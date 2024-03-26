Партия «Справедливая Россия - За Правду» будет настаивать на проведении референдума о возвращении смертной казни для террористов
Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил о намерении политсилы настаивать на проведении в Единый день голосования в сентябре текущего года общенационального референдума, на котором будет рассмотрен вопрос о возвращении в России смертной казни для террористов. Ранее в пользу отмены моратория на смертную казнь на пленарном заседании Госдумы выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория нет необходимости в референдуме, достаточно простого решения Конституционного суда.
Предполагается, что в рамках первого этапа планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Так называемые нулевые чтения предполагается провести после того, как будет подготовлен парламентский законопроект о возвращении этой меры наказания.
При этом вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда. Однако, даже в случае, если будет принято решение об отмене действия моратория на применение смертной казни, это не коснется исполнителей теракта в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл", поскольку закон не имеет обратной силы.
Однако, по словам председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина, для снятия моратория на применение исключительной меры наказания необходимо вносить соответствующие изменения в Конституцию.
Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль в настоящее время не принимает участия в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь.
- Wikipedia
Информация