всему миру, в том числе в подпольных ячейках в Европе и других странах. Боевики этой структуры готовы идти до конца и умереть ради исполнения, как они сами утверждают, «священного долга», а террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», – не смертники и не религиозные фанатики, поскольку бежали, чтобы спастись.

Кроме того, террористы ИГИЛ никогда не используют изменение голоса на своих видео. И прямые веб-трансляции нападений не являются методом, используемым ИГИЛ, поскольку существует риск перехвата при подключении к Интернету в прямом эфире. А здесь террористы снимали нападение на телефон и открыто транслировали его в сети.

Еще один необычный аспект: агентство Amaq, связанное с ИГ*, преждевременно не сообщает о результатах атак, а здесь сообщения о том, что нападавшие «благополучно отступили», были сделаны заблаговременно. К тому же при афишировании терактов Amaq всегда публикует название своего медиаагентства на арабском и английском языках, когда нападения происходят за пределами Ближнего Востока, а в этот раз оно было только на арабском языке.

Подобное мнение многие поддерживают и в России и всё больше склоняются к версии, что настоящих инициаторов и провокаторов теракта нужно искать в Киеве и на Западе.
  • Михаил Синицын/ТАСС
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7 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 12:51
    «Крокус» заказали мы: Украина не смогла сдержать тщеславие и призналась в совершении терактов

    https://www.kp.ru/daily/27584/4909795/

    Кто бы ещё сомневался .....
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:58
      «Крокус» заказали мы: Украина не смогла сдержать тщеславие и призналась в совершении терактов

      Кто бы сомневался, что это были они... ИГИЛ и спецслужбы англосаксов могли на каком то этапе им помогать, но главные заказчики спецслужбы Украины... Так что Буданов и Малюк цели № 1 и 2 для наших спецслужб... am
    2. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 13:25
      И в каком месте вы там "признание" нашли? Никакого "признания" там нет.
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 12:57
    Имею сказать, таки: Мнения экспертов разных стран будут расходиться в зависимости от Спонсора, кто оплачивает музыку, под которую они нам будут вешать лапшу, а суть в том, что любое преступление для широкого освещения и эффекта тщательно готовится, как раз и почерк может быть изменён по указу Спонсора - Заказчика.
    Северные потоки и РК "Москва" уже вспоминаем реже, а там чей почерк? Кто из экспертов, кроме проплаченного знамменитого С. Херша обозначился?
  3. fif21 Ранг пользователя
    fif21
    0
    Сегодня, 13:17
    ИГИЛ = ЦРУ, МИ-6 . Если добавим СБУ , то и получим искомого организатора . Теракты СБУ в отношении Крымского моста , убийство Дарьи Дугиной ,убийство Владлена Татарского, Кивы и последние события, четкий почерк СБУ и их кураторов . Хозяева и финансисты ЦРУ , Ми6 , СБУ должны быть уничтожены , как и те , через кого они осуществляют террористическую деятельность . hi
  4. Жнец Ранг пользователя
    Жнец
    -1
    Сегодня, 13:19
    И каков будет ответ, в первую очередь западу? Устраивать террор в ответ не наш метод. Что же тогда делать? Профилактика будущих преступлений- это позиция обороняющегося, с таким подходом мы будем постоянно позади и терять людей.
    Нужен страх, чтобы впредь боялись что- либо подобное делать.
    А у нас вон ППЧ настаивает на неприемлемости применения пыток к террористам и недопустимости возврата смертной казни.
  5. Million Ранг пользователя
    Million
    0
    Сегодня, 13:25
    Таджиков будут отправлять домой? Или мало зла они в России натворили?

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