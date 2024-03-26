Партия модернизированных модулей дистанционного управления 7,62-мм пулемётом ПКТ отправилась в зону СВО
Партия специальных платформ дистанционного управления пулеметом, доработанных с учетом боевого опыта и пожеланий бойцов, отправилась в зону спецоперации. Об этом сообщает Ростех.
Ставропольский завод "Сигнал" усовершенствовал модули дистанционного управления пулеметом, разработанные под танковый пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Несколько модулей были отправлены в зону СВО в конце прошлого года, после применения в боевых условиях появились некоторые предложения бойцов, которые были реализованы на "Сигнале". Теперь новая партия уже модернизированных модулей отправляется обратно.
- говорится в сообщении Ростеха.
Роботизированная платформа разработана по просьбе бойцов, принимающих участие в СВО, запрос пришел прямо на завод в прошлом году. На предприятии за два месяца разработали модуль под танковый пулемет ПКТ, после чего были изготовлены первые девять изделий, которые и участвовали в испытаниях.
Разработанная платформа оснащена камерой высокого разрешения со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Имеется возможность установки тепловизора и "ночника". Управление модулем осуществляется с помощью джойстика и ЖК-монитора. При этом оператор может находиться от пулеметной установки на расстоянии до одного километра. Другие подробности разработки не раскрываются. Отмечается, что по желанию заказчика данный модуль может быть исполнен в виде кейса.
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