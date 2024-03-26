Партия «Справедливая Россия - За Правду» будет настаивать на проведении референдума о возвращении смертной казни для террористов

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Партия «Справедливая Россия - За Правду» будет настаивать на проведении референдума о возвращении смертной казни для террористов

Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил о намерении политсилы настаивать на проведении в Единый день голосования в сентябре текущего года общенационального референдума, на котором будет рассмотрен вопрос о возвращении в России смертной казни для террористов. Ранее в пользу отмены моратория на смертную казнь на пленарном заседании Госдумы выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория нет необходимости в референдуме, достаточно простого решения Конституционного суда.

Предполагается, что в рамках первого этапа планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Так называемые нулевые чтения предполагается провести после того, как будет подготовлен парламентский законопроект о возвращении этой меры наказания.



При этом вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда. Однако, даже в случае, если будет принято решение об отмене действия моратория на применение смертной казни, это не коснется исполнителей теракта в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл", поскольку закон не имеет обратной силы.

Однако, по словам председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина, для снятия моратория на применение исключительной меры наказания необходимо вносить соответствующие изменения в Конституцию.

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль в настоящее время не принимает участия в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь.
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38 комментариев
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  1. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +5
    Сегодня, 13:34
    Лучше они так за конфискацию имущества коррупционеров боролись.
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -5
      Сегодня, 13:40
      Партия Справедливая Россия за Правду и за Справедливую смерть! Жесть какая-то...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 13:44
        Сейчас все подряд на этом пиариться начнут... Следующими будут "ЛДПР" или "Коммунисты России"... Ну а потом вступят в "бой" депутаты Думы и члены Совета Федерации, потом адвокаты, артисты, певцы и так далее... Последним выскажется дворник дядя Вася, убирающийся в моём дворе - "Да ну вас всех в едрёну мать, налево... Лучше бы зарплату подняли..." laughing
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +2
          Сегодня, 13:50
          Народ, на вас не угодишь. Правильная инициатива.
          1. fif21 Ранг пользователя
            fif21
            +2
            Сегодня, 14:07
            Цитата: ИванИванов
            Правильная инициатива.

            Инициатива правильная . И нельзя человеческие законы распространять на животных , это касается и Треповой и ей подобным . А то Маскалькова уже поет - все должно быть по закону ,они же люди ! Значит суд должен прежде всего решить - люди ли эти террористы ? Если люди , то по закону , если животные , то пожизненное в клетке . hi
            1. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              +1
              Сегодня, 14:11
              В том то и дело. В крокусе случай громкий, а сколько нагадили подрывами поджогами наводками. Тот же ушлепок, взорвавший Прилепина, должен получить законный свинец. Упыри малолетние, готовившие яд для гуманитарки, должны быть ликвидированы. Много кандидатов
              1. fif21 Ранг пользователя
                fif21
                +1
                Сегодня, 14:16
                Цитата: ИванИванов
                Тот же ушлепок взрывавший Прилепина должен получить законный свинец в лоб.

                Вы не внимательно прочитали мой комментарий . Я против смертной казни , больно легко отделаются . А вот оставшаяся жизнь проведенная в клетке , на правах животного , покажется им адом еще на этом свете . hi
                1. ИванИванов Ранг пользователя
                  ИванИванов
                  -1
                  Сегодня, 14:19
                  Любое пожизненное может закончиться досрочкой, при смене власти, например. И будь пожизненное страшнее, с охотой вернули бы высшую меру, запретив пожизненку.
                  1. fif21 Ранг пользователя
                    fif21
                    0
                    Сегодня, 14:31
                    Цитата: ИванИванов
                    Любое пожизненное может закончиться досрочкой,

                    Для человека ,да . Признанного животным нет , государство отказывает животному в защите Закона для людей .
                    Цитата: ИванИванов
                    И будь пожизненное страшнее, с охотой вернули бы высшую меру, запретив пожизненку.

