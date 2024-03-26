В сейм Литвы внесен законопроект о признании КПСС экстремистской организацией

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В сейм Литвы внесен законопроект о признании КПСС экстремистской организацией

В странах Балтии продолжается абсурдная война со своей историей. Власти прибалтийских государств пытаются всеми возможными способами «стереть» свою связь с СССР.

Так, уже не первый год в Литве, Латвии и Эстонии варварски сносят памятники, в том числе и мемориалы, установленные советским воинам, ценой совей жизни освобождавшим Прибалтику от фашистских захватчиков.



В свою очередь, депутат от литовского сейма Аудронюс Ажубалис установил новую планку абсурдности и предложил признать КПСС экстремистской организацией. Соответствующий законопроект сегодня им был внесен в парламент Литвы.

Как сообщает LTR, автор документа считает, что Коммунистическая партия Литвы виновна в «оккупации и установлении диктатуры» в его стране. Якобы именно КПСС боролась против государственности Литвы и борьбы ее народа за независимость.

Стоит отметить, что, как говорится в материале, идею Ажубалиса не поддерживают даже его партнеры по коалиции, не говоря уже об оппозиции. Со слов спикера литовского сейма, данный законопроект не несет никакой пользы и является больше декларативным.

Напомним, что в прошлом году от КПСС «пострадал» президент Литвы Гитанас Науседа. В начале апреля 2023 года журналист уличил его в сокрытии факта о членстве в Коммунистической партии. Рейтинг литовского лидера сразу после этого упал с 63,9% до 54,5%.

В свою очередь, пытаясь оправдать свою связь с КПСС, Науседа не придумал ничего лучше, как заявить, что он был «плохим коммунистом».
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    26 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 13:41
      Молодцы, вовремя чухнулись. КПСС уже нет, а они все белых ворон ловят!
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +3
        Сегодня, 13:44
        Ну в России так же пытаются привлечь Никитку за передачу Крыма африке.
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 13:50
          это Прибалтийский (СГА по Вассерману) камень смертников в сторону КНР (!)
          "прощай экономика"
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 13:57
          А в чём КПСС была экстремисткой...??? Я ещё как то бы понял, если бы они про РСДРП так сказали... Она хотя бы власть насильственным путём взяла, а КПСС , лично у меня ассоциируется с горячими и смачными поцелуями Леонида Ильича Брежнева с генсеками "дружественных" стран и с периодическими съездами, информацию о которых приходилось учить, чтобы сдать "Историю КПСС"... drinks
          1. Дед-дилетант Ранг пользователя
            Дед-дилетант
            +1
            Сегодня, 14:23
            КПСС , лично у меня ассоциируется с горячими и смачными поцелуями Леонида Ильича Брежнева с генсеками "дружественных" стран
            Было, было такое у дорогого Леонида Ильича!... Мне всегда казалось, что его приездов из за этих троекратных поцелуев все ждали с некоторым содроганием, кроме, разве что, Индиры Ганди... laughing
        3. Хорон Ранг пользователя
          Хорон
          +1
          Сегодня, 14:33
          Цитата: Гардамир
          Ну в России так же пытаются привлечь Никитку за передачу Крыма африке.

          Правление хрущёва ещё при коммунистах осудили и назвали валюнтаризмом, почему же претензии только к современным обвинениям? Ваш пук рассчитан видимо на молодых и не знающих всей подоплёки обвинений хрущёва. Кроме стучания туфлёй на трибуне оон, он ещё прославился борьбой со сталинизмом и ссорой с китаем если что. winked
        4. ABC-schütze Ранг пользователя
          ABC-schütze
          0
          Сегодня, 15:11
          "Маленькая" деталь к Вашей реплике...

          Россия, - ЗАКОННАЯ и МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННАЯ правоПРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦА СССР. Киевские же переворотчики, поправшие Конституцию и РАЗРУШИВШИЕ тем самым конституционное устройство бывшей единой Украины, НЕЗАКОННЫ a-priori...

          Крым же, ЗАКОННО вернулся в состав России в результате референдума, после РАЗВАЛА киевскими переворотчиками бывшего украинского государства...

          За сим, две законные стороны имеют полное и законное право давать ЛЮБЫЕ исторические и правовые, так же политические оценки и переоценки, в части ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИХ касающейся...

          А вот т.н. "литва", кстати, тоже "вышла" из СССР НЕЗАКОННО. С грубейшим нарушением Закона о Порядке выхода Союзной Республики из состава СССР...

