В сейм Литвы внесен законопроект о признании КПСС экстремистской организацией
В странах Балтии продолжается абсурдная война со своей историей. Власти прибалтийских государств пытаются всеми возможными способами «стереть» свою связь с СССР.
Так, уже не первый год в Литве, Латвии и Эстонии варварски сносят памятники, в том числе и мемориалы, установленные советским воинам, ценой совей жизни освобождавшим Прибалтику от фашистских захватчиков.
В свою очередь, депутат от литовского сейма Аудронюс Ажубалис установил новую планку абсурдности и предложил признать КПСС экстремистской организацией. Соответствующий законопроект сегодня им был внесен в парламент Литвы.
Как сообщает LTR, автор документа считает, что Коммунистическая партия Литвы виновна в «оккупации и установлении диктатуры» в его стране. Якобы именно КПСС боролась против государственности Литвы и борьбы ее народа за независимость.
Стоит отметить, что, как говорится в материале, идею Ажубалиса не поддерживают даже его партнеры по коалиции, не говоря уже об оппозиции. Со слов спикера литовского сейма, данный законопроект не несет никакой пользы и является больше декларативным.
Напомним, что в прошлом году от КПСС «пострадал» президент Литвы Гитанас Науседа. В начале апреля 2023 года журналист уличил его в сокрытии факта о членстве в Коммунистической партии. Рейтинг литовского лидера сразу после этого упал с 63,9% до 54,5%.
В свою очередь, пытаясь оправдать свою связь с КПСС, Науседа не придумал ничего лучше, как заявить, что он был «плохим коммунистом».
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