                    Пожизненное - это надежда на справедливость , для невинно осужденных ( бывает и такое ) и безнадежность для виновных . hi
                    1. ИванИванов Ранг пользователя
                      ИванИванов
                      0
                      Сегодня, 14:43
                      Для страховки от судебных ошибок можно уровней проверки добавить. Высшая мера - надежда на справедливость для жертв и профилактика для потенциальных гадов. Перспектива петли многих отрезвит. Та же Трепова, понимая что будет висеть на дворцовой, подумала бы раз 20.
          2. Single-n Ранг пользователя
            Single-n
            +2
            Сегодня, 14:40
            Да? А может , если бы миграционные службы не так лихо брали взятки, то эти типы вообще никогда в РФ не попали бы? Как и толпы их "высокоценных специалистов"
          3. Ганзалес Ранг пользователя
            Ганзалес
            0
            Сегодня, 14:54
            Цитата: ИванИванов
            Народ, на вас не угодишь. Правильная инициатива.

            Я даже вклучиться не могу хе хе
            Либеры напали !!!!
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 13:48
      Провести нужно не собрание чинуш,которым дадут указ как верно голосовать по этому вопросу,а как можно быстрее референдум по всей стране!И эту партию власти к подсчётам результатов и близко не допускать!
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +1
        Сегодня, 13:59
        Очень редко с вами соглашаюсь. Но это как раз тот случай.
      2. никникник Ранг пользователя
        никникник
        0
        Сегодня, 14:52
        референдум не референдум, а как надо, так и сделают. не убедились еще за последние 30 лет?
  2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 13:34
    Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что за терактом в "Крокусе" стоит Украина. Значит уже собрана доказательная база. Патрушев просто так ничего заявлять не будет.
    1. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      0
      Сегодня, 14:00
      Значит уже собрана доказательная база.

      Не обязательно. Теперь правит хайли лайкли. Не мы это начали, но в эту игру можно играть вдвоем.
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 14:04
        Возможно и так. Скоро, думаю узнаем имена кураторов и организаторов .
        1. Ильнур Ранг пользователя
          Ильнур
          +1
          Сегодня, 14:12
          узнаем имена кураторов и организаторов

          И надо закупать ледорубов, или готовить шприцы с цианистым калием...
  3. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +7
    Сегодня, 13:35
    Предлагаю референдум об адекватности руководства партии Спразапра. Надо мигрантов перестать завозить потенциальных террористов. А не пускать пыль в глаза народу.
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 13:50
      Это близкие но разные проблемы. У нас и без них террористов хватает. Прошлые многочисленные теракты не мигранты устраивали.
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        0
        Сегодня, 14:15
        а кто вообще за них голосует?)))просто я совершенно случайно знаю 4 парламентских партии это ЕдРо КПРФ Новые Люди и ЛДПР но после смерти Жириновского последнюю можно не считать а это до сих пор еще в Думе сидит может там еще и СПС присутствует и партия любителей пива)))?кстати эсеры это собственно что такое ни левые ни правые валенки что ли
  4. Юрий Хучев Ранг пользователя
    Юрий Хучев
    +5
    Сегодня, 13:35
    Хоть кто то наконец понял, что террористами по другому нельзя.
  5. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +2
    Сегодня, 13:38
    Не надо никакого референдума, достаточно решения председателя Верховного Суда РФ...
  6. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    +4
    Сегодня, 13:43
    Мораторий отмените для начала и УК ужесточайте, насильников и убийц не перевоспитаешь. С химической кастрацией по-тихому закон не приняли, заболтали.
  7. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:44
    Однако, по словам председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина, для снятия моратория на применение исключительной меры наказания необходимо вносить соответствующие изменения в Конституцию.

    И ничто вас не напугало, когда вы вносили изменения...Даже рука не дрогнула...
    Весь народ стоял на коленях, умоляя ввести шести- и пяти- летние пребывания с полномочиями и преференциями по особым условиям...
    1. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      +3
      Сегодня, 13:57
      И ничто вас не напугало, когда вы вносили изменения..

