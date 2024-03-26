Партия модернизированных модулей дистанционного управления 7,62-мм пулемётом ПКТ отправилась в зону СВО

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Партия модернизированных модулей дистанционного управления 7,62-мм пулемётом ПКТ отправилась в зону СВО

Партия специальных платформ дистанционного управления пулеметом, доработанных с учетом боевого опыта и пожеланий бойцов, отправилась в зону спецоперации. Об этом сообщает Ростех.

Ставропольский завод "Сигнал" усовершенствовал модули дистанционного управления пулеметом, разработанные под танковый пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Несколько модулей были отправлены в зону СВО в конце прошлого года, после применения в боевых условиях появились некоторые предложения бойцов, которые были реализованы на "Сигнале". Теперь новая партия уже модернизированных модулей отправляется обратно.



Военнослужащие отмечают, что изделия хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях. Доработки коснулись механических узлов платформы, что повысило ее надежность и практичность

- говорится в сообщении Ростеха.


Роботизированная платформа разработана по просьбе бойцов, принимающих участие в СВО, запрос пришел прямо на завод в прошлом году. На предприятии за два месяца разработали модуль под танковый пулемет ПКТ, после чего были изготовлены первые девять изделий, которые и участвовали в испытаниях.

Разработанная платформа оснащена камерой высокого разрешения со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Имеется возможность установки тепловизора и "ночника". Управление модулем осуществляется с помощью джойстика и ЖК-монитора. При этом оператор может находиться от пулеметной установки на расстоянии до одного километра. Другие подробности разработки не раскрываются. Отмечается, что по желанию заказчика данный модуль может быть исполнен в виде кейса.
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    12 комментариев
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    1. vkfriendly Ранг пользователя
      vkfriendly
      +1
      Сегодня, 13:09
      Этому комплексу ещё бы мозги и программное управление , что бы сам бил по заданным секторам на любое движение вообще бы цены не было. Ну это так мои думки.
      1. Stranger03 Ранг пользователя
        Stranger03
        0
        Сегодня, 13:13
        В 4-м Фоллауте для защиты периметра ставились такие автоматические турели, :). Пришло время их создать в реальном мире, :)
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 13:17
          в к\ф "Чужие" космодесант там ставил такие турели с автоматическим выбором цели и её поражением.
          1. Stranger03 Ранг пользователя
            Stranger03
            0
            Сегодня, 13:21
            Это который 86-го года?
            1. Nexcom Ранг пользователя
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 13:22
              Угу. С Сигурни Уивер = лейтенант Рипли. в режисерской полной версии они там такие турели ставят от чужих отстреливаться.
              1. Stranger03 Ранг пользователя
                Stranger03
                0
                Сегодня, 13:24
                Шедевральный фильм, положивший основу целой серии. Смотрел еще на ВХС с гнусавым переводом, :).
                1. Nexcom Ранг пользователя
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 13:24
                  Аналогично. yes
                  ___________________________________________
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 13:18
          Да... Времена "Анки пулемётчицы" канули в лету, как и анекдоты про Чапаева и Петьку... Совсем скоро всё будет дистанционно, так сказать без столкновения с противником лицом к лицу... Мол, не хочу я видеть эту гнусную рожу... laughing Представляю как дрались бы мушкетёры от Дюма на летающих шпагах с джойстиками в руках... Ну а потом появится "SkyNET" (Скайнет) и терминаторы... Впрочем "Терминаторы" уже есть, правда пока на гусеницах... am
          1. Stranger03 Ранг пользователя
            Stranger03
            0
            Сегодня, 13:20
            Ну турели надо еще кому-то же поставить. И даже в Фоллауте их регулярно выбивали. Приходилось чинить. Так что даже Терминатор Шварц не является асболютным совершенством, :)
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 13:27
        Такие нужны с пулеметом калибра побольше-14мм вообще будет в поле против живой силы идеальный вариант! good
    2. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:23
      А как осуществляется калибровка прицела? Неужели по видеокамере стрельба ведется?
    3. syrom-dmitriy Ранг пользователя
      syrom-dmitriy
      0
      Сегодня, 13:26
      Ага-ага, раскрыть позицию постреляв по птичкам.

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