          За сим, ЛЮБЫЕ её "переоценочные" потуги и конвульсии, a-priori НЕЗАКОННЫ. Ибо затрагивают ИСКЮЧИТЕЛЬНЫЕ прерогативы третьих сторон, России, - правоПАРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦЫ СССР, и Литовской ССР, как Союзной Республики в составе СССР.

          И Россия, кстати, НИКОГДА НЕ ПРИЗНАВАЛА т.н. "литву", как некое "восстановленное" довоенное литовское государство. А ВСЕГДА считала её НОВЫМ государством, появившимся после развала СССР. Т.е. 01 января 1992-го года...
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 14:12
        Цитата: Михаил-Иванов
        Молодцы, вовремя чухнулись. КПСС уже нет

        это открывает окно возможностей
    2. Severok Ранг пользователя
      Severok
      +2
      Сегодня, 13:44
      Когда уже власти РФ перекроют кислород этим карликовым пинчерам, кормящихся с миски наглосаксов ???
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 13:46
      Они как страна существовали именно благодаря КПСС!Пора бы им счет предьявить за всё что мы в Советское время там настроили,да с космическими процентами!И претензии терреториальные,ибо слишком много они от СССР земель получили!Пора бы и вернуть территории обратно России!
    4. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 13:49
      Компартия Литвы в 1980 году насчитывала 165 800 чел. Во сколько экстремистов было.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +3
        Сегодня, 13:51
        Небось за экстремизм можно половину чиновников нынешних пересажать, а уж если комсомол признать экстремистами, то вообще всех
    5. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +3
      Сегодня, 13:49
      А насдап признают правозащитной организацией?
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 13:50
      В сейм Литвы внесен законопроект о признании КПСС экстремистской организацией

      Это правильно!!!
      А «Лесные братья» - руководящая и направляющая сила прибалтийских уродов народов...
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 13:52
      «Депутат от литовского сейма Аудронюс Ажубалис установил новую планку абсурдности» —

      — Ау , Дронюс !...
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:53
      Андронас Аджубалис служил в Советской Армии с 1977 - 79 годах.
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        +3
        Сегодня, 14:03
        он и в ГБ наверняка отметился дыбанул я его биографию данный чел отчислен был с института за связь с либердой отслужил в армии а потом судя по всему взялся за ум дальше цитата;(В 1979—1988 годах работал в Литовском государственном комитете по делам издательств, печати и книжной торговли, Литовском учебно-методическом центре культуры, Литовском государственном Комитете телевидения и радиовещания, Литовском республиканском агентстве по прокату кинофильмов) то есть после армии сразу попал явно сексотом и туда куда надо
    9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 13:59
      Мёртвого льва может пнуть каждый ишак. (др. вост.поговорка)
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:13
      Пустышки и дела у них бессмысленные...
      Фиг на них, сами вымрут.
    11. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 14:13
      Долго же до них доходит: КПСС уже четвертый десяток лет нет, а они только спохватились.
    12. 501Legion Ранг пользователя
      501Legion
      0
      Сегодня, 14:15
      интересно сколько лет этому "депутату"
    13. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:18
      В сейм Литвы внесен законопроект о признании КПСС экстремистской организацией

      Еще одна страна проклинает коммунистов ,но бережно трясется и использует наследие ,так не любимого ССР .Откажитесь от всего что построил СССР ,да вы что .Это все наше
    14. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +1
      Сегодня, 14:19
      Эти экстремисты из КПСС Литве подарили Вильнюс и Клайпеду . Пусть отказываются от подарков тирана Сталина. В Союзе Прибалтика была лицом СССР, теперь это задница ЕС и всё что триебалты могут производить сейчас так это русофобию. Зато уничтожили курицу которая несла золотые яйца - Игналинскую АЭС.
    15. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 14:25
      ""Коммунистическая партия Литвы виновна в «оккупации и установлении диктатуры» в его стране."" - неужели? А военная диктатура Сметоны не была диктатурой?
    16. Olddetractor Ранг пользователя
      Olddetractor
      0
      Сегодня, 14:34
      Это Сейм Литвы точно экстремистская организация. Занимаются радикальным отрицанием существующих общепризнанных общественных норм, насильственно изменяет основы государственного строя и умышленно ухудшает безопасность жителей своей страны. С Ажубалисом же, необходимо поступить по-демократически: схватить, бросить в застенки, долго кормить соленой треской, а затем судить закрытым судом и запретить выезд из страны
    17. Валерий Мамай Ранг пользователя
      Валерий Мамай
      0
      Сегодня, 14:43
      В Литве. Латвии, Эстонии КПСС не было.
      Были:
      Коммунистическая партия Литовской ССР
      Коммунистическая партия Латвийской ССР
      Коммунистическая партия Эстонской ССР

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