      А должно было пугать?
      Я вообще не понимаю этой отсылки на Зорькина.
      Его дело трактовать нормы закона исходя из Конституции.
      Причем не единолично а коллегиально в составе суда, а уж менять или не менять Конституцию вообще не его дело.
      Кроме того пусть хоть кто-то мне покажет, решение Конституционного Суда о том, что отмена маратория запрещена Конституцией. Нет такого решения, а кулуарно Зорькин может что угодно говорить, мне это как-то фиолетово.
  8. Severok Ранг пользователя
    Severok
    +3
    Сегодня, 13:46
    Давно пора отменить этот мораторий на высшую меру.
  9. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 13:50
    . Володин заявил, что для отмены моратория нет необходимости в референдуме, достаточно простого решения Конституционного суда.

    Зато для референдума достаточно петицию подписать, а если ждать пока кто-то соберётся дать волшебный пендель конституционному суду, то ждать устанем
  10. Mowgli_2 Ранг пользователя
    Mowgli_2
    -2
    Сегодня, 13:56
    Партия "Справедливая Россия - За Правду". Справедливая для кого??? И за чью правду???
  11. Стальнов И.П. Ранг пользователя
    Стальнов И.П.
    0
    Сегодня, 14:02
    Полностью ЗА! ГИБНЕТ РОССИЙСКИЙ НАРОД, ГИБНЕТ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ, ЦВЕТ и ГЕНОФОНД НАЦИИ, всех предателей, коррупционеров, вороватых миллиордеров, чиновников, насильники и прочей нечисти.ПРЕДЛАГАЮ РЕФЕРЕНДУМ за высшую меру КАЗНЬ. Референдум, высший способ выражения НАРОДА. Пусть посмотрим, хочет этого НАРОД или НЕТ.
  12. RockerMan Ранг пользователя
    RockerMan
    0
    Сегодня, 14:05
    Флюгер Миронов решил на горе людей хайпануть и поднять свой никчемный рейтинг. Стыда нет у него.
  13. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 14:08
    Всё эти заявления паразитов-небожителей служат одной цели - стравить давление народного возмущения творящимся беспределом организованных преступных кланов-диаспор. Так что выражаясь по К.С. Станиславскому: "Не верю!"
  14. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    0
    Сегодня, 14:23
    Серега наверное думает что это по его наколке будут к стенке ставить но не думает что и ему могут в затылок шмальнуть)) ничему история не учит он биографию товарища Ежова интересно читал или хотя бы Тухачевского не думает что потом придется писать типа такого ;Прошу передать СТАЛИНУ, что все то, что случилось со мною, является просто стечением обстоятельств и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которых я проглядел
  15. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 14:28
    Какая то война понарошку. С древних времён, враг убивающий твоё население, подвергался смерти, чтобы другой враг видел, что его может ожидать. Особенно, циничное и массовое убийство. Эти люди не должны быть живы, ни под каким предлогом.
  16. Дед-дилетант Ранг пользователя
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 14:40
    Повторял и буду повторять: террористы и торговцы наркотиками - не заслуживают жить дальше. Они убивают людей, и в этом случае никакого снисхождения быть не должно.
  17. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    0
    Сегодня, 14:52
    Пиарщик ..Свое слово Скажет Пуитин !!!\
  18. никникник Ранг пользователя
    никникник
    0
    Сегодня, 15:06
    какая смертная казнь? легко отделаются. в лагерь смертников и каторожные работы с невыносимыми условиями жизни, чтоб каждый час миинуту молились о скорой смерти. Тем более с нашей судебногй системой. Вы что? Сбреднили? Судьи элементарно не знают состава администратиного или уголовного правонарушения, а также по ряду других причин. Зато козыряют согласно статьи Закона "О статусе судей" судья принимает решение по своему внутреннему убеждению. Юристы сталкивающие с судебной практикой меня поймут о чем я.

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